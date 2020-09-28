Чингачгук и грабли. Почему война в Карабахе может погубить Россию, как погубила СССР

Армения и Азербайджан — независимые суверенные державы. Они гордятся своей независимостью. Пусть сейчас разбираются между собой, как положено независимым державам. Двое дерутся — третий не лезь. Нет никаких оснований для России встревать в эту драку.

Когда Россия влезла в эту разборку в прошлый раз, в 1990 году, для нее это окончилось гибелью СССР, к чему приложили руки Елена Боннер и прочий комитет "Карабах". Второй раз на те же грабли Чингачгук не наступает. А Россия?

По сути конфликта. Армения захватила азербайджанские земли и вызвала огромный вал беженцев. С тех пор Армения сидит и не уходит из незаконно оккупированных земель (даже не считая Карабаха). В подобной ситуации были Египет и Сирия в их противостоянии Израилю до 1973 года. Как Армения сегодня, Израиль борзел и не собирался двигаться. Только после мощного удара египетской и сирийской армий лед тронулся, и после войны был заключен мир, Израиль покинул Синай. Без удара — никуда бы не двинулся. Видимо, Баку понимает, что только удар заставит армян серьезно вести переговоры и освободить захваченные земли.

Но и эти выкладки никак не оправдывают нарушение нейтралитета. России вмешиваться не надо — она, как кот Леопольд, должна призывать жить дружно, а сама не лезть.

Эта война — испытание для России. Может ли она справиться со своим мощным армянским лобби? Неизвестно. США не смогли справиться с еврейским лобби и увязли в боижневосточном конфликте, что обошлось им в триллионы долларов, а народам Ближнего Востока — в миллионы жертв.

Посмотрим, удастся ли России. Армянское лобби сосредоточено в СМИ, как и израильское в США. Многие блогеры и политики поменьше уже зовут русских защитить братьев. Думаю, что это связано с чисто внутренними соображениями — армяне полезнее для блогеров, чем азербайджанцы.

Но Азербайджан гораздо важнее для России.

К разбирательству в этом конфликте хорошо привлечь Иран - бывшего сюзерена Баку и Еревана, и верного союзника России.

Вместе Москва, Анкара и Тегеран смогут помочь Баку и Еревану договориться. А если не договорятся - пусть подерутся, драка помогает сторонам понять реальное соотношение сил. На Ближнем Востоке это помогло, глядишь - поможет и в Закавказье.

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