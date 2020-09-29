Проверили на хомяках. Почему респиратор на подбородке во время пандемии может стоить вам жизни

2020-09-29 19:45:56

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Проверили на хомяках. Почему респиратор на подбородке во время пандемии может стоить вам жизни

Как показывает практика, очень простой довод, что при вдыхании условного 1 млн или 1 тысячи возбудителей вирусов, можно ожидать разный иммунный ответ и разную тяжесть заболевания  — работает. Даже на коронаскептиках и антимасочниках, которым до этого такая мысль и в голову не приходила.

И не работают доводы о том, что нося маски мы, таким образом, защищаем не себя, а того парня. От себя. Проблема безбилетника, привет-привет.

Можно еще и наслушаться возмущений иного рода. Мол, с чего это нас, таких с виду здоровых, белых и пушистых, по умолчанию и без доказательств записали в возможных распространителей заразы. И, таким образом, ограничивают наши свободы.

Такой образ мышления очень похож на недовольство необходимостью пристегиваться в машине и возить ребенка в специальном кресле. Также он похож на недовольство необходимостью использовать барьерные способы контрацепции при случайном сексе. Впрочем, здесь хотя бы страх заразиться самому — в помощь.

А растиражированное мнение о том, что "маски не защищают" или защищают лишь слегка, не так чтобы способствует борьбе с пандемией, особенно, если и в саму опасность не так чтобы очень верят.

Вот сокращенный перевод статьи в авторитетном американском медицинском еженедельнике NEJM (The New England Journal of Medicine), где рассказывается о гипотезе (да, гипотезе - и не нужно кидаться за это в авторов тапками!) меньшей тяжести заболевания при получении меньшей инфицирующей дозы и даже об эффекте вариоляции (по сути  — прививке) при контакте с малым количеством возбудителя.

Итак, к каким же выводам пришли исследователи, выдвинувшие указанную выше гипотезу?

"По  мере того, как возбудитель коронавируса продолжает свое распространение по земному  шару, становится понятным, что, возможно, один из столпов борьбы с  пандемией COVID-19 – массовое ношение масок (под этим термином  подразумеваются и маски, тканевые, процедурные, хирургические, и  респираторы второго класса защиты, соответствующие стандарту N95 – Прим.пер.)  – может помочь снизить тяжесть заболевания и гарантировать, что большая  часть новых случаев будут протекать бессимптомно.  

Если эта гипотеза  подтвердится, массовое ношение масок может стать формой "вариоляции",  которая поможет выработать иммунитет, и тем самым замедлит  распространение вируса в Соединенных Штатах и в других странах в  ожидании вакцины.

Важная причина массового ношения масок стала  очевидной в марте, когда появились публикации о высоких цифрах  вирусовыделения из носа и рта у досимптомных и бессимптомных пациентов,  фактически она равнялась таковой у пациентов с клинический манифестацией  COVID-19. 

Массовое ношение масок казалось возможным способом  предотвращения передачи инфекции от бессимптомных носителей. Поэтому  Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) еще в апреле рекомендовали, чтобы население носило тканевые маски в районах с высокой  степенью передачи инфекции – рекомендация, которая неравномерно  выполнялась в Соединенных Штатах.

Данные предыдущих исследований,  относящихся к другим респираторным вирусам, показывают, что ношение  маски также может защитить здорового человека от заражения, блокируя  попадание вирусных частиц в нос и рот. 

Эпидемиологические  исследования, проведенные по всему миру, особенно в азиатских странах, в  которых массовое ношение масок стало привычным для всего населения еще  во время вспышек "атипичной пневмонии" 2003 года, показали, что  существует тесная связь между ношением масок и контролем эпидситуации.  

Последние данные из Бостона показывают, что число случаев заражения  коронавирусом среди медицинских работников снизилось после того, как в  конце марта в муниципальных больницах было введено обязательное всеобщее  ношение масок.

Возбудитель коронавируса обладает способностью вызывать  множество клинических проявлений: от полного отсутствия симптомов до  пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и смерти. Недавние  вирусологические, эпидемиологические и экологические данные позволили  сформулировать гипотезу о том, что ношение масок также может снизить  тяжесть заболевания среди инфицированных. 

Эта возможность  согласуется с давней теорией вирусного патогенеза, согласно которой  тяжесть заболевания пропорциональна полученному вирусному инокуляту (проще говоря, дозе вируса - Ред). С  1938 года исследователи изучали, в первую очередь на животных моделях,  концепцию полулетальной дозы вируса - дозы, при которой умирают 50%  подвергшихся воздействию возбудителя хозяев. 

Если  полученная доза вируса действительно имеет значение для определения  серьезности инфекции, дополнительной гипотетической причиной  ношения масок может быть уменьшение числа вирусных частиц, которые  попадают в носителя и вызывают последующие клинические проявления  болезни. Поскольку маски могут отфильтровывать некоторые  вирусосодержащие капли (в соответствии с фильтрующей способностью,  определяемой типом маски), их ношение может уменьшить число вдыхаемых  человеком вирионов. 

Если эта теория подтверждается, массовое ношение  любых видов масок с приемлемыми характеристиками может  способствовать увеличению доли бессимптомно текущих случаев  инфицирования возбудителем коронавируса. 

Типичная частота бессимптомного течения  коронавирусной инфекции, по оценкам американского CDC в середине июля, составляла 40%,  но, как сообщается, она выше 80% в условиях массового ношения масок,  данные наблюдений, которые также укладываются в рамки и логику описываемой гипотезы. 

Страны,  в которых практиковалось ношение масок всем населением, показали лучшие  результаты, как по числу тяжелых случаев заболеваний, так и по летальности  от COVID-19, что в условиях ограниченного тестирования предполагает  переход от инфекций с клиническими манифестациями к бессимптомным.  

Эксперимент на модели сирийского хомячка имитировал ношение  животными хирургических масок и показал, что с такой защитой хомячки  заражались с меньшей вероятностью, если вообще заражались.

Самый  очевидный способ избавить общество от разрушительных последствий  COVID-19 – это продвигать меры по снижению как передачи, так и тяжести  заболевания. Но у возбудителя коронавируса все в порядке с передачей, так что он не  может быть сдержан только надзорными мерами, и его трудно искоренить  даже в тех регионах, где предпринимались ранние и строгие  противоэпидемические меры. 

Усилия по наращиванию масштабов тестирования и  сдерживания инфекции в Соединенных Штатах продолжаются и имеют  переменный успех, отчасти благодаря недавнему увеличению спроса на  тестирование.

Надежды на вакцины возлагаются не только в смысле  профилактики инфекции: большинство испытаний вакцин дают и вторичный  результат, снижение тяжести заболевания, поскольку увеличение доли  случаев, когда болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, было  бы победой общественного здравоохранения. 

Массовое ношение масок,  похоже, снижает частоту новых инфекций; мы предполагаем, что за счет  уменьшения вирусной нагрузки также увеличивается доля инфицированных  людей, которые остаются бессимптомными носителями.

Например,  во время вспышки на закрытом аргентинском круизном судне, где пассажирам  были предоставлены хирургические маски, а персоналу – респираторы  стандарта N95, доля бессимптомных носителей составила 81% (по сравнению с  20% во время более ранних аналогичных вспышек, где маски или  респираторы не использовались). 

В двух недавних вспышках на предприятиях  пищевой промышленности США, где всем рабочим ежедневно выдавали маски и  заставляли их носить, доля бессимптомных носителей среди более чем 500  инфицированных составила 95%, при этом только 5% в каждом случае  заболевали с симптомами от легких до умеренных. Показатели  летальности в странах с обязательным или принудительным ношением масок  оставались низкими, даже несмотря на возобновление случаев заболевания  после отмены карантина.

Чтобы  проверить нашу гипотезу о том, что массовое ношение масок является  одной из стратегий сдерживания роста заболеваемости, необходимы дальнейшие исследования,  сравнивающие уровень бессимптомного носительства в районах с  широкомасштабным использованием масок и без него. 

Чтобы проверить  гипотезу вариоляции, нам потребуются дополнительные исследования,  сравнивающие силу и стойкость Т-клеточного иммунитета, специфичного для  коронавируса, у людей с бессимптомным носительством и пациентов с  клинической манифестацией COVID-19, а также демонстрация естественного  замедления распространения коронавируса в регионах с высокой долей  бессимптомных носителей.

В конечном итоге, борьба с пандемией  будет включать снижение как скорости передачи инфекции, так и тяжести  заболевания. Все больше данных свидетельствует о том, что массовое  ношение масок может принести пользу обоим компонентам этой стратегии" (перевод Алексєя Водовозова).

На самом деле нам  постоянно предлагается и приходится жить и поступать в соответствии с теми или иными гипотезами. Конечно, в каждом конкретном случае нужно взвешивать пользу-риск-весомость аргументов, но вряд ли мы можем полностью исключить из своей жизни выбор, основанный на предположениях.

Речь не идет о том, чтобы испугаться и "всем спрятаться по чердакам и подвалам"  — это могло бы сработать, если бы можно было сделать это дисциплинированно и одновременно, и если бы джинн уже не был выпущен из бутылки. Сейчас уже очевидно, что такая попытка не удалась, и теперь нам придется пройти через эту пандемию. Но пройти через нее можно очень по-разному, и с очень разными потерями и конечным ущербом для здоровья.

 Да, я пугаю. Непуганный пациент, как известно, и делать ничего не будет.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.

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