Педагогическое зазеркалье. Почему чиновники от образования отговаривают педагогов сдавать ВНО?

Прочитал обращение Украинского центра оценивания качества образования. Яркий заголовок — "Не складай ЗНО заради забаганки!". Обращение касается учителей и репетиторов, которые решили сами попробовать, почем фунт лиха и пройти независимое тестирование. Оказывается, им ни в коем случае не следовало этого делать.

"Отсутствие строгих ограничений вызвало ситуацию, когда многие лица, которые, зачастую, являются или педагогическими работниками в учреждениях общего среднего или высшего образования, или репетиторами "на вольных хлебах", регистрируются для прохождения ВНО по каким-то собственным соображениям, например, с целью "проверить себя", "проверить систему ВНО", "похвастаться своими результатами перед учениками, коллегами" и так далее.

Какими бы "высокими" или "банальными" не были эти мотивы на участие в ВНО, соответствующие граждане, очевидно, не осознают нескольких существенный вещей.

Во-первых, каждый из них в качестве участника ВНО — это дополнительное бремя на всех граждан Украины, ведь именно граждане, как налогоплательщики, уплачивают в бюджет те средства, которые государство вкладывает ежегодно, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии систему ВНО. "Бесплатное ВНО" — это миф. ВНО — довольно дорогое для государства, а значит, для каждого гражданина, дело.

Во-вторых, каждый из них в качестве участника ВНО — это тот, кто своим результатом так или иначе влияет на результаты других участников — реальных выпускников школ и реальных поступающих в вузы. Это связано с тем, что процедура определения баллов ВНО одним из элементов имеет учет процентного места их относительно других участников. И если предположить, что те участники, которые проходят ВНО по каким-то собственным соображениям, не связанным с окончанием школы или поступлением в вуз, получают высокие результаты, то это означает, что они "снижают" результаты других. Собственно, речь идет о том, что какой-то конкретный учитель Х, который готовит ученика Y, становится конкурентом своего ученика и даже в определенной степени приводит к снижению его результатов.

В-третьих, каждый из них в качестве участника ВНО — это тот, кто нарушает один из основных принципов ВНО, а именно, принцип валидности, под которым понимается обоснованность и пригодность методов и технологий оценки для конкретных целей. Целью ВНО является оценка прежде всего тех выпускников, которые завершают получения полного общего среднего образования, а следовательно, именно под их уровень знаний, умений и навыков по тем или иным предметам и готовится тот или иной предметной тест ВНО, а уж никак не по уровень тех, кто их учит, то есть тех, кто имеет квалификацию бакалавра, специалиста или магистра. Иными словами, выполнение определенным педагогическим работником теста ВНО — ничего не может сказать о его профессионализме, потому что тест не был ориентирован на оценку такого участника, и одновременно выполнение этим участником теста не на 200 баллов — многое может сказать о его несоответствии занимаемой должности, ведь он не справился с базовым тестом, ориентированным на тех, для кого высшее образование еще впереди", — говорится в обращении Центра оценивания качества образования.

Столь пространную цитату из документа я дал специально для того, чтобы вы могли составить собственное предстввлпение об уровне логики и аргументации чиновников.

Из самого обращения недвусмысленно следует, что сдавшие ВНО учителя — это вообще коварные люди. Недальновидные и хвастливые. Не знающие жалости ни к детям, ни к бюджету страны. Нагло нарушающие целый ряд законов и подрывающие светлые идеалы независимого тестирования.

Я, конечно, немного утрирую, но суть обращения именно такая. И пишет такое — одно из главных учреждений системы образования.

Зазеркалье, не правда ли? Никак не получается привыкнуть жить в обратную сторону. Все время кружится голова.

Довести образование до ручки — можно.

Сделать учителя в обществе человеком третьего сорта — можно.

Поставить толковых учителей в условия, когда репетиторство — единственный способ выживания, — тоже можно.

Принимать в педагогические вузы безнадежных лентяев с оценкой 100 баллов — оказывается, и это можно. 6 лет тратить деньги налогоплательщиков на их типа "обучение"? — Легко!

Потом отправить их, ненавидящих детей и ничего не умеющих, работать с детьми в школы — можно.

Десятилетиями финансировать неработающую систему повышения квалификации — можно.

Лишить учителей мотивации, завалив бумажной бюрократией — можно.

И наоборот, стимулировать за успехи в фальшивых псевдоконкурсах, вроде "Учитель года" — можно.

А вот дать возможность проявить себя самым инициативным из них, стремящимся стать лучше и успешнее (а ведь другие учителя добровольно сдавать ЗНО не пойдут, побоятся) — никак нельзя!

И это я молчу о том, что вся аргументация про законы, интересы выпускников, валидность результатов, если говорить серьезно и по делу, выглядит, как откровенное передергивание и манипуляции.

Кстати, чтобы не было лишних домыслов, я ЗНО никогда не сдавал. Так что деньги налогоплательщиков целы. Добровольно сдавал другие стандартизированные тесты, за которые платил сам. И да, считаю этот опыт очень полезным.

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Публикуется с разрешения автора.