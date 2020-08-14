Дети и пандемия. Безопасно ли открывать двери школ в условиях второй волны коронавируса?

Все ближе 1 сентября — традиционная дата начала нового учебного года, когда школы по всей стране открывают свои двери для учеников. Однако в этом году есть серьезный риск того, что школы не откроются в привычный лоя всех день, или эта дата будет отложена и продолжено дистанционное обучение, на котором украинские школьники находятся еще с весны. Тем временем, коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. Только за одни сутки 13 августа выявили 1 тысячу 732 новых случая заражения. Всего же с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 87 872 человека, более 46 797 — выздоровели, более 2 тысяч — умерли, 39 тысяч человек все еще болеют.

Трудно представить себе что-то более общественно важное, чем безопасность детей. Но на второй чаше весов — угроза их будущему при затягивании времени закрытия школ на карантин.

Опорой для принятия лучшего решения должны стать качественные "детские" исследования, прежде всего — в области эпидемиологии. Но таких исследований не хватает, и их результаты полны противоречий.

Что известно о заболеваемости и течении коронавируса у детей?

Дети болеют значительно реже и легче, чем взрослые. По данным американского агентства CDC, удельный вес случаев COVID в возрасте до 18 лет составляет менее 7%, а смертельных - меньше 0,1%. В то же время, данные отдельных штатов США об увеличении случаев коронавирусной болезни среди детей после прекращения локдауна, например, в Калифорнии - от 2% в апреле до 8% в июне, вероятно, за счет подростков.

Есть данные о склонности к более тяжелого течения COVID в возрасте до одного года, чем у старших детей, однако это не отражается на летальности.

Что известно о роли детей в распространении распространении инфекции в популяции?

До недавних пор складывалось впечатление, что, в отличие от гриппа и других респираторных вирусных инфекций, дети инфицируются меньше, чем взрослые, и меньше распространяют коронавирус. Но уровень доказательности этих исследований низкий, и дети разных возрастов могут отличаться.

Так, только появились данные о большем количественном содержание вирусной РНК в носоглотке больных легким-умеренным COVID детей до 5 лет по сравнению с детьми 5-17 лет и взрослыми.

Большинство исследований указывают на то, что в подавляющем большинстве случаев (79%) в семье инфицирование происходит от взрослых к детям, а не наоборот. То есть, риск заразиться дома у детей вполне может быть выше, чем в школе — когда школа была закрыта.

При разделении детей на две возрастные группы в свежем южнокорейском исследовании оказалось, что реже инфицировали других членов семьи только дети младше 9 лет (5%), тогда как старшие, в возрасте 10-19 лет, чаще всего и чаще, чем взрослые друг друга (19%).

Однако итальянские ученые получили противоположный результат: самыми опасными для контактных лиц оказались инфицированные дети до 14 лет, и эти данные не укладываются в популярную картину происходящего.

То есть, имеющаяся информация не позволяет судить о том, могут дети быть драйверами эпидемии коронавируса или нет. Иначе говоря, неопределенность продолжается.

Что известно об эффективности закрытия школ этгй весной для сдерживания пандемии коронавируса?

Имеются данные по 50 штатам США, в которых закрытие школ сопровождалось уменьшением заболеваемости в течение недели на 62% и смертности на 58%.

Однако сами исследователи предлагают относиться к этим цифрам довольно осторожно, и не считают возможным утверждать о причинно-следственной связи с именно прекращением обучения, поскольку очень близко по времени произошли другие общественные ограничительные меры.

То есть, влияние закрытия школ на сдерживание распространения коронавируса остается неизвестным. При этом, есть достаточно оснований считать, что эффективность может быть хуже, чем при гриппе, исходя из различий эпидемического процесса.

Каким был опыт открытия школ в мае-июне 2020 года в отдельных странах?

Разным, хотя везде занятия восстановили только после достижения успеха в контроле над эпидемией.

Не произошло ухудшения эпидситуации в Нидерландах, где начали с открытия школ еще в апреле, первым этапом - для детей до 12 лет. Позже в целом безопасным оказалось и открытие школ для всех детей вместе в Дании, Финляндии, Австрии, Сингапуре — конечно, с соблюдением предосторожностей.

Однако в Израиле, где успешно справились с эпидемией весной, открытие школ дало начало мощной второй волне эпидемии. В июне среди заболевших 47% заразились в школах. Этот негативный опыт получил широкую огласку в мире.

Что планируется делать с школами осенью?

Практически все эксперты считают предпосылкой для их открытия достижение хорошей эпидемической ситуации в стране и / или регионе. Американская CDC передала полномочия принимать эти решения именно на региональный уровень.

Большинство эпидемиологов считают открытие школ возможным при инцидентности не более 25 случаев на 100 тысяч человек. Например, в июне во Франции, Южной Корее и Финляндии школы открыли при ее уровне 1 случай на 100 тысяч человек. Потому вероятно, что при высокой инцидентности в обществе существенно повысится и риск вспышек в школах.

Похожий подход к принятию решений об открытии школ в зависимости от эпидемической ситуации в регионе приняла и Украина.

Все страны, включая нашу, также разработали рекомендации по обеспечению безопасности пребывания детей в школах на основе ограничения времени, количества детей в помещении, масок, надлежащей уборки и вентиляции.

Значительно меньше обсуждается проблема защиты учителей. Все эксперты признают, что для них риск тяжелого COVID выше, чем для учащихся. Поэтому для группы риска — работа дистанционно, для остальных — маски и регулярное плановое тестирование.

С начала учебного года учителям целесообразно было бы взяться за наработку методик и материалов для дистанционного обучения, ибо без периодов перехода на него мы вряд ли сможем обойтись в следующем учебном году. Это может занять учителей группы риска и пригодится также для обеспечения качественного индивидуального обучения после окончания пандемии.

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Публикуется с разрешения автора.