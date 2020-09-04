Осторожно, покращено. Почему реформы без изменения госаппарата — это мечта без инструментов

В последнее время мы часто критикуем власть за то, что у нее нет плана. За то, что движения ее хаотичны, не связаны воедино стратегией или цепочкой промежуточных целей. Но власть не только не может поставить цели, она не может и выполнить простых обещаний, данных перед выборами. Многочисленные группы влияния легко сбивают первых лиц с намеченного ими пути, и власть опять и опять топчется вокруг задач, которые не являются важными, хотя и кажутся срочными.

Причина такого положения вещей не в том, что первые лица не способны мечтать, не в том, что они не умеют чего-то достигать, а в том, что в госаппарате не работает ключевой механизм.

В этом организме отсутствует иммунная система. Нет механизма удаления из органов власти тех элементов системы, того баласта, который не дает организму вдохнуть полной грудью и расправить крылья.

Несмотря на то, что в каждой силовой структуре есть служба внутренней безопасности, что для министерств существует Счетная палата, что создан ряд антикоррупционных органов, мы не видим массовых увольнений и ликвидаций. Госаппарат монолитен — прокуроры, судьи, министры, депутаты представляются украинцу тугим клубком, связанным круговой порукой. И этот клубок обладает неимоверным гомеостазом, неимоверной стабильностью, при любых внешних изменениях он остается неизменным — министерства, службы существуют на протяжении многих лет в неизменном виде.

Бесполезно этому госаппарату ставить какие-бы то ни было цели. Он задавит любую визию процедурами. Он любого Зеленского запечатает на Банковой. Поэтому, пока не сломлен механизм беззакония и безнаказанности, пока не установлена неотвратимость наказания, говорить о сильной армии, о свободной экономике, не имеет смысла. Бюрократия все это перемелет и победит.

Поэтому следующий лидер президентских или парламентских выборов должен поставить перед собой задачу — разрубить этот гордиев узел и установить не на словах, а на деле настоящее разделение ветвей власти.

Следующий лидер должен разработать и предложить нам такой избирательный кодекс, чтобы руководители всех ветвей власти избирались независимо друг от друга. Парламент и президент не должны назначать исполнительную власть. Парламент и президент не должны назначать судей и силовиков. Все руководители этих органов должны ориентироваться только на избирателя и отвечать перед ним. Сверху донизу. От небольшого городка до Киева.

А что касается нано-, био-, ИИ, агро-, промышленности - всё это может и должен реализовывать ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. У нас хватает талантов и в промышленности, и в торговле, и сфере услуг, и в сфере IT — мы можем осуществить экономический рывок, я в этом не сомневаюсь. Но все это возможно лишь после того, как будет наведен порядок в государственном аппарате.

Лишь после того, как там заработает система саморегуляции, система отбора, отсева, наказания, система верховенства права. Без такого ремонта госаппарата все мечты и визии разобьются об сословную скалу, стоящую на защите статус-кво.

Наши усилия должны быть направлены на реформы госаппарата, на изменение системы госуправления. Мы должны так отремонтировать и отрегулировать этот аппарат, что бы он содействовал реализации частных инициатив в любой сфере. И тогда можно говорить о росте экономике и укреплении безопасности. О наличии инструмента, которым можно достигать мечты, реализовывать визии. А требовать сегодня от власти план, цель, визию — можно, но бесперспективно.

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Публикуется с согласия автора.