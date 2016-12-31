Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога

Ничего не планируйте, не начинайте новую жизнь и не ждите подарков

Что может написать психолог перед Новым годом?

Первое. Набор банальностей в стиле "капитан очевидность".

Второе. Десять советов по улучшению жизни в новом году, которые никто не захочет выполнять.

Третье. Список того, что может написать психолог перед Новым годом.

Вот прямо по этому плану и пойдём — третий пункт уже выполнен, осталось ещё два.

Пункт первый — самый грустный. Каждый год работы с людьми сталкивает меня с избитой истиной: все мы ходим по одним и тем же человеческим граблям. И нет никакого способа избежать удара по голове, кроме того, чтобы внимательно смотреть, куда наступаешь.Самое обидное, что учиться психологии идут те люди, которые раз и навсегда приняли для себя решение перестать ходить по граблям. Мы из той породы людей, что не могут смириться с неизбежностью шишек на голове. "А вдруг опыт можно получить как-то иначе?" — хитро думаем мы и сидим за учебниками, слушаем лекции знаменитых психологов и, не без помощи коллег, оттачиваем мастерство обхождения грабель. Но годы обучения и практики неминуемо подводят нас к одной и той же банальности: шишек на голове избежать невозможно. Однако можно уменьшить их количество, если выполнять очевидные советы:

1. Смотрите под ноги.

2. Не бросайте грабли где попало.

3. Не надейтесь, что грабли уберёт тот, кто постоянно бросает их где попало, убирайте грабли самостоятельно.

"Не выбрасывайте старую жизнь целиком. Всё ценное и красивое заберите с собой для новой жизни или отдайте в хорошие руки"

Только что я дала рецепт долгой и счастливой жизни. Практически одними граблями убила двух зайцев: и банальностей наговорила, и три из десяти советов по улучшению жизни дала. Ещё семь советов — и план выполнен. Ну что ж:

4. Не начинайте новую жизнь с Нового года. И с понедельника не начинайте. И вообще, зачем вам новая жизнь, если вы ещё старую не сносили? Ах, надоела? Немодная? Понимаю. Тогда вот вам пятый совет:

5. Не выбрасывайте старую жизнь целиком. Всё ценное и красивое заберите с собой для новой жизни или отдайте в хорошие руки. И обязательно сохраните фотографию старой жизни в своём фотоальбоме. Даже если она вам не нравилась — просто, чтобы помнить, к чему вы больше никогда не будете возвращаться.

6. Не принимайте под Новый год решений на всю жизнь. Я бы вообще ввела мораторий на свадьбы, разводы, переезды и зачатие детей на срок с 20 декабря по 20 января. Это самый лучший совет, который никто никогда не выполняет. В первую очередь я сама,что с готовностью подтвердят мои дети,родившиеся осенью.

7. Если у вас нет новогоднего настроения, это не повод не праздновать Новый год. Нарядите ёлку в мрачных тонах.Пригласите людей, которых вы откровенно недолюбливаете, и накормите их холодцом из супермаркета.

Этот совет тоже совершенно невыполним. Пока я украшала уродливое белое пластиковое дерево, как будто собранное из ёршиков для мытья бутылок, чёрными ёлочными шарами и гирляндой, вокруг меня остались только приятные люди, которые нашли такой способ украшения ёлки оригинальным, новаторским и креативным. И настроение тут же стало новогодним. Холодец приберегу для котов.

"Годы обучения и практики неминуемо подводят нас к одной и той же банальности: шишек на голове избежать невозможно. Однако можно уменьшить их количество"

8. Составьте список подарков, которые вам никто никогда не подарит. Так и озаглавьте его. Трагически разместите на видном месте в доме или в соцсетях. И возвращайтесь к этому списку время от времени, чтобы убедиться, что всё в порядке, вы были правы и мир достаточно стабилен, чтобы не искушать вас исполнением желаний. Увы, все пишут другие списки подарков и живут в постоянном напряжении: "Подарят? Не подарят? О, эта выматывающая неопределённость!"

9. Напишите чёткие и выполнимые планы на новый год. Например, не бросать курить как минимум до 2018 года. Воздерживаться от занятий спортом изо всех сил. Сопротивляться желанию закончить диссертацию. Все пишут планы, что нужно сделать и в конце года выясняется, что сделано не всё. Если писать то, чего делать не надо, количество выполненных обязательств вырастет вдвое. И сразу станет видно, что год прошёл не зря.

10. Не ждите, что психологи скажут вам что-то новое в новогодней колонке. Бесполезный совет, потому что если вы до него дочитали, вы всё-таки ждали. Но ничего! Впереди ещё много колонок разных психологов. Прочите их все, чтобы убедиться, насколько это полезный совет.

Не буду желать вам счастья в новом году. Желаю вам находить счастье и в новом, и в старом, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Главное, помнить, что счастье есть, даже если путь к нему лежит через грабли.