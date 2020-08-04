Заглянуть в будущее. Школьные программы готовят украинцев к миру, где есть война, но нет денег и интернета

Главная задача школы — подготовить детей к будущему. Внимательно анализируя школьную программу, можно определить, каким будет это будущее. Точнее, каким видят это будущее составители школьных программ. Вот мой небольшой, местами немного ироничный, но в целом серьезный анализ.

В этом будущем не будет денег. Общепринятый способ поощрения, прививаемый в школе — оценка. Детей совершенно не готовят к тому, что наградой будет что-то, кроме оценки.

В будущем нет банков — в школе не готовят к использованию денег — от оплаты налогов до расчета банковских сложных процентов. Не учат принципам экономии и получения пассивного дохода.

В будущем будет мало людей и низкая плотность населения — детей учат все задачи выполнять самостоятельно. Не поощряется помощь, подсказки друзей. Нет командной работы и групповых проектов.

В будущем не будет интернета. Удивлены? Но школьная программа не подразумевает использование интернета и принципа использования знаний из интернета. Господствует классический примат Его Величества Учебника.

В будущем вряд ли будет электричество. Компьютеры не работают, и только это объясняет, почему дети должны выучить все наизусть — от дат тех или иных событий до классификаций и определений. Более того, детей учат определять стороны света по мху и уметь обращаться с солнечными часами.

Скорее всего, в будущем мы будем в опасности. Судя по урокам физкультуры, мы будем все время прятаться и убегать, преодолевая препятствия (явно не городские).

Общество будет автократическое, скорее всего диктатура, без шансов школьнику планировать карьеру в государственном управлении.

В школьной программе нет ничего, что бы было связано с дебатами, лидерством, социальной ответственностью и принципами государственного управления.

Не будет частной собственности и частных компаний. Нет ничего в школьной программе по предпринимательству, питчингу, бизнес-планированию, стратегическому мышлению, бизнес-навыкам. Значит, в будущем все это не понадобится.

Скорее всего, в будущем будут идти бесконечные войны за территорию. Уроки географии построены на детальном изучении того, какие ценности есть в окружающих странах, где какие залежи полезных ископаемых и энергоносителей. Мы готовимся их завоевывать?

Граница будущего — на замке .

Детей учат знать иностранный язык так, чтобы хорошо на нем читать, но плохо говорить. Явно, чтобы уметь выведывать чужие секреты, но не раскрывать свои.

Резюмирую. На основании школьной программы можно сделать вывод, что в мире будущего идет война, население существенно уменьшилось, плотность населения низкая, в обществе царит диктатура, отсутствуют деньги и частная собственность, нет электричества, а как следствие — интернета и компьютерной техники. Границы закрыты.

В таком будущем нет самого главного — собственно будущего. Детей не готовят мечтать и планировать.

Первоисточник.

Публикуется с разрешения автора.