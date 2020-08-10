Facebook и Twitter переходят Рубикон. Почему "новые медиа" становятся все более похожими на старые

Пока мы тут обсуждаем всякие важные местные новости - в БОЛЬШОМ мире происходят БОЛЬШИЕ события. А на днях произошло просто очень важное.

Две самые известные соцсети — Facebook и Twitter — удалили интервью президента США Дональда Трампа, в котором он высказался про "очень высокий иммунитет детей против Ковида". Понятно, что он хотел сказать другое - что дети практически не страдают от Ковида - но сказал это ОЧЕНЬ криво (он так умеет). Если поставить себе цель найти вранье и ошибки в речах Трампа — это очень просто (так же как и других политиков в Америке).

Но разговор вообще не об этом.

Facebook и Twitter до сих пор рассказывали миру, что они принципиально отличаются от "старых" средств массовой информации — газет и телеканалов, например.

Они говорили, что "старые" медиа сами решают что публиковать. А "новые" медиа — это ПЛАТФОРМЫ — на которых сами пользователи решают, что "запостить".

И отсюда вытекают два ОЧЕНЬ важных следствия. Если "новые" платформы не сами решают, что публиковать, то на них нельзя подавать в суд, если вдруг появится какая-то клеветническая информация! И второе следствие — если на этих пользовательских платформах появится статья/новость из "старых" медиа, то нельзя заставлять "новые" за эту статью/новость платить старым — это же не они решили, что публиковать!

Так и было построено регулирование на всех развитых рынках — на платформах "новых" медиа появлялись любые посты, и за них не надо было платить и не надо было нести ответственность.

Они всегда были готовы убирать публикации пользователей, но только в том случае, если этого потребуют суд, полиция или регулятор в какой-то стране.

А вот теперь "новые медиа" повели себя, как типичные "старые" — отредактировали (удалили) материал их пользователя ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ! Это значит — они теперь показали всем, что сами решают, что можно, а что нельзя публиковать на их платформах.

Конечно, самого топового пользователя в мире выбрали для этой показательной порки не случайно, а чтобы показать, какие они крутые — и чтобы рекламодатели не имели больше повода объявлять бойкот (напомню, недавно треть мировых корпораций отказались от размещения рекламы в соцсетях Марка Цукерберга). Ну, и главное в том, что пост удалили потому, что сами соцсети взяли на себя функцию фактчекинга — определять, что из написанного правда, а что нет.

Так что теперь будем ждать как их завалит вал жалоб (и требований денежных компенсаций!) от пользователей всех политических спектров на то, что их оскорбил чей-то пост.

Сами заслужили!

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Публикуется с разрешения автора.