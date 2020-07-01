Цензор вместо омбудсмена. Законом о медиа власть хочет защитить себя от журналистов

Проект закона Украины № 2693 "О медиа", впервые обнародованный в конце прошлого года, вызвал негодование со стороны профессионального сообщества. Национальный союз журналистов Украины, его областные и региональные организации, редакционные коллективы и известные журналисты в своих заявлениях, выступлениях и в ходе обсуждения документа обращали внимание на сомнительность самой идеи установить контроль над всем информационным пространством путем принятия закона.

Значительное количество критических оценок было достаточным для того, чтобы снять законопроект с рассмотрения. Однако парламент решил отправить документ на повторное первое чтение (доработку) в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ознакомившись с обновленным текстом законопроекта накануне его рассмотрения на заседании Комитета 1 июля, можно утверждать, что этот документ мало чем отличается от своей предыдущей версии, которая вызвала справедливую критику сообщества.

В тексте нового документа не учтено ни одно из предложений, поданных НСЖУ после широких консультаций с региональными журналистами и журналистскими коллективами. Это притом что медиаотрасль входит в тройку наиболее пострадавших (вместе с туристической сферой и авиационным сообщением) от пандемии COVID-19. Заниматься усилением регулирования медиа в период, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие – сокращают объемы и увольняют сотрудников, – это демонстрировать абсолютное бесчувствие власти к реальным потребностям общества.

Более того, авторы проекта законопроекта "О медиа" предлагают отменить ряд других законов, в том числе тех, которые гарантируют права журналистов или обеспечивают экономические основы деятельности медиа. Нормам, которые содержатся в этих законах, не нашлось места в новом законопроекте, что означает: в случае его принятия права журналистов будут значительно урезаны.

К тому же, в новом законопроекте сохраняется идея установления мега-контроля над всеми медиа. Функцию регулятора предлагается возложить на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это политически ангажированный орган, где половину состава назначают представители политических партий Верховной Рады, а вторую половину – президент.

В Нацсовете нет ни одного представителя непосредственно от медиа или защитника свободы слова. Поэтому он больше ориентирован на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем кнутом, который все предыдущие власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот "кнут" хотят распространить на все без исключения медиа. Это недопустимо!

Тревожит также и введение в законопроекте регулирования деятельности интернет-изданий. Легитимность Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в регулировании телерадиопространства определяется ограничениями частотного ресурса, которого не хватает на всех желающих. В интернете места хватает всем. Главным арбитром работы интернет-медиа должен быть читатель. А для реагирования на возможные нарушения законодательства у государства есть широкий арсенал юридических механизмов – правоохранительных органов и судебной системы. Вместе с тем, медиарегуляторы интернета в цивилизованных странах если и возникают, то только после широких общественных дискуссий и исключительно на условиях политической независимости.

За свои попытки ограничить свободу слова бывший медийщик и экс-министр Владимир Бородянский уже получил клеймо "Враг прессы". Призываем народных депутатов не повторять его ошибок и не поддерживать законопроект, который содержит угрозы сворачивания свободы слова, усиления давления и введения цензуры со стороны власти.

НСЖУ требует направить законопроект о медиа в Венецианскую комиссию для анализа на его соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

НСЖУ готов содействовать анализу законопроекта со стороны признанных международных журналистских организаций. Мы готовы направить его Представителю ОБСЕ по вопросам свободы медиа, в Международную и Европейскую федерации журналистов для учета их экспертной позиции.

Итак, подведу итог: обновленная редакция законопроекта "О медиа" – это не закон для защиты медиа. Это не об усилении защиты, не о правах журналистов, не о государственных гарантиях независимости медиа (в том числе экономической независимости!), не об ответственности чиновников и политиков за давление на журналистов. Это законопроект о защите власти от журналистов, о санкциях, о контроле за распространением информации и мысли.

Союз журналистов, как самый мощный объединенный голос журналистского сообщества Украины, ожидает от Верховной Рады Украины и президента Зеленского законопроектов, направленных на усиление защиты прав журналистов. Нам необходим омбудсмен, защищающий наши права, а не регулятор-цензор, выписывающий штрафы за критические публикации.