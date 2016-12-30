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Главная » Мнения » Недетская история. Новогоднее письмо дедушке
Александра Сурган
журналист
Александра Сурган журналист

Недетская история. Новогоднее письмо дедушке

Недетская история. Новогоднее письмо дедушке
Фото: открытые источники

Кто-то сейчас закрывается в комнате и пишет письма, адресованные Деду Морозу. Я тоже хочу написать, но не Морозу, а другому — совсем неизвестному дедушке без седой бороды и красной шубы

30.12.16 111
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Новости и ленты социальных сетей пестрят новогодними поздравлениями. Кто-то подводит итоги, кто-то обещает много хорошего в 2017 году, кто-то облегчённо выдыхает со словами: "Наконец-то 2016-й закончился". А кто-то закрывается в комнате и пишет письма, адресованные Деду Морозу. Я тоже хочу написать, но не Морозу, а другому — совсем неизвестному дедушке без седой бороды и красной шубы.

Дорогой мой, я совсем не была послушной весь год, но знаю, что для тебя это не главное. Самое главное, что я была максимально честной и старалась говорить вовремя и делать открыто. Именно этого ты всегда старался от меня добиться, правда? Я справилась. Поэтому позволь попросить. Знаешь, я очень хочу в следующем году собрать рюкзак и уехать в сторону востока. Обычный туристический рюкзак, где будет лежать пара футболок и книга, а не сумки с консервами и неисчислимыми упаковками аспирина. Я непременно возьму с собой несколько своих друзей, которые проведут мне самые подробные экскурсии, возможно, даже познакомят со своими семьями и покажут школы, где они учились (или хотя бы то, что осталось от школ). Я знаю про восток только по их рассказам, по постановкам в театре, по социальным роликам, которые они снимали.

"Каждый Новый год, когда наша семья собиралась за столом, ты произносил тост "за мир". Можешь ещё раз? Я больше не буду с непониманием смотреть на тебя в этот момент"

А ещё я хочу открытку с ужасными розочками и страшным изобилием шрифтов. Пусть там будет написано что-то до банальности приятное. Одну открытку вместо десятков писем с войны, которые хранятся у меня в недрах электронного ящика, можно? Всего одну хорошую новость вместо сводок про убитых и раненых в разных частях планеты. Я хочу перестать вздрагивать, включая телевизор.

Ты можешь снова дать мне что-то почитать из своей библиотеки? Так, чтобы я могла приехать домой и взять книгу, когда мне захочется? Без границ, двух досмотров вещей, странных вопросов. Ещё сделай, пожалуйста, так, чтобы во время разговора с бабушкой у неё не отключался свет. Чтобы папа мог каждый день выходить на связь, чтобы твой сын — мой дядя — перестал смотреть на меня, как на врага народа, и начал хотя бы регулярно здороваться во время моих приездов. Пусти ко мне в гости мою лучшую подругу. Она очень любит Киев и меня, только приехать не может уже третий год.

Верни нас домой, а? Ты даже не представляешь, скольких людей я подразумеваю под местоимением "нас". Мы хотим ездить к пожилым родителям, приходить на ежегодные встречи выпускников, заглядывать на чай к соседям по лестничной площадке. Мы снова хотим видеть море с той стороны, с которой привыкли.

"А ещё я хочу открытку с ужасными розочками и страшным изобилием шрифтов – одну открытку вместо десятков писем с войны, которые хранятся у меня в недрах электронного ящика"

Каждый Новый год, когда наша семья собиралась за столом, ты произносил тост "за мир". Можешь ещё раз? Я больше не буду с непониманием смотреть на тебя в этот момент. Знаешь, я впервые рада, что ты больше не рядом. Что не видишь всего того, что происходит сейчас со мной и с тем, что мне очень-очень дорого. В детских историях, которые ты придумывал мне на ночь, всё заканчивалось хеппи-эндом. Эту историю придумывать не надо, она уже есть, и она довольно страшная. Допиши ей счастливый финал. Пожалуй, это всё, чего мне хочется в новом году. Хотя нет, ещё килограмм "Шипучек". Да-да, этих ужасно химических и невероятно вкусных конфет, которые ты втихаря всегда покупал.

Если сложить вместе все письма, которые я написала тебе за 12 лет, получится полноценный сборник. Я просто верю, что словами можно обнимать. Ещё я верю в тебя и знаю, что ты можешь всё. Потому что я пишу самому замечательному человеку, с которым мне посчастливилось быть знакомой. С Новым годом, дедушка!

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