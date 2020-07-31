Гонка за вакциной. Почему сверхжержавы тратят миллиарды на поиск панацеи от коронавируса

Я перелопатил кучу статей в международной прессе, пытаясь разобраться с ситуацией вокруг вакцины против коронавируса.

Судя по всему, уже осенью этого года международные отношения будут развиваться по очень необычному и непредсказуемому сценарию.

Сейчас ведущие страны ведут гонку по поиску вакцины. Эта гонка похожа на гонку ядерных вооружений, которая велась в прошлом веке между тогдашними сверхдержавами США и СССР.

Взять, к примеру, США. Они обрушили всю свою мощь на то, чтобы стать в этой, нынешней гонке за вакциной, победителем.

Штаты ведут очень агрессивную стратегию, направляя миллиарды на закупку любых перспективных лекарств и вакцин — еще до того, как их эффективность будет окончательно доказана.

Например, США платят компаниям, которые провели успешные ранние испытания вакцин, чтобы они уже сейчас закупали оборудование и создавали производственные мощности. Повторюсь — еще до того, как эффективность будет окончательно доказана!

Помните, как в начале года Китай рассылал по миру одноразовые маски, и как эти грузы стали чуть ли не фактором в международной политике? А теперь представьте, насколько мир будет сходить с ума, когда вакцина уже будет найдена, и отдельные государства будут иметь на нее монополию?

Весь 2021 год пройдет в новостях о том, какая страна и сколько получила вакцин от США, Китая или Великобритании. Страны, которые получат доступ к вакцинам позже других, окажутся в изоляции — не говоря уже о дополнительных смертях и разрушительном для экономики карантине.

Еще одним фактором будут люди, выступающие против прививок. Что делать с ними? Прививать принудительно? Не приведет ли это к волнениям, после которых BlackLivesMatter покажутся пикником? В тех же Штатах 20% граждан выступают против привовок (а также против 5G и Билла Гейтса).

Я боюсь предположить, каков процент таких людей в Украине.

Судя по новостям, успешные испытания вакцины могут произойти уже в сентябре. Велик шанс, что весь мир будет с гневом и завистью наблюдать за США, как те до конца года вакцинируют свое население и, таким образом, полностью поборят заразу.

И, к сожалению, конечно, сложно себе представить, что Украина окажется в авангарде этих событий.

В общем, нас ждут интересные и волнительные времена.

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Опубликовано с разрешения автора.