Саботажем по инструкции. Кому нужны невыполнимые методички для школ по борьбе с Covid-19

На днях я посетила родительское собрание в школе своего ребенка, и, наверное, мамочки и учителя заразили меня своим позитивом и мантрой про "все будет хорошо". Так что спешу поделиться с вами своими выводами из увиденного-услышанного.

Планы по обеспечению безопасного учебного процесса в условиях пандемии, по крайней мере, по нашей школе выглядят довольно разумно: разведены потоки — каждый из трех этажей имеет отдельные "точки приема и выдачи детей", свой отдельный вход и лестницу, свою отдельную раздевалку. Разделены между собой и классы — они будут выходить в коридор в разное время и задумано так, чтобы соседние классы не пересекались.

Заявлено, что при малейших симптомах ОРИ у ребенка (чихнул-кашлянул) его отправят в изолятор (они у нас есть) и весь класс уходит на самоизоляцию на 2 недели (вот тут я не поняла: при малейших симптомах ОРИ у кого-то? Или при выставленном подозрении конкретно на COVID-19?).

Сейчас кажется, что это не важно, но на дворе тепло и дети в коллективах в принципе болеют и банальными ОРИ. Мы будем уходить домой при каждом насморке у кого-то? Каким образом тогда мы вообще будем учиться хоть когда-нибудь?

Мне это положение кажется нежизнеспособным уже на старте. Выходом было бы тестирование - при условии его бесплатной организации, включая забор материала прямо в школе.

В общем, по поводу того, что собирается делать конкретно наша школа, я пока на позитиве. У нас нет ни двух смен, ни старта занятий в разное время, в полном объеме сохранена продленка. Из неудобств пока только то, что ребенка можно забрать лишь в четко оговоренные временные интервалы, буквально по 15 минут. Но интервалов этих целых четыре.

Кроме этого нам предложили ознакомиться с документом, выданным КГГА (каждая школа готовит еще и свой индивидуальный документ такого же рода) и вот к этому материалу у меня очень много вопросов. Начиная от тона и качества (в том числе лексического и семантического) и заканчивая содержанием. Подозреваю, что, как у нас в последнее время принято, ваяли этот материал не эпидемиологи и инфекционисты.

Обращу внимание на то, что чуть ли не половина документа посвящена мытью и дезинфекции всего и вся. Дезинфекция и растворы для нее — очень зарегулированная область в здравоохранении, это предмет внимания и контроля специально выделенных и обученных людей в штате медучреждений и контролирующих инстанций.

Кто и когда разрешил и доказал возможность и безопасность применения дезсредств по нормам медучреждений (где работа с ними и регулярная обработка рук — фактор профессиональной вредности?

Кроме этого, мытье и обработка (а еще выдача еды и уборка посуды каждому ребенку силами учителя и воспитателя) - каждый день и на переменах - это фактор новой и значительно возросшей нагрузки на персонал школ, и особенно на учителей и технический персонал. Я на работе сейчас тоже вместе, вместо или параллельно с медсестрой обрабатываю поверхности и дверные ручки специальным спреем, это недолго, хоть и приходится всем этим дышать, конечно. Но мытье - это все-таки прерогатива санитарок.

Санитарок, к слову, даже в частные клиники на хорошую зарплату днем с огнем не сыщешь, а тем временем технический персонал школ раньше имел объем работы в разы меньше и без контакта с дезсредствами.

Сейчас зарплата осталась прежняя, работы и риска больше (и это все представители тех самых групп риска, хотя бы по возрасту).

Мои выводы: дезинфекция будет или саботироваться (не факт, что это очень плохо — дети тоже будут меньше вдыхать непонятно чего), или через некоторое время мы можем получить волну увольнений и дефицита технического персонала школ. И это даже без учета того, что кто-то может при этом еще и заболеть.

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Публикуется с разрешения автора.