Вы в реестре должников? Не паникуйте. Как доказать государству в смартфоне, что вы ничего не должны
2020-09-08 19:40:41
Среди множества реальных жизненных историй, которые я вам, друзья, рассказываю, есть и такая.
Собрался однажды добропорядочный гражданин квартиру продавать. Долго собирал пакет необходимых документов, выбирал идеального покупателя и грамотного нотариуса. Ответственно, в общем, к делу подошел. А в день заключения сделки выяснилось, что фамилия продавца в реестре должников оказалась.
Нотариус, конечно же, в удостоверении сделки отказал, идеальный клиент сорвался, а денежки уплыли.
Столько усилий коту под хвост! "Откуда у меня долги? Были, конечно, штрафы за нарушение ПДД, но и те в срок уплачены. Что же происходит?", — недоумевал наш законопослушный гражданин.
А все очень просто! Весточка об уплате штрафа элементарно не дошла ни до государственных исполнителей, ни до патрульных. Так уж вышло, что "Государство в смартфоне" прекрасно вытряхивает из нас деньги, но обещанный комфорт обеспечивать и не хочет, и не умеет. Потому контроль и фиксация у нас на должном уровне, но обременения гражданину придется снимать самостоятельно.
И как это сделать? Вот сейчас я вас и научу. Только сперва объясню, как узнать, что государство зафиксировало ваше нарушение ПДД.
Существует несколько способов, перечислю самые простые:
Первый — заглянуть на сайт сервиса проверки административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Для получения необходимых сведений нужно ввести два параметра:
— Госномер транспортного средства;
— Идентификационный номер или серию\номер паспорта собственника транспортного средства, или серию и номер водительского удостоверения, или серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Если же вам известны серия и номер постановления о наложении штрафа, то их будет вполне достаточно.
Второй способ — зайти в электронный кабинет водителя, пройти идентификацию и получить необходимую информацию.
На том и другом ресурсах можно сразу же оплатить штраф. Только не думайте, что все беды на этом закончатся. Даже в том случае, если вы оплатили штраф в установленный законом срок, то исполнители, скорее всего, внесут вас в реестр должников, а счета арестуют.
Практика показала, что исполнительные производства по данной категории дел открываются молниеносно. Аресты на активы накладываются не менее быстро. Притом, что речь идет в основном о взыскании 255 гривен, исполнительское рвение выглядит, как минимум, странно.
Теперь нам с вами придется доказать государству, что мы ему более ничего не должны, а потому исполнительное производство неплохо бы закрыть.
- Открываем Реестр должников и вводим свои личные данные: ФИО и дату рождения. Сойдет и идентификационный номер.
- Среди открывшейся информации находим телефончик нашего исполнителя.
- Дозваниваемся ему (запаситесь терпением) и сообщаем об уплате штрафа. На слово он конечно же не верит. Предлагаем принять от нас подтверждающие документы по электронной почте.
- Если исполнитель милостиво согласится, то составляем заявление об окончании исполнительного производства. Не забываем указать реквизиты постановления о наложении штрафа, дату оплаты и реквизиты квитанции об уплате. Ставим подпись, сканируем и заявление, и квитанцию. Отправляем все это богатство по электронке.
- Если дозвониться не удалось или достопочтенный исполнитель жаждет бумаги, то отправляемся на почту. Высылаем оригинал заявления и копию квитанции. Отправлять лучше ценным письмом с описью вложения. Пригодится, если в будущем придется обжаловать бездействие исполнителя.
- Периодически названиваем исполнителю и напоминаем, что производство следует закрыть. А то и память у них девичья, и работают как военнопленные.
- Параллельно заглядываем в реестр должников и на сайт автоматизированной системы исполнительного производства. Ожидаем прекращения исполнительного производства.
Знаю, что долго и весьма непросто, но таково уж наше "Государство в смартфоне". Обещают заоблачный сервис, но одаривают лишними проблемами. Для того, чтобы сделать как следует, нет у них ни мозгов, ни опыта, ни желания.
Потому, друзья, соблюдайте правила дорожного движения и на хваленые электронные системы особо не рассчитывайте. Они лишь по части взыскания штрафов большие мастера. А если нарушили, то смело пользуйтесь вышеприведенными рекомендациями.
В отличие от кособокого "государства в смартфоне", юрист в смартфоне никогда не подведет.
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Публикуется с согласия автора.