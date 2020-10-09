Турок — не казак. Почему Азербайджан украинцам не союзник, несмотря на войну с Россией

В Украине выросло поколение, которое не помнит, и не может помнить, как и с чего начинался Карабах. Для них все просто: армяне "отжали" часть суверенной территории Азербайджана, как русские "отжали" часть суверенной территории Украины. Друзья и союзники азербайджанцев турки — единственные, кто "опускает" россиян в Сирии, а следовательно, враг моего врага — мой друг. Армяне, члены ОДКБ и ЕАЭС, наоборот, — форпост российского влияния на Кавказе. Итак, Украина просто обречена дружить с азербайджанцами и турками против армян и русских.

Но такое упрощенное восприятие мира ставит украинских патриотов в довольно двусмысленное положение. Потому что картинка карабахского конфликта не такая черно-белая, как может показаться украинским миллениалам (и не только).

Во-первых, геополитические соображения не должны уступать демократическим.

Клан Алиевых построил одну из самых несвободных автократий не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире: по последним исследованиям Freedom House, уровень свободы в Азербайджане пока на уровне Китая, Узбекистана и Таджикистана. Даже путинская Россия (20 пунктов) и лукашенковская Беларусь (19 пунктов) вдвое свободнее Азербайджана (10 пунктов). Украина (62 пункта) и Армения (53 пункта) — просто образцы демократии и свободы на фоне авторитарного Баку.

Во-вторых, наши "диванные эксперты" научились восхищаться турецкими дронами, но напрочь забыли, что на любой войне победителя определяет не только преимущество в технике и живой силе, но и мотивация воевать и боевой дух.

Если посмотреть на карабахский конфликт с этой точки зрения, украинское представление о нем переворачивается вверх тормашками. Потому что армяне сегодня гораздо больше напоминают украинцев образца весны 2014-го года, когда они штурмовали военкоматы и создавали добробаты, а хорошо вышколенные и вооруженные до зубов азербайджанцы — российских регуляров.

Кто-то из наблюдателей справедливо заметил: сын Пашиняна, который демобилизовался из армии менее года назад (и поэтому, согласно армянскому законодательству, имеет иммунитет от мобилизации), уже записался добровольцем для участия в обороне Арцаха, а что в это время делает сын президента и вице - президента(жена Ильхама Мехрибан Алиева является не просто первой леди, но и вторым лицом в государстве - вице-президентом) Азербайджана? Наверное, как обычно, спускает миллионы нефтедолларов где-нибудь на анатолийском побережье...

Мотивацию армян защищать землю, которую они ощущают своей, можно сравнить разве что с мотивацией евреев защищать Израиль. Не зря британский писатель и журналист, еврей по происхождению, Артур Кестлер, посетивший Армению в 1932 году, писал о поразительном сходстве между еврейскими поселениями в Палестине и советской Арменией 1930-х годов.

Именно поэтому карабахский конфликт — единственный на постсоветском пространстве, судьбу которого решило не российское вмешательство, а героизм, жертвенность и мотивация воевать обеих сторон. Кстати, СССР в последний год своего существования воевал на стороне Азербайджана (который, в отличие от Армении, согласился подписать новый союзный договор, подготовленный Горбачевым).

23 гвардейская мотострелковая дивизия основанная в Гяндже (тогда - Кировабад) принимала непосредственное участие в карательных акциях против армян на территории НКАО и депортации армян из сел Шаумянского района. С другой стороны, я не знаю азербайджанского аналога армянских федаинов — партизан-повстанцев, воевавших против регуляров 23 дивизии и азербайджанского ОМОНа.

Я видел воинов обеих сторон карабахского конфликта не по телевизору. И поэтому, почти уверен, что несмотря на значительное превосходство в технике и живой силе, безусловную поддержку Турции, колебания России и нерешительность других государств, Азербайджан в очередной раз сломает зубы о прочный карабахский орешек. И это может стоить клану Алиевых власти в стране.

Впрочем, этот текст — не призыв к украинцам немедленно пересмотреть свои симпатии к Азербайджану и принять армянскую сторону в кровавом карабахском конфликте. Это лишь призыв задуматься о многогранности этой трагедии, о ее неоднозначности, призыв услышать обе стороны и попытаться понять правду каждой из них. Потому что если карабахский конфликт чему и учит, то только тому, что черно-белый взгляд на мир — прямой путь к ужасным трагедиям.

Западное образование приучило меня к тому, что нет правильных и неправильных суждений - есть хорошо обоснованные, внутренне последовательные и логичные тезисы, и есть иррациональные, внутренне противоречивые и алогичные, в которые можно только верить. Первые суждения называются наукой, другие — пропагандой (той самой, которая основывается на принципе "чем абсурднее ложь, тем охотнее верит в нее толпа"). Первый тип мышления называется рациональным, второй — мифологическим.

Казалось бы, нелюбовь к российской пропагандистской машине должна ьыла приучить украинцев думать немного более критично и несколько более полюбить логику. Но где там — вместо вдумчивых наблюдателей карабахского конфликта, объединенных желанием понять причины трагедии двух народов, которые с достойным лучшего применения упорством сжигают любые мосты для будущего компромисса, мы превратились в две команды фанатов, которые стремятся к победе "своих" любой ценой.

Самым ярким примером когнитивного диссонанса в головах украинцев является безусловная поддержка Турции. Которая, с одной стороны, не просто последовательно выступает за восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, но и всячески спонсирует и, похоже, принимает непосредственное участие в попытках его восстановления военным путем.

С другой, та же Турция 1974 году создала на Кипре турецкий сепаратистский анклав, который впоследствии провозгласил себя Турецкой Республикой Северный Кипр. Анкара до сих пор выступает гарантом его существования и безопасности - один в один, как Армения выступает гарантом существования и безопасности непризнанного государства Карабах/Арцах.

В обоих случаях причиной стала угроза жизни и безопасности одноплеменников, которые были национальным меньшинством на территории недружественного государства. Погромы и убийства на этнической почве, принудительные депортации, "этническая гомогенизация" обеих частей Кипра до боли напоминают карабахские события, хотя и в гораздо меньшем масштабе.

Отличие разве что в том, что турки оккупировали 35% Кипра, а армяне — только 13% территории Азербайджана. Турецким войскам хватило нескольких недель, чтобы взять под контроль современную территорию Северного Кипра, в то время как карабахский конфликт длился 6 лет до того, как установились современные "границы" между противоборствующими сторонами.

Впрочем, первая этническая резня на Кипре (т.н. Кровавое Рождество) тоже произошла за 10 лет до "турецкой оккупации" северной части острова. Ну, и Турция официально признала Турецкую Республику Северного Кипра, а Арцах/Карабах пока официально не признает даже Республика Армения.

Если мы поддерживаем принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, то должны быть последовательными и не только приветствовать усилия Турции по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, но и осуждать турецкую агрессию против Кипра. Должны не только повторять как мантру "Крым - это Украина", но и твердо стоять на том, что Косово — это Сербия, Голанские высоты — это Сирия, а Северный Кипр — это неотьемлемая часть Республики Кипр. И помнить, что такая позиция довольно радикально расходится с позицией наших стратегических партнеров: США, Германии, Франции, Израиля и Турции.

С другой стороны, мы должны помнить, что границы государств не являются абсолютом — они менялись на протяжении всей человеческой истории. И если в советской Конституции было зафиксировано право республик на выход из состава СССР, то в 1917-18 годах и независимая Украина и независимая Армения, и Независимый Азербайджан возникли без формально-правовых оснований — только основываясь на принципе права народов на самоопределение, который позже нашел свое выражение в знаменитых 14-ти пунктах Вудро Вильсона.

Если Украина, Армения и Азербайджан могли провозгласить свою независимость в 1918 году, почему Нагорный Карабах не мог это сделать в 1991-м? А если он не имел на это права, почему Косово его имело в 2008-м?

Повторюсь, я не готов быть судьей в трагическом карабахском конфликте — я только пытаюсь донести до украинцев, что он гораздо трагичнее, сложнее и неоднозначнее, чем может показаться.

Карабах (как и Косово) свидетельствует лишь о том, что система международного права не дает удовлетворительных ответов на наиболее трагические вызовы современности.

В откровенном конфликте права народов на самоопределение и права государств на защиту своей территориальной целостности и неприкосновенности границ, наверное, следует исходить из приоритета права на человеческую жизнь.

Ведь все же государства существуют для своих народов, а не народы для государств. Опыт Германии и Финляндии, которые потеряли после Второй Мировой значительные территории, но создали для своих граждан замечательные комфортные государства, свидетельствует, что внутренние реформы важнее внешней войны.

"Сборщики исконных земель" часто приводили свои народы к ужасным трагедиям, а такие лидеры, как Вилли Брандт или Юго Паасикиви, признавали новые, обкорнанные границы своих стран, и сосредотачивались на их внутреннем развитии, — к благополучию и процветанию.

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Публикуется с согласия автора.