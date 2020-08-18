Драка за инвестора. Почему японский автозавод так и не построили в Северной Каролине

В США идет самая настоящая война за иностранные инвестиции между отдельными штатами. Как только какая-то компания планирует открытие завода, то сразу целый ряд штатов включаются в борьбу за этого инвестора.

Очень интересный пример такой борьбы продемонстрировала Северная Каролина, когда совместное предприятие Тойота-Мазда анонсировало инвестиции в 1,6 млрд долл в создание нового завода в Хантсвиле, штат Алабама.

Вероятно, чтобы убить инвестора наповал, северные каролинцы предложили очень щедрый пакет стимулов - 1,6 млрд. Сравнимый со всем объемом планируемых инвестиций.

Из чего состояли эти стимулы?

Власти штата решили проблему с земельным участком для размещения производственных мощностей. Они собирались приобрести его сами! Вначале была идея купить несколько участков у местных фермеров. Впоследствии оказалось, что нужно было купить 100 участков у 70 разных землевладельцев!

Представьте себе, чтобы этим занималась сама компания-инвестор?

Общий пакет стимулов связанный с передачей и подготовкой участка составил 125 млн долл.

Также власти Северной Каролины предложили инвестору целый ряд других стимулов для создания инфраструктуры:

подключение к водоснабжению и канализации - 37 млн долл.

подключение к электричеству - 53 млн долл.

подключение к газу - 63 млн долл.

строительство железной дороги - 18 млн долл.

строительство автомобильной дороги - 78 млн долл.

Учитывая, что в штате совсем не было поставщиков завода, власти также предложили инвесторам стимулы для развития сети поставщиков в размере 6 млн долл.

Ещё 46 млн долл стимулов касались обучения, подготовки и адаптации рабочей силы. Включая создание школ с преподаванием на японском языке!

Остальные 1,160 млрд долл стимулов касались денежных грантов и налоговых льгот.

Зачем это было нужно штату? Так сложилось, что в Северной Каролине нет своих автопроизводителей. Однако опыт других штатов показал властям Северной Каролины, что автосборочные предприятия создают огромный мультипликационный эффект в экономике.

Ведь автосборочные заводы это не только высокооплачиваемые рабочие места на самом заводе. Это также сотни поставщиков, которые перебазируются следом в штат, и которые также создают рабочие места. Все вместе приводит к росту деловой активности, потребительского спроса и новым налогам в местные бюджеты.

Да, эту борьбу каролинцы проиграли. Инвестор выбрал Алабаму, так как там у него уже был один завод. Была развитая сеть поставщиков. Развитая инфраструктура. Плюс им тоже предложили около 800 млн долларов стимулов.

Однако здесь интересно, что власти штата включились в борьбу за инвестора, который вначале выбрал другое место, и даже не рассматривал Северную Каролину в качестве претендента.

И знаете, я себе не представляю такого в Украине.

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Опубликовано с разрешения автора.