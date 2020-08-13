Платить или не платить? Что делать потребителю, попавшему в "гамлетовскую" ситуацию в супермаркете

Жизнь порой щедра на обидные сюрпризы. Зашел, к примеру, человек в супермаркет и бутылку дорогого алкоголя случайно разбил. На шум охрана сбегается, администратор каких-то денег требует. А позади напряженный рабочий день и очень хочется домой скорее попасть. Ситуация, прямо скажем, не из приятных. И как тут быть? Платить или не платить?

Мне и самому приходилось обжигаться. Речь, правда, о минеральной воде шла. Захотелось мне холодненькой испить, схватился за бутылку, а у ней дно внезапно отвалилось. Экая неприятность! Угрозами, тупым напором и ссылками на выгодно перекрученное законодательство, пытались меня к оплате склонить. Зря старались.

Прежде всего, следует помнить, что сохранность товара, пока вы его не купили, является проблемой не вашей, но администрации магазина. Тем не менее, охране и администратору, чаще всего, удается гражданина убедить в обратном. И тот, ясное дело, платит. А зря.

Существует великое множество нюансов и тонкостей, которые необходимо выяснить прежде, чем оплачивать ненароком испорченный товар. Главный вопрос – кто виноват? Почему именно вы? Может все же другой покупатель? А может, вина лежит на продавце, не озаботившемся надлежащим хранением товара на полках?

Как бы часто ни повторял администратор, что ваш дом – тюрьма, но ежели платить отказываетесь, устроено совсем не так, как ему хотелось бы. Во-первых, нужно еще доказать, что виноваты в случившемся вы и только вы. Для этого массу доказательств нужно собрать, показания свидетелей и видео с камер наблюдения.

А может даже экспертизу провести или запрос производителю товара направить.

То есть, нельзя просто пальцем в человека ткнуть и деньги потребовать. Ведь если доказательств нет, то и обвинять вас права не имеют.

Во-вторых, выплата может случиться либо с вашего согласия, либо на основании судебного решения. Но в суде, опять же, придется доказать, что повреждение товара по вашей вине случилось. Это, скажу я вам, непросто. Может вы и разбили ту злосчастную бутылку, но случилось это потому, что на полке она стояла неправильно. То есть администрация не позаботилась о надежности ее хранения.

Так может утвержденные стандарты хранения не были соблюдены? Ну, знаете, расстояние между стеллажами, их высота, расстояние от пола до первой полки или высота бортов полок? А может вас ненароком толкнул случайный покупатель? Масса вариантов.

В общем, не паникуйте и не спешите хвататься за кошелек. На месте, так или иначе, ничего не оплачивайте. Ведь оплаченное считается купленным. А зачем вам испорченный товар?

Если администрация настаивает на обратном – требуйте составить акт о нанесении ущерба. Тут, конечно, понадобятся свидетели, которые смогут подтвердить или опровергнуть информацию, изложенную в акте, а также расписаться под ним. Там же распишетесь вы и представитель администрации супермаркета.

А дальше, если того пожелает, администрация может подать на вас в суд относительно возмещения убытков. Там на основании изложенных фактов и предоставленных доказательств будет принято решение.

Именно суд определит, обязаны ли вы платить за испорченный товар. Суд, а не охранник Вася. Не перепутайте!

Но мы с вами живем в Украине, а здесь случается всякое. Допустим, что администрация отказывается возиться с документами, но требует рассчитаться здесь и сейчас. Тогда напомните им о существовании второго пункта 17-й статьи Закона Украины "О защите прав потребителей".

Продавец, согласно этому замечательному пункту, обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции. А вот принуждать того покупать нечто ненужное или ненадлежащего качества, он права не имеет.

Если же администрация откровенно наглеет, мешая покинуть супермаркет, то напомните этим добрым людям о существовании других норм Закона Украины "О защите прав потребителя". Это ведь очень полезный закон. Есть в нем, к примеру, нормы о запрете нечестной и агрессивной предпринимательской практики.

Ни о каких элементах принуждения и, тем более, о попытках влиять на вашу свободу относительно приобретения продукции, не может быть и речи. И уж конечно, администрация не имеет права делать вид, что вы не можете уйти из магазина, не сделав покупку.

Но все это актуально до тех пор, пока сотрудники магазина не принялись распускать руки. В случае намека на применение силы, даже не пытайтесь вступать в дискуссии. Сразу же вызывайте полицию. Геройствовать в супермаркете незачем. При надлежащем правовом сопровождении стражи порядка дадут надлежащую правовую оценку действиям охраны и администрации магазина.

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Публикуется с согласия автора.