Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства

Терпимость — это качество вроде бы положительное. Но проблема терпимости в том, что пассивное "пережидание" часто приводит к истощению ресурсов, иногда фатальному

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, критикуя вице-премьер-министра Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе, назвал её "правительственным дауном". После чего назвал "даунами" и прочих своих оппонентов. Иными словами, депутат Верховной Рады позволил себе публично использовать диагноз моего сына как оскорбление людей, которые ему не нравятся.

Каждый год в стране рождается около полумиллиона детей. И по самым скромным подсчётам, примерно у 700 малышей анализ крови на кариотип подтверждает одну из форм синдрома Дауна.

Я не люблю рассказывать о том, с чем встречается такая семья в нашем обществе. Пережитки бездушной системы медицины советских времён до сих пор заставляют многих врачей рекомендовать родителям оставить этих "безнадёжных" в доме ребёнка, а себе родить нового, здорового. Педагоги с профессиональным выгоранием, которых не выгоняют из школ только потому, что их некем заменить, не хотят ничего слышать про обучаемость наших детей. Слова "инклюзивное образование" для них — скрип железа по стеклу. Они, кстати, тоже любят использовать диагноз моего сына, чтобы оскорбить других детей. У которых нет диагноза, но есть гарантированное Конституцией Украины право на охрану от посягательств на человеческое достоинство. У всех людей, вне зависимости от их возраста, гендера, социального положения и прочих критериев, человеческое достоинство неприкосновенно.

Пленум Верховного суда Украины в постановлении от 27 февраля 2009 года №1 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического и юридического лица" растолковал, что под достоинством следует понимать признание ценности каждого физического лица как уникальной био-психо-социальной ценности.

После высказываний депутата на телеканале "112" и на страницах соцсетей возмущённые родители детей с синдромом Дауна стали сначала писать комментарии, где вежливо просили убрать упоминание синдрома и принести извинения за некорректные высказывания. Ляшко извинился, но своеобразно, по сути, повторив оскорбление: "Я хочу извиниться перед детьми с синдромом Дауна, которых сравнили с чиновниками-даунами, которые грабят страну и довели её до ручки".

"Ценности — это не то, что нас заставляют терпеть. Ценности — это то, что мы сами считаем ценным"

Больше всего в этой истории меня тревожит не личность депутата и не его высказывания. Скандальная слава Ляшко бежит впереди него, ничего толкового и созидающего от таких политиков разумные люди обычно не ждут. Беспокоит меня как раз поведение разумных людей. Снисходительная терпимость образованной и активной части общества к публичным заявлениям, дискриминирующим уязвимые группы населения. "Ну что ты хотела от него? Это же просто Ляшко!" — пытался успокоить меня один из образованных и активных друзей. На мой взгляд, "просто Ляшко" должен оставаться дома в тапочках и банном халате, там он может вести себя раскованно и использовать любые эпитеты в адрес нашкодивших домашних любимцев и правительственных нелюбимцев. А депутат Ляшко обязан соответствовать Закону Украины о статусе народного депутата Украины, пункт три первого раздела: "При исполнении своих полномочий народный депутат руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и общепризнанными нормами морали".

И напоследок попробую объяснить, почему я в принципе не люблю слово "терпимость". Согласно словарям, терпимость — это качество вроде бы положительное. Означает готовность принять какие-то неприятные для себя обстоятельства. Терпеть неудобства. Это пассивная позиция человека, который либо не готов делать шаги по восстановлению своего состояния, либо не знает, как это сделать, поэтому предпочитает приспособиться, уменьшить свои потребности или просто переждать. Проблема терпимости в том, что пассивное "пережидание" часто приводит к истощению ресурсов, иногда фатальному. Например, "пережидая" болезнь, можно ненароком и умереть. Терпимость к паразитам обычно заканчивается трагически для организма, на котором они паразитируют.

Но есть прекрасная альтернатива слову терпимость — толерантность. На первый взгляд, слова используются как синонимы. Но на второй — мы понимаем, что толерантностью называется устойчивость, активные попытки сохранить равновесие при встрече с разными обстоятельствами жизни. Толерантность означает, что мы при любых условиях, вне зависимости от пола, гендера, возраста, национальности, веры, цвета кожи, волос, глаз, количества хромосом, ног, рук, показателей IQ другого человека будем видеть в нём прежде всего "уникальную био-психо-социальную ценность" — человеческое достоинство. А ценности — это не то, что нас заставляют терпеть. Ценности — это то, что мы сами считаем ценным.