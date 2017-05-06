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Главная » Мнения » Каждый имеет право умереть, но не обязан. Как литовцы учились договариваться между собой и с жизнью
Дарья Тарасова
Дарья Тарасова

Каждый имеет право умереть, но не обязан. Как литовцы учились договариваться между собой и с жизнью

Каждый имеет право умереть, но не обязан. Как литовцы учились договариваться между собой и с жизнью
Фото: Getty Images

Литовцам надо отдать должное. Они научились смотреть проблеме в лицо и признавать её наличие

06.05.17 86
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Фраза из заголовка — из третьей статьи Конституции Республики Ужупис — старейшего района Вильнюса, самопровозглашённого Государства художников, музыкантов и поэтов. Гуляя между разнообразными граффити и многочисленными галереями, невольно проводишь аналогию между Ужуписом и Андреевским спуском. В Вильнюсе обращаешь внимание на всё: на сохранившуюся архитектуру Средневековья и умело встроенные в стиль старого города магазины, рестораны и пабы, на отсутствие внешней рекламы и бездомных людей, на ровные дороги и вовремя приходящий транспорт, на то, как зарабатывают в городской бюджет.

Например, на телевизионной башне Вильнюса — высочайшем сооружении Литвы (326,5 метра), на 19-м этаже находится вращающийся ресторан. На высоте 165 метров над землёй желающие могут провести время в атмосферном месте с видами на город и при этом оставить деньги в местный бюджет. Такая услуга распространена во многих странах. Но не в Украине. Киевская телебашня почти на 60 метров выше литовской и признана самым высоким из решётчатых сооружений в мире. При этом она закрыта для окружающих, и мало кому вообще когда-либо посчастливилось в ней побывать. У нас это объект режимный, а потому строго охраняемый. Инженеры говорят, что для ресторана на высоте и площадки обозрения в киевской телебашне нет соответствующей инфраструктуры и могут возникнуть проблемы с эвакуацией. Хотя в современном мире с необходимым оборудованием, наверное, эта задача выполнима. Что, кстати, подтверждают и те, кто там работает.

Но всё же душа Вильнюса не в высоте, она в маленьких улочках, в готике, в спрятанных квартирах, в неспешно гуляющих горожанах и в маленьких пабах. Последние настолько гармонично спрятаны в домах, что часто непонятно — то ли это вечеринка в квартире, то ли место, куда можно прийти любому. Но главное — это книги. Они повсюду. Даже в самом шумном заведении в наличии масса книг. Причём совершенно разных. Начиная с тех, что писали в эпоху поклонения социализму, и заканчивая современной литературой на литовском языке. Всё это придаёт городу особый шарм. Здесь чувствуешь какой-то безграничный уют.

"Умение называть вещи своими именами. Умение садиться за стол и договариваться. Вот что свойственно Литве"

Но при этом именно Литва почему-то лидирует по числу самоубийств в Евросоюзе, имея один из самых высоких показателей в мире. Согласно данным за 2014 год, в Литве на 100 тыс. жителей приходится 33 случая самоубийства. Психологи объясняют это пережитыми историческими травмами и советским временем, повлиявшим на менталитет. Сложно понять для себя, почему так происходит. Ведь турист, гуляющий по вечерним дождливым маленьким улицам средневекового города, среди невероятно красивых каменных стен в отсутствии лихорадочной суеты, может почувствовать лишь лёгкую грусть.

Но литовцам надо отдать должное. Они научились смотреть проблеме в лицо и признавать её наличие. Так, например, Вильнюс подписал меморандум о превенции самоубийств и разработал стратегию на несколько лет вперёд, выделив из бюджета мэрии 300 тыс. евро. Инициативу подготовила неформальная рабочая группа, в которую входили политики, члены неправительственных организаций, врачи, представители 30 организаций. Умение садиться за стол и договариваться. Умение называть вещи своими именами. Умение быть честными с самими собой. Вот что свойственно этой стране.

Также литовцы поступили и с Холокостом. Они честно признались себе, вскрыли все старые обиды и определили для себя, кто был преступником, кто пособником, а кто героем. Чёрное назвали чёрным, а белое — белым. И договорились. Это было сложно, это было больно, но без понимания своей истории нельзя двигаться вперёд. Теперь они точно знают, в честь кого улицы можно называть, а в честь кого нельзя. На уровне страны, на уровне каждого жителя государства. Это то, что отличает нас больше, чем любая архитектура, стиль и поведение. Имея страну с огромным потенциалом и людьми, готовыми её развивать, мы почему-то всё чаще видим на политической арене популистов, людей, не способных на решения, не анализирующих события, не видящих последствий. Тех, кто определяет свои личные цели, но не цели страны.

Вильнюс дарит не только красоту и уютную средневековую атмосферность, он дарит сравнения. Сравнения, над которыми хочется думать. Сравнения, после которых становишься честным перед собой. Ведь нормы Конституции Ужуписа гласят:

Каждый имеет право понимать.

Каждый имеет право ничего не понимать.

Вопрос только в том, кем хочет быть каждый из нас.                

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