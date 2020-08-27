Не TikTok, так Google. Почему все мы окажется под цифровым колпаком у США или Китая

Так получилось, что до последнего времени всеми большими данными владела только одна страна – США. То есть никто, кроме США, не имел и до сих пор не имеет такого полного представления о гражданах со всего мира, как американское государство с его спецслужбами и американские компании.

Все, благодаря двум основным гигантам Google и Facebook и их крупнейшим проектам, типа ютуба, инсты, вотсапа. У них суммарно есть данных приблизительно по трем миллиардам жителей планеты Земля.

А если к этому добавить еще гугловский андроид и эпловский iOS – тогда вообще более половины населения планеты на учете у американцев. На учете не в том смысле, что каждый персонально, а как составные элементы супербольших данных.

Это дает уникальные и доныне не существовавшие в истории возможности вырабатывать алгоритмы и строить социальные системы. Как для бизнеса и маркетинга, так и для политики и глобалистики.

Все с этим уже смирились. Хотя в Европе случались пара казусов, когда национальные правительства пытались огрызаться и покусывать американских владельцев супербольших данных – то судебными дискриминационными решениями, то гигантскими штрафами. Но…никто не мог предложить альтернативные неамериканские инструменты сбора и накопления больших данных.

Однако несколько лет назад это начало получаться у Китая. В принципе – прогнозируемо. Все началось с компании Huawei, которая начала стремительно развиваться и захватывать глобальный рынок мобильных устройств и промышленных систем беспроводной передачи данных. А это уже серьезная заявка на захват больших данных.

Ответ не заставил себя долго ждать – санкции от США, ограничение на использование американской ОС андроид и другие дискриминационные штуки.

Теперь пришла очередь TikTok. Это первое неамериканское мобильное приложение и онлайнсервис, который стал реальным конкурентом гуглу и фейсбуку в деле сбора и хранения больших данных о мировом населении. Уже более 500 млн пользователей.

Что мы видим в ответ? Байден требует, чтобы сотрудники его штаба удалили приложение со своих мобильников, а Трамп требует, чтобы Майкрософт срочно купила ТикТок, иначе приложение на территории Америки заблокируют.

Интересно, что Марк Цукерберг в 2019 году, выступая с речью перед студентами университета Джорджтауна также заявлял, что TikTok "не разделяет американских ценностей" и угрожает лидерству США в технологической сфере.

Лично я для себя не вижу принципиальной разницы, кто владеет супербольшими данными – американцы или китайцы.

А вот что вижу, так это очередной удар по мифу о свободном мировом рынке и большом бизнесе без политики.

И главное, что вижу – информация о людях, максимум информации о каждом живущем на планете Земля – именно это представляет основной интерес для главных субъектов современной истории.

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Пуьликуется с согласия автора.