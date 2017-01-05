Взрослеть и крепнуть. Новогоднее напутствие от Свирида Опанасовича

Главные вопросы, интересующие украинцев, остаются прежними: как долго продлится война; как будет себя вести Путин; что нам следует ожидать от США; сохранит ли единство Евросоюз; будет ли Запад и дальше поддерживать Украину; каковы прогнозы для самой Украины

2016 год подарил нам немало неожиданностей, предвидеть которые не сумел практически никто из славной когорты политических аналитиков.

Малопредсказуемыми были как итог референдума в Великобритании, так и президентские выборы в США. А те немногие, кто угадал их результаты, сейчас стоят в растерянности, не в силах предсказать, каковы будут их последствия. Потому что на практике они вполне могут оказаться прямо противоположны ожиданиям.

Таким образом мир вступает в период непредсказуемости, политические аналитики растерянно хлопают глазами, пытаясь сохранить остатки респектабельности.

Главные вопросы, интересующие украинцев, остаются прежними: как долго продлится война; как будет себя вести Путин; что нам следует ожидать от США; сохранит ли единство Евросоюз; будет ли Запад и дальше поддерживать Украину; каковы прогнозы для самой Украины.

Ясных ответов у авторитетных экспертов мы не найдем – примечательно, что многие из них обратили свои взоры к астрологам. И полушутя-полусерьёзно строят прогнозы, основываясь на расположении звезд. Усиливая у интересующихся уверенность, что впереди густой туман, а куда вывернет кривая Истории неизвестно. В этих условиях реалистичными выглядят даже самые неожиданные прогнозы, а многие устраиваются поудобнее в ожидании "черных лебедей". По прилету которых все и начнется. Однако что именно начнется политологи тоже не знают.

"Для ответа на вопрос "когда закончится эта война" необходимо знать одну дату, которую сейчас не знает никто. Это дата политической или физической смерти Путина"

Наша сельская аналитика, опирающаяся на незыблемые постулаты народного здравого смысла, придерживается того взгляда, что в большинстве случаев не оправдываются ни самые оптимистичные, ни самые пессимистичные предсказания. Поэтому в 2017 году мы увидим постепенно крепнущую Украину, которая, однако, сама еще не очень будет верить в свои силы и способность ходить самостоятельно. Хотя придется. Молочных рек не будет, но и серьезных потрясений в нашей стране я в новом году не ожидаю. Именно в силу общей непредсказуемости ситуации на планете. Ведь в условиях усиливающегося тумана водители всегда сбавляют скорость и становятся намного внимательнее. А пассажиры стараются в такие моменты водителям не мешать.

Проще всего прогнозировать действия Путина. Хотя сам он гордится своей непредсказуемостью и делает свою ставку именно на нее. Но президент РФ упрям, ничего не забывает и ничему не учится. Поэтому и предвидеть его поведение несложно.

Идеей фикс для Путина в 2017 году, как и прежде, останется Украина – это территория его вечной боли, поражений и постоянного унижения. Поэтому и попытки расшатать ситуацию в нашей стране продолжатся. Хотя даже в Кремле уже понимают, что эти попытки бесплодны, но надежды на "авось" не оставляют. В представлении Путина сражение идет не против Украины, а за Украину. А для этого нужно дискредитировать хунту, одновременно договорившись с США об их невмешательстве. Обе задачи практически невыполнимы прежде всего потому, что в своих планах Путин не учитывает наличие в Украине гражданского общества. Которого в России нет, потому Путин и не верит в его существование в Украине. Он не единожды спотыкался об украинское общество, продолжает его игнорировать и упорно наступает на те же грабли. Упрямость Путина – надежный залог его будущего поражения.

Поэтому для ответа на вопрос "когда закончится эта война" необходимо знать одну дату, которую сейчас не знает никто. Это дата политической или физической смерти Путина. Станет ли 2017 год такой датой, сработает ли магия чисел, никто в мире сейчас не знает. Однако если почитать адресованные царю Николаю ІІ поздравления по случаю нового 1917 года, создастся впечатление, что Россия вступает в полосу успехов, власть сильна, на полях сражений победы, будущее безоблачно. Однако уже февраль перечеркнул эти радужные надежды, а поздравлявшие царя вскоре дружно его проклинали, радовались падению самодержавия и приветствовали социальную революцию.

"Реалистичными выглядят самые неожиданные прогнозы, а многие устраиваются поудобнее в ожидании "черных лебедей". По прилету которых все и начнется. Однако что именно начнется политологи тоже не знают"

В целом мир входит в полосу турбулентности, пройти которую легче если сохранять выдержку и уверенность в своих силах. И сейчас мне думается, что История мудро распорядилась, послав Украине испытания заранее, еще в 2013 году. Чтобы украинцы успели окрепнуть и закалиться. И теперь наш народ лучше подготовлен к возможным потрясениям. Если же их не будет – еще лучше. Но взрослеть и крепнуть украинцам так или иначе необходимо, как и понимать, что полагаться лучше всего на свои силы. И чем сильнее будет Украина, тем крепче будет желание западных государств оказывать Украине помощь. Ведь помогать сильному не только эффективно. Это еще и приятно.

Я желаю читателям Фокуса уверенности в своих силах и осознания того, что будущее страны в наших руках. Например, если вам не нравятся школьные учебники, по которым учатся наши дети – садитесь и пишите свои. Это не так сложно, а родители вам будут очень благодарны. Вас не устраивает качество украинских СМИ – открывайте свои аккаунты в соцсетях и пишите так, чтобы СМИ брали с вас пример. Не нравятся политики – создавайте свои партии и готовьтесь к очередным выборам. И тогда у вас появятся возможности улучшить жизнь в стране, провести школьную реформу или построить современные автобаны. Все в наших руках. И нет ничего невозможного. Осознание этих банальных истин поможет нам обрести уверенность, которая будет нелишней в наступившем 2017 году.