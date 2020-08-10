Как Лукашенко жену блогера победил. Итоги выборов в Беларуси обьявлены, но осадочек остался

Спрашивают о том, что там у белорусов. Напишу вкратце. Дела, конечно, происходят совсем печальные. Впрочем, с самого начала было понятно — кто бы ни победил, страна, общество обречены проиграть, причем фатально. Раскол был неизбежен. События сегодняшней ночи засвидетельствовали его криками толпы, лязгом щитов ОМОНа и вспышками светошумовых гранат. С утра говорили уже о первой жертве. К счастью, обошлось.

Когда похожие события начинались в Украине, многие умники что в Беларуси, что в России заявляли о том, что у нас-де такого не будет, потому что у нас все по-другому. О том, что "здесь не Киргизия какая-нибудь, всё пройдёт аккуратно", слышал я и от украинцев как раз в те дни майдана, когда уже вовсю трещали выстрелы на Грушевского.

Между тем, что бы ни говорили патриоты квасные или буряковые, народ постсоветский весьма похож, особенно в европейской части.

У каждой страны, конечно, свои пути-дороги, но вот ключевой тренд один: ни в одной из постсоветских стран не сложилось устойчивого, перспективного, способного к эволюционной трансформации режима.

Очень характерно, что всякие выборы в постсоветских странах, исход которых действительно определяющ, никогда не проходят, как выборы: стороны меряются силами, не особенно надеясь на избирательные процедуры. Вчера мы слышали о семидесяти процентах за Светлану по экзитполам Тихановской и восьмидесяти за Александра по экзитполам Лукашенко. Полная нестыковка и неизбежная грядущая конфронтация.

Трудно говорить, каков расклад на самом деле. Разумеется, налицо усталость части общества от правящего больше четверти века брутального харизматика. В то же время другая часть не очень верит в позитивные перемены, которые принесёт женщина по профессии "жена блогера".

Люди выездных работ, айтишники, действительно чрезмерно зарегламентированные предприниматели, представители так называемых креативных профессий настроены радикально против действующей власти. К ним примыкает где-то половина пресловутого "глубинного народа", вовсе не ставшего в последнее время более благополучным в своей депрессивной и бедной глубинке. Столица, разумеется, самая оппозиционная.

С другой стороны — вторая половина глубинного народа, смекнувшая, что пояса в случае прихода реформаторов от Милтона Фридмана придётся затянуть ещё туже, бюджетники, работники госсектора, рабочие заводов, которые обещают закрыть, те, кто зависит от не бог весть какой, но реально обеспечиваемой социальной сферы, но вполне обоснованно опасается, что в результате всех пертурбаций она сожмется до размеров кукиша. Никак нельзя сбрасывать со счетов и силовиков с их неплохим пайком.

Интересно, что, судя по всему, номенклатура тоже разделилась подобно глубинному народу. По крайней мере, об этом может свидетельствовать казус еще одного выдвинувшегося, но не прошедшего сито ЦИК кандидата – бывшего номенклатурщика Валерия Цепкало.

Ещё один важный фактор: явное внешнее давление, в условиях которого проходили эти выборы (тридцать с лишним наемных головорезов в десятке километров от президентской резиденции — это, конечно, смешно, но лишь для тех, кто думает киселевым по телевизору; сказка про подсунувшее этих головорезов коварное СБУ делает сию историю ещё смешнее), подействовало совсем неоднозначно.

Одни решили, поскрипев зубами, что главное — суверенитет, кто бы его ни олицетворял, другие, наоборот, увидели свой шанс свалить, наконец, окаменевшего на троне зубра.

Фактор технического прогресса олицетворяют, увы, всяческие нексты (популярный оппозиционный блогер Нехта – Ред), сидящие в безопасности в Польше и науськивающие через телеграм распаленных людей на милицию вопреки взываниям той же Тихановской.

Милиция, кстати, этой ночью явно этот самый телеграм почитывала и вовсю пользовалась им, чтобы паковать протестующих в обозначенных местах. Тут налицо провокаторы самого низкого пошиба, милицейские они или оппозиционные — неважно.

Значительную роль в радикализации протестов сыграла нарочитая грубость власти — с угрозами, запретами и посадками. Возможно, Виктор Бабарико, достаточно популярный конкурент Лукашенко, действительно занимался столько времени противоправными делами.

Но вот в том, что посадили его, как только он заявил о своих претензиях на президентское кресло, есть нехороший осадочек.

Жесткие меры при малейшем вызове властям — обыкновенная и до сих пор работавшая их стратегия. Весь вопрос в том, каков реальный расклад общественных настроений. Тут понятно лишь то, что идет активное размежевание, уже по друзьям да по семьям. Даже теперь, когда совершились уже трагические события, огонь всё ещё тлеет.

Если разгорится — малым не покажется никому: то, что долго разжигается, горит тоже долго. Разжигателей же хватает в избытке отовсюду.

Бог всем судья со всех сторон. У меня хорошие друзья в разных лагерях, люди, в чей личной порядочности я уверен. Беда, если они пойдут друг на друга. Воевать стоит, если точно уверен, что это лично твоя война, на кону лично твоя (и близких тебе) судьба, и впереди лично твоя победа.

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Публикуется с согласия автора.

