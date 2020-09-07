Откройте, полиция! Как езда в багажнике любителя пива чуть террористом не сделала

Некоторое время назад произошла с моими знакомыми смешная история, которой хочу с вами сейчас поделиться. Итак, две семейные пары выехали на пикник. Мужчины пили пиво. Женщины, будучи каждая за рулем — воду. Праздник, как это часто бывает, решили продолжить у одной пары дома. Одну машину поставили, купили пару баклажек пива и...

Тут небольшая оговорка. Поскольку в машине сзади было прикручено два детских сиденья...Вы понимаете — снимать их было лень. Да и ехать было два квартала. Поэтому, жена одного из друзей протиснулась между ними, а ее муж вместе с баклажками пива... залез в багажник.

Наверное, это было не совсем разумное решение — ехать в багажнике, но в ту минуту никому и в голову не могло прийти, в какое сомнительное веселье после этого превратится для них грядущая ночь.

Приехали. Накрыли стол. Мужчины решили перейти на водку и только успели выпить по одной рюмке, как зазвонил мобильный хозяина квартиры.

От услышанного в трубке у него вытянулось лицо и выветрился весь алкоголь — угнали машину. Не просто угнали. В багажнике — тело похищенного человека! А! Стоп! Так это же мы ехали. И, выскочив на балкон подальше от хохота друзей, принялся объяснять, что и как.

Разговор был долгим. Но, все же, удалось убедить, что все в порядке.

Вторую рюмку закусить не успели. Раздался второй звонок. Нет, все-таки, к вам сейчас выедет патрульная служба. Покажите машину, пусть они убедятся, что все ок.

Не вопрос. Хозяин машины вышел на улицу, встретил патруль, сходили в гараж, посмотрели, отсняли, записали, подписали. Попрощались.

Третья и четвертая рюмки пошли друг за другом, потому как... были последними. Снова зазвонил телефон.

Голос на том конце попросил приехать в райотдел и составить свидетельские показания. Хозяин начал злиться. Ночь на дворе, все выяснили.. Куда ехать?

Объясняет все по новой и добавляет, что, мол, уже и хорошо выпивший, ко всему прочему. Нет. Надо ехать, и все!

В общем, через полчаса за ним приехали. Это уже были другие люди. На объяснения (в сотый раз), что уже все проверено и даже отснято — спросите у коллег — ответили, что, мол, то была патрульная служба, а они — оперативно-следственная группа! Так что — пройдемте.

Отдельно замечу (на чем все время в объяснениях настаивала вся компания), что залезал человек в машину добровольно. С пивом и под шутки товарищей. Всем было весело, никто и подумать не мог, что случится такая оказия.

Однако, кто-то увидел это из окон соседских домов и доблестно сигнализировал, куда следует. Это было в тот день, когда луцкий террорист автобус захватил.

Зачем я вам рассказала эту историю? Чтобы вы знали, что полиция у нас все-таки есть. Работают. Стараются. Бдят.

Еще затем, чтобы вы не ездили в багажнике.

Еще и потому, что криминальная ситуация ухудшается. К моей знакомой, например, воры залезли ночью через окно кухни на втором этаже и украли деньги с драгоценностями. Благо, никто не проснулся! Народ беднеет. Будет еще хуже.

Скоро, глядишь, начнем формировать отряды самообороны и возвращать во дворы народную дружину. Но в багажнике, все-таки, не катайтесь.

Чревато.

Первоисточник.

Публикуется с разрешения автора.