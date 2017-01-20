Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Он смог. Чем запомнится 44-й президент США
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог
Инаугурация Дональда Трампа

Он смог. Чем запомнится 44-й президент США

Он смог. Чем запомнится 44-й президент США
Фото: Pete Souza

Барак Обама — один из немногих политиков, действительно сумевших проявить себя как часть общности

20.01.17 83
1000

Покидающих Белый дом американских президентов обычно заботит, с чем они войдут в историю. Наследие Барака Обамы может показаться бедноватым, особенно глядя из Украины. Мир не стал безопаснее, скорее наоборот. Враги Америки не побеждены, а, кажется, только вошли во вкус настоящей вражды. Ну и победа Трампа на президентских выборах выглядит опле­ухой образцово этичному и политкорректному Обаме.

Всё так. И всё же не так. Наследие 44-го президента США сложно описать в политических терминах, зато просто — в психологических. Дар Барака Обамы американскому народу — человечность, которую он привнёс в свою работу.

В прощальной речи Обама, вспоминая, как всё было, сказал: "Я горевал вместе с семьями, требующими ответов, и находил милосердие в церкви в Чарльстоуне. Я видел, как наши учёные помогли парализованному человеку вернуть осязание. Я видел, как раненые солдаты, которые по всем признакам должны были погибнуть, снова ходили. Я видел, как наши врачи и добровольцы помогали восстановлению после землетрясений и останавливали пандемии. Я видел, как самые маленькие дети напоминают нам своей щедростью и своими действиями, что мы должны заботиться о беженцах и работать во имя мира, и прежде всего — заботиться друг о друге. И моя вера в способность обычных американцев добиваться перемен, зародившаяся много лет назад недалеко отсюда, вознаградила меня невероятным способом. Я даже представить себе такого не мог".

Президент Обама не стеснялся плакать на людях, когда выдвигал инициативу об ограничении оборота огнестрельного оружия из-за случаев массовых расстрелов школьников. Но он умел и смеяться — над собой и над другими. Его выступление с Киганом-Майклом Ки — вполне самостоятельный комедийный номер. Великий Мэл Брукс однажды попытался снять с Обамы брюки, пока тот вручал обладателю "Оскара" Национальную медаль в области искусств. Получилось смешно. Про любовь к танцам и говорить не приходится. Президентскую чету можно было часто застать за этим занятием — вместе и по отдельности. Они танцевали даже с "пылесосом" из "Звёздных войн".

Удивительное дело: хотя Барак Обама часто и с удовольствием выходил за рамки президентской роли в её общепринятом понимании, основанном на требовании быть предельно серьёзным, он не потерял лидерского авторитета и не утратил уважения. По крайней мере, не более чем это происходит со всеми президентами в силу естественного разочарования и несбывшихся надежд.

"Многие мировые лидеры в своих выступлениях апеллируют к чувству групповой солидарности и национальной гордости, стремясь проявить себя как часть общности. Но немногим удаётся быть, а не казаться"

Будучи самым влиятельным человеком на планете, Обама показал, как можно быть и влиятельным, и человеком одновременно. Это важно, и это редко случается.

Всех политических лидеров можно условно разделить на четыре группы. В первую входят так называемые Я-политики. Они всегда ставят во главу угла собственную волю, намерения и силу. А всё происходящее рассматривают лишь как производную от собственных усилий. В их речи много "Я": я дал распоряжение, я вам не позволю, я всегда, я никогда, меня не сломать и так далее. Украинцам неплохо знаком этот тип политиков, его представители — Пётр Порошенко и Михеил Саакашвили.

Бывают ещё Они-политики. Те, которые привыкли объективировать ситуацию и других людей в ней, а себя как бы выносить за скобки, оставаясь "над схваткой", и с помощью этой уловки добиваться видимого превосходства. Это, пожалуй, самый распространённый тип политиков, поскольку в него естественно вписывается и обвинительная, и популистская риторики. Всех не перечислишь, но Дональда Трампа упомянем. Нелишне сказать, что украинская политика перенаселена Они-лидерами.

Есть Вы-политики — те, которые способны выстраивать прямой и честный диалог с партнёром, не скатываясь при этом в рассуждения о его "тайных хозяевах", которые за всё заплатили, или о страдающем народе, или о себе любимом. Некоторые лидеры ситуативно могут проявлять себя как Вы-политики, но тех, для кого это устойчивая видовая характеристика, очень немного. Ангела Меркель, пожалуй, и всё.

И, наконец, четвёртый тип — Мы-политики. Это исчезающий вид, который чудом ещё сохраняет способность солидаризироваться с общественными интересами и действовать с позиции широкого "мы". Многие мировые лидеры, и практически все американские, в своих выступлениях часто апеллируют к чувству групповой солидарности и национальной гордости, стремясь проявить себя как часть общности. Но немногим удаётся быть, а не казаться. Барак Обама — один из немногих Мы-лидеров. "Демократия требует элементарного чувства солидарности: несмотря на все внешние различия, мы действуем вместе, мы встаём или падаем как единое целое", — сказал он в прощальной речи. Это и есть человечность — способность по-настоящему быть с другими людьми.

Барак Обама не стал самым успешным президентом Соединённых Штатов. Он проиграл Дональду Трампу, своему идейному и психологическому антиподу. Не в предвыборной схватке "лицом к лицу", но всё-таки проиграл.

Но независимо от того, как сложится президентская карьера Трампа и с чем он войдёт в историю, его прощальную речь вряд ли будут слушать стоя и прерывать скандированием "Ещё четыре года!" Не тот тип. No, he can’t.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Всё будет Трамп. Как стреножить скандального президентаОбама в прощальном письме напомнил, что "США – это не проект одного человека"В США прошли успешные испытания летающего мотоцикла

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 43484
  2. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 17353
  3. Режим Кучма 2.0. Во что обходится переклейка обоев в государстве 3394
  4. Фантомная переправа. Почему российские компании не берутся за Керченский мост 10455
  5. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 8211
  6. Показательная речь. Как выступление Мерил Стрип проявило советскую ментальность 6327
  7. Клюнуть и растереть. 9 картин, героем которых стал петух — символ 2017 года 2305
  8. Вернуть городу смысл. Как и зачем украинский эксперт по недвижимости строит "Хипстер-сити" 2228
  9. Диссиденты. 5 историй людей, которые выступили против "генеральной линии партии" 3194
  10. Удиви меня. 20 самых оригинальных гаджетов и технологий Consumer Electronics Show 2017
  1. В Сети появилось фото письма Януковича Путину с просьбой ввести войска 8602 / 9375
  2. Убийство Трампа на инаугурации: CNN смоделировал ситуацию 3047 / 3150
  3. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 2853 / 3185
  4. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 2820 / 3509
  5. По версии Bloomberg гривна будет самой стабильной валютой мира в 2017 году 2807 / 3110
  6. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 2804 / 19186
  7. Американские ученые считают, что жизнь на Земле зарождалась несколько раз 1886 / 2061
  8. Трампу придётся обращать внимание на Украину, — Джон Хербст 1619 / 1758
  9. Россия продолжает врать о своем влиянии в Донбассе и играть роль жертвы, – миссия США при ОБСЕ 1500 / 1677
  10. Как выглядят вагоны-трансформеры украинского производства 1409 / 7354
  1. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 40 / 3185
  2. В Сети появилось фото письма Януковича Путину с просьбой ввести войска 37 / 9375
  3. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 22 / 19186
  4. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 21 / 2704
  5. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 20 / 43484
  6. Россия продолжает врать о своем влиянии в Донбассе и играть роль жертвы, – миссия США при ОБСЕ 12 / 1677
  7. По версии Bloomberg гривна будет самой стабильной валютой мира в 2017 году 12 / 3110
  8. Лоукостер Wizz Air запускает рейс Львов-Вроцлав 10 / 739
  9. Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права 9 / 2433
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.