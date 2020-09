Проверили на хомяках. Почему респиратор на подбородке во время пандемии может стоить вам жизни

Как показывает практика, очень простой довод, что при вдыхании условного 1 млн или 1 тысячи возбудителей вирусов, можно ожидать разный иммунный ответ и разную тяжесть заболевания — работает. Даже на коронаскептиках и антимасочниках, которым до этого такая мысль и в голову не приходила.

И не работают доводы о том, что нося маски мы, таким образом, защищаем не себя, а того парня. От себя. Проблема безбилетника, привет-привет.

Можно еще и наслушаться возмущений иного рода. Мол, с чего это нас, таких с виду здоровых, белых и пушистых, по умолчанию и без доказательств записали в возможных распространителей заразы. И, таким образом, ограничивают наши свободы.

Такой образ мышления очень похож на недовольство необходимостью пристегиваться в машине и возить ребенка в специальном кресле. Также он похож на недовольство необходимостью использовать барьерные способы контрацепции при случайном сексе. Впрочем, здесь хотя бы страх заразиться самому — в помощь.

А растиражированное мнение о том, что "маски не защищают" или защищают лишь слегка, не так чтобы способствует борьбе с пандемией, особенно, если и в саму опасность не так чтобы очень верят.

Вот сокращенный перевод статьи в авторитетном американском медицинском еженедельнике NEJM (The New England Journal of Medicine), где рассказывается о гипотезе (да, гипотезе - и не нужно кидаться за это в авторов тапками!) меньшей тяжести заболевания при получении меньшей инфицирующей дозы и даже об эффекте вариоляции (по сути — прививке) при контакте с малым количеством возбудителя.

Итак, к каким же выводам пришли исследователи, выдвинувшие указанную выше гипотезу?

"По мере того, как возбудитель коронавируса продолжает свое распространение по земному шару, становится понятным, что, возможно, один из столпов борьбы с пандемией COVID-19 – массовое ношение масок (под этим термином подразумеваются и маски, тканевые, процедурные, хирургические, и респираторы второго класса защиты, соответствующие стандарту N95 – Прим.пер.) – может помочь снизить тяжесть заболевания и гарантировать, что большая часть новых случаев будут протекать бессимптомно.

Если эта гипотеза подтвердится, массовое ношение масок может стать формой "вариоляции", которая поможет выработать иммунитет, и тем самым замедлит распространение вируса в Соединенных Штатах и в других странах в ожидании вакцины.

Важная причина массового ношения масок стала очевидной в марте, когда появились публикации о высоких цифрах вирусовыделения из носа и рта у досимптомных и бессимптомных пациентов, фактически она равнялась таковой у пациентов с клинический манифестацией COVID-19.

Массовое ношение масок казалось возможным способом предотвращения передачи инфекции от бессимптомных носителей. Поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) еще в апреле рекомендовали, чтобы население носило тканевые маски в районах с высокой степенью передачи инфекции – рекомендация, которая неравномерно выполнялась в Соединенных Штатах.

Данные предыдущих исследований, относящихся к другим респираторным вирусам, показывают, что ношение маски также может защитить здорового человека от заражения, блокируя попадание вирусных частиц в нос и рот.

Эпидемиологические исследования, проведенные по всему миру, особенно в азиатских странах, в которых массовое ношение масок стало привычным для всего населения еще во время вспышек "атипичной пневмонии" 2003 года, показали, что существует тесная связь между ношением масок и контролем эпидситуации.

Последние данные из Бостона показывают, что число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников снизилось после того, как в конце марта в муниципальных больницах было введено обязательное всеобщее ношение масок.

Возбудитель коронавируса обладает способностью вызывать множество клинических проявлений: от полного отсутствия симптомов до пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и смерти. Недавние вирусологические, эпидемиологические и экологические данные позволили сформулировать гипотезу о том, что ношение масок также может снизить тяжесть заболевания среди инфицированных.

Эта возможность согласуется с давней теорией вирусного патогенеза, согласно которой тяжесть заболевания пропорциональна полученному вирусному инокуляту (проще говоря, дозе вируса - Ред). С 1938 года исследователи изучали, в первую очередь на животных моделях, концепцию полулетальной дозы вируса - дозы, при которой умирают 50% подвергшихся воздействию возбудителя хозяев.

Если полученная доза вируса действительно имеет значение для определения серьезности инфекции, дополнительной гипотетической причиной ношения масок может быть уменьшение числа вирусных частиц, которые попадают в носителя и вызывают последующие клинические проявления болезни. Поскольку маски могут отфильтровывать некоторые вирусосодержащие капли (в соответствии с фильтрующей способностью, определяемой типом маски), их ношение может уменьшить число вдыхаемых человеком вирионов.

Если эта теория подтверждается, массовое ношение любых видов масок с приемлемыми характеристиками может способствовать увеличению доли бессимптомно текущих случаев инфицирования возбудителем коронавируса.

Типичная частота бессимптомного течения коронавирусной инфекции, по оценкам американского CDC в середине июля, составляла 40%, но, как сообщается, она выше 80% в условиях массового ношения масок, данные наблюдений, которые также укладываются в рамки и логику описываемой гипотезы.

Страны, в которых практиковалось ношение масок всем населением, показали лучшие результаты, как по числу тяжелых случаев заболеваний, так и по летальности от COVID-19, что в условиях ограниченного тестирования предполагает переход от инфекций с клиническими манифестациями к бессимптомным.

Эксперимент на модели сирийского хомячка имитировал ношение животными хирургических масок и показал, что с такой защитой хомячки заражались с меньшей вероятностью, если вообще заражались.

Самый очевидный способ избавить общество от разрушительных последствий COVID-19 – это продвигать меры по снижению как передачи, так и тяжести заболевания. Но у возбудителя коронавируса все в порядке с передачей, так что он не может быть сдержан только надзорными мерами, и его трудно искоренить даже в тех регионах, где предпринимались ранние и строгие противоэпидемические меры.

Усилия по наращиванию масштабов тестирования и сдерживания инфекции в Соединенных Штатах продолжаются и имеют переменный успех, отчасти благодаря недавнему увеличению спроса на тестирование.

Надежды на вакцины возлагаются не только в смысле профилактики инфекции: большинство испытаний вакцин дают и вторичный результат, снижение тяжести заболевания, поскольку увеличение доли случаев, когда болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, было бы победой общественного здравоохранения.

Массовое ношение масок, похоже, снижает частоту новых инфекций; мы предполагаем, что за счет уменьшения вирусной нагрузки также увеличивается доля инфицированных людей, которые остаются бессимптомными носителями.

Например, во время вспышки на закрытом аргентинском круизном судне, где пассажирам были предоставлены хирургические маски, а персоналу – респираторы стандарта N95, доля бессимптомных носителей составила 81% (по сравнению с 20% во время более ранних аналогичных вспышек, где маски или респираторы не использовались).

В двух недавних вспышках на предприятиях пищевой промышленности США, где всем рабочим ежедневно выдавали маски и заставляли их носить, доля бессимптомных носителей среди более чем 500 инфицированных составила 95%, при этом только 5% в каждом случае заболевали с симптомами от легких до умеренных. Показатели летальности в странах с обязательным или принудительным ношением масок оставались низкими, даже несмотря на возобновление случаев заболевания после отмены карантина.

Чтобы проверить нашу гипотезу о том, что массовое ношение масок является одной из стратегий сдерживания роста заболеваемости, необходимы дальнейшие исследования, сравнивающие уровень бессимптомного носительства в районах с широкомасштабным использованием масок и без него.

Чтобы проверить гипотезу вариоляции, нам потребуются дополнительные исследования, сравнивающие силу и стойкость Т-клеточного иммунитета, специфичного для коронавируса, у людей с бессимптомным носительством и пациентов с клинической манифестацией COVID-19, а также демонстрация естественного замедления распространения коронавируса в регионах с высокой долей бессимптомных носителей.

В конечном итоге, борьба с пандемией будет включать снижение как скорости передачи инфекции, так и тяжести заболевания. Все больше данных свидетельствует о том, что массовое ношение масок может принести пользу обоим компонентам этой стратегии" (перевод Алексєя Водовозова).

На самом деле нам постоянно предлагается и приходится жить и поступать в соответствии с теми или иными гипотезами. Конечно, в каждом конкретном случае нужно взвешивать пользу-риск-весомость аргументов, но вряд ли мы можем полностью исключить из своей жизни выбор, основанный на предположениях.

Речь не идет о том, чтобы испугаться и "всем спрятаться по чердакам и подвалам" — это могло бы сработать, если бы можно было сделать это дисциплинированно и одновременно, и если бы джинн уже не был выпущен из бутылки. Сейчас уже очевидно, что такая попытка не удалась, и теперь нам придется пройти через эту пандемию. Но пройти через нее можно очень по-разному, и с очень разными потерями и конечным ущербом для здоровья.

Да, я пугаю. Непуганный пациент, как известно, и делать ничего не будет.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.