Новое средневековье. Как в украинском селе чуть не устроили самосуд над вышкой мобильной связи

Недавно я поделился воспоминаниями об интересном случае из времен моей работы в компании "Киевстар" — о том, как менеджмент крупного киевского вуза сопротивлялся современным технологиям в мобильной связи. Этот пост в фейсбуке собрал уже более 3200 лайков, 570 комментов и более 1000 репостов. Там даже некоторые комментарии собрали почти 500 лайков! И кто-то написал "аффтор — пиши есче".

Итак, осенью 2015 года я был президентом компании "Киевстар" уже целый год, и привык, что в работе случается разное… Но к нижеописанному развитию событий даже я оказался не готов.

В один прекрасный день ко мне в кабинет пришли двое наших инженеров и сказали, что необходимо срочно принять решение. В одном большом селе в Черновицкой области (примерно 10 тыс человек населения), собирается у сельсовета толпа людей с топорами и баграми и готовится идти сносить вышку с нашей базовой станцией.

На Западной Украине, Киевстар имеет примерно 60-70% долю рынка почти везде, и поэтому наша симкарта является обычно основной для населения. В этом селе наша вышка стояла в самом центре, была высокая и всем видна. Недалеко от нее стояла вышка нашего главного конкурента, но она была на каком-то здании и поэтому, если о ней не знать, то не видна.

Наши инженеры сказали, что уже несколько недель общаются с председателем сельсовета (не уверен, что эта должность так сейчас называется). Он очень испуган, решений никаких принимать не хочет — удержать народ от самосуда над вышкой тоже не может. В селе за последние полгода умерло несколько людей от рака и после продолжительных дискуссий, жители села решили что однозначно, причина тому — вышка "Киевстара".

Напоминаю, это было еще время 2G — мы только что купили лицензию на 3G и начали стройку в больших городах. До сел дойдем только через год!

Итак, под вышкой стоит наша местная команда технарей Западного региона и спрашивает, что делать? Варианта всего два: защищать вышку от озлобленных селян с топорами или выключить ее, и им об этом сказать.

Поскольку безопасность и здоровье сотрудников — важная ценность любой хорошей компании, я принимаю решение выключать вышку.

Радостные победители расходятся по домам. Шапочки из фольги надевать не требуется — зловещая башня выключилась сама! Связь Киевстара в селе и его окрестностях пропадает.

Что дальше? Я звоню нашему конкуренту и прошу их выключить свою вышку тоже - в знак солидарности с нами против дремучих заблуждений. Они обещают подумать, но в целом, говорят, что идея правильная.

Как мы позже узнали, конкуренты сразу же отдали распоряжение своим местным сотрудникам рассказывать потенциальным абонентам в этом селе, что связь Киевстара выключилась надолго и советовать срочно покупать свои сим-карты. И, конечно, свою связь не выключили. То есть, в любой ситуации —борись за долю рынка! Мы, конечно, это запомнили, и не забыли, когда представился случай прислать нашим коллегам "ответку".

Далее, я прошу достать мне телефон депутата Верховной Рады по этому округу. Оказался некий представитель БПП. Я его набираю и объясняю ситуацию. Что только он может повлиять на своих избирателей. Человек, надо сказать, оказался весьма здравый и обещал поехать и поговорить с народом.

На третий день сидения без связи, начинается осознание суровой реальности. Жители села вдруг понимают, что мобильная связь — это очень важно для их жизни и бизнеса. А перейти к конкуренту очень трудно — потому что звонки внутри сети одного оператора бесплатны, а на другого стоят ОЧЕНЬ дорого и тарифицируются поминутно. А почти все вокруг — на Киевстаре!

Параллельно с этим депутат и его люди убеждают людей в том, что может и не вышка виной росту онкозаболеваемости. Что правильный компромисс — попросить включить связь обратно, но (на всякий случай) убавить мощность?

На шестой день нашим технарям звонит местный начальник и просит включить вышку. Но теперь уже наша очередь учить людей. Наши отвечают, что такие решения быстро не принимаются, и надо согласовать с Киевом. (сначала я хотел сказать что с Амстердамом, но подумал, что в это наверное не поверят). И мы не торопимся.

На десятый день уже мне звонит депутат и говорит: мол, он свою работу выполнил, людей убедил, и теперь они требуют включить связь обратно. Не помню уже, что я ему тогда сказал, что-то типа "выключить быстро, а вот включить — требует времени".

На память приходит эпизод из фильма "Формула Любви", в котором плотник должен был чинить сломавшуюся повозку. И местный влюбленный юноша спрашивает его, сколько это займет времени? Услышав в ответ "Один день", спрашивает, а можно ли ее чинить неделю? На что получает ответ, вошедший в классику кино: "Тут помощник нужен!". А помощников в любой большой компании всегда много. Можно же, в конце концов, отдать вопрос юристам на анализ - и тогда это затянется минимум на полгода!

И, наконец, на 13-й день нас уже совсем сильно просят жители и депутат — и мы включаем! Все счастливы и обнимаются! Занавес.

Надо сказать, что этот случай многому научил и саму компанию. И когда в других местах жители жаловались на излучение базовых станций, наши технари им говорили "Знаете, вот был у нас похожий случай в Черновицкой области…". И все рассасывалось, словно по волшебству.

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Публикуется с согласия автора.