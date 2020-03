Нокдаун от Байдена. Есть ли шансы у победителя супервторника на выборах президента США

Все только начинается – таков итог супервторника демократов в Соединенных Штатах. Вполне в духе названия американской комедии, где отошедший от дел адвокат вынужден начать борьбу с мафией. С Джо Байденом история, разумеется, немного иная. Однако разгромив своего главного конкурента "прогрессита" Сандерса (так маркируют его американские медиа) с неприличным счетом 9:4, то есть выиграв в девяти штатах из четырнадцати, где разворачивались противоборства, "умеренный" Байден превратил электоральную гонку из массового забега в бинарную оппозицию. Отныне в игре останутся только он, бывший вице-президент при Бараке Обаме, и его главный конкурент — социалист Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт. У всех прочих – тех, кто еще официально не отказался от борьбы, – шансов нет.

Феномен и аутсайдеры

Миллиардер Майкл Блумберг, чьи денежные инъекции в кампанию достигли полумиллиарда долларов, может считать для себя утешительным призом победу в Американском Самоа. Оценив свои шансы, бывший мэр Нью-Йорка сошел со сцены в зрительский зал.

О паре остальных участников супервторника и говорить нечего. Элизабет Уоррен, сенатор от Массачусетса, на протяжении нескольких месяцев считавшаяся одним из лидеров среди демократов, не смогла выиграть даже в своем "родном" штате. От Тулси Габбард – члена Палаты представителей, которую не допускали к участию в нескольких последних теледебатах из-за низкого рейтинга, – никто ничего особого и не ждал. И она эти предчувствия вполне оправдала: также ни одной победы.

Эксперты пока спорят, как удалось "умирающему Джо" вернуться в гонку и выиграть в решающий момент.

"Я никогда ни у кого не видел подобного триумфального возвращения – никогда", – прокомментировал ситуацию Мэтт Сейфанг, эксперт, работавший на Пита Буттиджича. "Байден во вторник стал тем, чем он никогда не был раньше в течение пяти десятилетий в национальной политике: феноменом", – написал Джон Ф. Харрис в Politico. Сам же триумфант супервторника, выступая в Лос-Анджелесе во вторник вечером, не без ехидцы отозвался о "проницательности" американских экспертов, часть из которых даже после Южной Каролины готовы были поставить на нем крест: "Нам сказали: "Ну, когда вы доберетесь до супервторника, все будет кончено". Что ж, возможно, все кончено для другого парня... Итак, я здесь, чтобы сообщить: мы очень живы".

Да, очень. Байден не преувеличивает. Ему надо отдать должное. Как и Дональду Трампу. Сколько бы язвительных прозвищ и комментариев хозяин Белого дома ни отпускал в адрес Джо, сам факт Украинагейта говорит о том, что он всегда воспринимал бывшего вице-президента как главного своего конкурента на предстоящих выборах. Звериное чутье его не подвело. Экс-директор ФБР Джеймс Коми, который всегда был сторонником республиканцев, однако во вторник впервые проголосовал на праймериз демократов, написал в своем Twitter: "У Трампа есть основания бояться Джо Байдена и желать успеха Берни".

Теперь, задним числом, американские политики и аналитики пытаются разобраться, из каких составляющих состоит прорыв Байдена.

Мэтт Энгл, техасский демократ-стратег, полагает, что "это история о том, как люди обретают силу в своих челюстях. Это техасское выражение: "Я собираюсь стиснуть зубы и участвовать в этой битве, чтобы победить Дональда Трампа. Избиратели не хотят совершенства, – добавляет Энгл. – Но они хотят, чтобы рядом был боец".

Уже упоминавшийся Джон Ф. Харрис говорит о том, что, если раньше разговоры внутри Демократической партии напоминали поведение непостоянного покупателя, примеряющего изделия последней моды (может, подойдет юный мятежник? или прогрессист с планами? или миллионер-транжира?), то супервторник стал демонстрацией того, что когда ставки высоки, то "политика – это не о моде. Это о силе". "И секрет использования этой силы в 2020 году, – подчеркивает автор, – не в свежести, не ослеплении или политической пиротехнике. Это даже не обязательно о любви. Речь идет о связи со знакомыми избирательными округами и убеждении их в том, что, учитывая все обстоятельства, активы кандидата перевешивают недостатки".

Согласно экзитполам, в каждом штате супервторника избиратели говорили, что кандидат, способный побить Трампа, был для них более важен, чем кандидат, который наиболее соответствует их взглядам. Байден как раз и олицетворял такого кандидата. Это позволило ему победить даже там, где у него была скудная реклама и еще более скудная организация.

На волне Южной Каролины

Однако совершенно очевидно, что никакого триумфа не было бы, если бы перед этим не было Южной Каролины. И тут весь нарратив начинает напоминать английский стишок XVII века про гвоздь и подкову, который заканчивается так:

Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя.

Иными словами, какое-то звено начинает цепочку событий, приводящих к конечному результату. Плачевному – в случае гвоздем и подковой (которая пропала). И триумфальному – когда речь заходит о Байдене и супервторнике (не пропал никто).

Когда Джо выиграл Южную Каролину, он воскликнул во время своей победной речи: "Мой приятель Джим Клайберн, ты вернул меня!" Это было в самую точку.

Клайберн – член Палаты представителей от Южной Каролины, один из лидеров демократов и самого высокого ранга афроамериканец в Конгрессе. Он весьма почитаем среди демократов в Южной Каролине, особенно в темнокожем сообществе. Накануне праймериз в этом штате Байден получил его одобрение. И это сыграло колоссальную роль в его электоральной судьбе. "Половина избирателей-демократов из Южной Каролины сказали, что поддержка Клайберна была важным фактором в их голосовании", – писал Доменико Монтанаро для National Public Radio после тогдашнего взлета Байдена. С иронией реагируя на слова последнего "ты вернул меня!": "В прямом смысле. Он не шутит, ребята".

После того, как возвращение состоялось, истеблишмент демократов, как выразился один из обозревателей, "перешел на газон Байдена". Накануне супервторника экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобучар объявили о своем выходе из гонки. В понедельник они присоединились к 77-летнему Джо на митинге в Далласе, выказывая тому свою поддержку. Там бывший вице-президент хвалил молодого мэра, сравнивая его со своим сыном Бо, который умер в 2015 году от рака мозга и был генеральным прокурором штата Делавэр. И скромно склоненная молодая голова того, кого совсем недавно называли "кандидатом от Голливуда" и кто почти что праздновал победу на кокусах в Айове, дополняла по-семейному идиллическую картину. "Сомкнем ряды вокруг мудрого старца Джо!"

Если к этому добавить еще кучу одобрений и поддержки, которой одарила Байдена элита партии, то можно понять, почему Майкл Стил, республиканец и советник кампании Джеба Буша в 2016-м, отдал должное таким действиям демократов. "Я не знаю, сработает ли это, но это именно то, чего не сделали кандидаты от Республиканской партии в 16 году", – написал он у себя в Twitter, имея в виду отпущенного в отрыв Дональда Трампа.

Согласованные действия "умеренных", в значительной степени напуганных перспективой прихода к власти Сандерса, оказались продуктивными. До такой степени, что сторонник Берни, член Палаты представителей Ильхан Омар почти в раздражении "твиттнул": "Представьте, если бы прогрессисты консолидировались вчера вечером, кто бы тогда победил?" "Прогрессисты" начали давить на Элизабет Уоррен: она, играющая на одном поле с Сандерсом, лишь отбирает у него голоса. Хотя если посмотреть на "успехи" Уоррен, об этом можно и не догадаться. Сам же Берни накануне супервторника набросился на The Washington Post: газета, мол, печатает по шестнадцать статей в день, чтобы его остановить. Ему, похоже, было понятно, что лед тронулся. И что Super Tuesday – уже не его джек-пот.

Ставить ли на Байдена?

Нюансы того, как все будет происходить во вторник, ясны не были, но фраза, написанная обозревателем The New York Times Дэвидом Леонхардтом с утра, похоже, все-таки не в полной мере отвечала действительности: "Сегодня один из тех действительно непредсказуемых дней в американской политике". Ну, вряд ли. Известная непредсказуемость была, например, в том, как будут голосовать образованные белые молодые люди – симпатики тех, кто покинул гонку. Потому что ни Байден, ни Сандерс в предыдущих баталиях не продемонстрировали каких-то особых успехов применительно к этой категории избирателей. Рональд Браунштейн, старший редактор The Atlantic, писал накануне вторника, что решающим фактором может стать то, кто из двух конкурентов сможет лучше использовать эту освободившуюся электоральную нишу – белых избирателей с высшим образованием. С ним согласился Эндрю Бауманн, демократ, не связанный ни с одной кампанией, но при этом добавил: "Я ставлю на Байдена".

Ставить, конечно, можно, но супервторник – это не окончательный ответ даже на этот вопрос. Не говоря уже о других, специфических для каждого соискателя. Байдену предстоит привлечь на свою сторону латиноамериканцев и белых избирателей из рабочего класса (он пообещал преуспеть в этом). Сандерс должен добиться большего успеха с черными избирателями. В общем, электорального тумана еще хватает. Хотя некоторые перспективы эксперты пытаются разглядеть уже сегодня. Ну хотя бы ближайшие. Те, что должны обозначиться 17 марта, когда в голосование вступят Аризона, Флорида, Иллинойс и Огайо.

"Байден собирается выиграть Флориду. Я не сомневаюсь в этом", – говорит Стив Шейл, ведущий консультант по демократическим вопросам во Флориде. Его предположение подтверждают опросы – они в пользу Байдена.

В Огайо и Иллинойсе Байден рассчитывает на то, что коалиция белых рабочего класса и афроамериканцев снова вырвется вперед. Возможно, так и будет.

Аризона – либертарианский штат с умеренным демократическим электоратом. Это козырь Байдена. Но здесь может сыграть и еще один фактор – латиноамериканский избиратель. И это уже козырь Сандерса. Чья карта будет бита – скоро узнаем. Все и впрямь только начинается...