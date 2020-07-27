"Не свое дело". Как гробовщик и программист совершили прорыв в телефонии и бухучете

Есть такое расхожее мнение, что, мол, каждый должен заниматься своим делом и не лезть в те сферы, в которых он профан. Наиболее заостренную форму это мнение получило в известнейшей басне "Щука и кот" Ивана Крылова. Помните: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, / А сапоги тачать пирожник". Но реальная жизнь — штука посложнее басен, и в ней, порой, случаю случаются весьма неожиданные повороты.

Я собираю истории о компетистах. Это такие люди, которые компетентны сразу во многом. Даже если по основной профессии это им вообще не свойственно. А еще это люди, которые, не имея понятия в какой-то сфере, вдруг делают в ней неожиданный прорыв, и выводят "не свое дело" на высочайшую орбиту.

Чемпион мира по шахматам Василий Смыслов был главным тенором Большого театра. Летчик Сент-Экзюпери – прекрасным писателем.

И еще много простых и неизвестных людей, которые своими разновекторными талантами повлияли на ход цивилизации, вдруг столкнувшись с какой-то непреодолимой ситуацией и победив ее.

Вот вам история о гробовщике, который от отчаяния придумал тот самый дисковый телефон, который совершил переворот в мировой телефонии и которым пользовались несколько поколений наших предков до изобретения телефона сотового. А дело было так.

Телефонная система знаменитой компании Bell Telephone в конце 19 века полностью преобразилась стараниями всего лишь одного самоучки. Его звали Алмон Строуджер.

Это он изобрел автоматическую систему телефонной коммутации, которая избавляла оператора от того, чтобы всю жизнь втыкать штекеры в разъемы.

Он, как это ни странно, оказался универсалом, способным к удержанию в голове двух взаимоисключающих (!) мыслей. Представляете – если бы не он, мы до сих пор звонили бы друг другу через "барышня, соедините".

Так вот, этот Алмон Строуджер был владельцем, как бы это сказать помягче, бюро ритуальных услуг, а именно, похоронного бюро. Согласитесь, трудно вообразить человека, более далекого от переворота в области сложной современной телефонной технологии.

Занимаясь своим скорбным делом в родном Канзас-Сити, он вдруг заметил, что по мере расширения телефонной сети его бизнес идет все хуже и хуже.

Поначалу на его долю приходилось обслуживание доброй половины похорон в городе. И вдруг количество его заказчиков стало резко снижаться. Он думал-думал и, наконец, понял, что все дело в… телефоне.

Какая здесь может быть связь? О – еще какая!!!

Оказалось, что главной телефонисткой города была… жена его конкурента. Догадайтесь, чему она учила "своих девочек"?

Конечно, когда кто-то интересовался услугами похоронного бюро, то потенциального клиента сразу соединяли с её мужем.

Несчастный Строуджер, осознавая, что стоит на грани банкротства, все же предложил поделить рынок. Но жена конкурента отказалась наотрез. Вернувшись домой, он понял, в какую безвыходную переделку попал. Тупик и разорение.

Но! Он знал эту великую формулу: "превращай проблемы в проекты"!

Поразмыслив, он понял, что нужно делать. Следовало каким-то образом добиться того, чтобы те, кто звонит по телефону, соединялись с напрямую ним, минуя операторов телефонной станции.

И вот, "похоронщик" включил свой талант "технаря", и в 1888 году запатентовал изобретение, которое легло в основу автоматического коммутатора и устройства дискового набора.

Таким образом, занимаясь собственным малопривлекательным бизнесом, он… продвинул на шаг вперед прогресс всего человечества.

Или вот еще одна история. Знаете, кто совершил переворот в бухгалтерском учете, разработав динамические электронные таблицы, о которых втайне мечтали бухгалтера всего мира, которым до чертиков осточертело нуднейшее заполнение таблиц?

Думаете – умудренные опытом эксперты-аудиторы всемирно известных компаний Arthur Andersen или Ernst & Young?

Или, может, какой-нибудь профессор из Гарварда?

Ничего подобного! Это сделал молодой и неопытный программист, который вообще имел смутное представление о бухгалтерском учете.

Но у него возникла мысль использовать небольшой компьютер Apple для сложных операций суммирования и вычитания, что могло пригодиться бухгалтерам. И он написал программу VisiCalc. А чтобы сделать все как нужно, держал под рукой учебник по бухгалтерскому делу.

Типичный пример "слесаря-самоучки-многоумельца", а в нашем случае – бухгалтера-программиста.

Как же я обожаю людей, у которых при безвыходных ситуациях мотивация обрастает кучей продуктивных идей, тут же воплощаемых в жизнь. Несмотря ни на что.Такие компетисты-многоумельцы сейчас ох как ценятся.

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Опубликованго с разрешения автора.