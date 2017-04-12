Неценные бумаги. Почему в Украине нет своих соросов и баффетов

Лет 10 наблюдаю за развитием фондового рынка в Украине. С интересом и сочувствием. К людям, которые "повелись" и решили почувствовать себя немного Баффетом и слегка Соросом. Почему-то им забыли сообщить, что та или иная акция не знает, что вы ею владеете, и предательски игнорирует ваши мечты и чаяния.

Конечно, на людей повлияла пропаганда операторов фондового рынка, распространявшая мнение: мол, рынок ценных бумаг сближает компании-эмитенты с инвесторами, а те готовы вложить в перспективные компании деньги (для зарабатывания на росте курса акций и дивидендах). Так ли это? Действительно, в истории были, есть и будут случаи, когда компании и инвесторы "находили друг друга" именно на фондовой бирже. Но как система подобное не наблюдается на Западе уже 50–60 лет.

А в Украине такого, вероятно, и вовсе не было. В этом "на своём кармане" убедились многие соотечественники. Из тех, кого завлекли фишкой: мол, "банковский депозит" — скучно, поэтому стоит порезвиться на рынке акций и облигаций. Порезвились…

Биржи и фондовый рынок скорее предназначены для снабжения ликвидностью крупных компаний. Удельный вес первичных размещений, когда компаниями привлекается капитал, составляет очень малую долю в суммарном обороте ведущих бирж мира (об Украине вообще говорить не стоит). Инвестиции на рынке ценных бумаг в большинстве случаев ликвидируются — активы владельцев компаний на фондовом рынке "обналичиваются" (в цивилизованной западной трактовке термина). Следовательно, фондовый рынок обслуживает интересы продавцов акций, облигаций и других инструментов, а не покупателей, которые, согласно учебникам и рекламе, якобы обеспечивают компании "инвестресурсом". Пример? Пожалуйста.

Перед проведением IPO компании Facebook потребности в дополнительном финансировании для инвестиций в свои проекты компания оценила в ноль долларов. А все вырученные при размещении акций деньги запланировала инвестировать в гособлигации США и другие подобные инструменты.

Интересы тех, кто упорно пропагандирует некую точку зрения, зачастую прямо противоположны интересам тех, на кого направлена реклама. В Украине мнение о том, что фондовый рынок служит интересам инвесторов-покупателей, преимущественно распространяют операторы рынка ценных бумаг и лояльные к ним эксперты-аналитики. Делают они это бескорыстно и только в силу своих убеждений? Наверное, сотни тысяч украинцев, вложившие свои "кровные" в фондовые инструменты и теперь грустно подсчитывающие убытки, задумываются над этим вопросом. Жаль, что им пришлось убедиться на личном опыте, что фондовый рынок служит не для того, о чём им рассказывали в рекламных буклетах инвесткомпаний…

"В Украине мнение о том, что фондовый рынок служит интересам инвесторов-покупателей, преимущественно распространяют операторы рынка ценных бумаг и лояльные к ним эксперты-аналитики"

Кстати, о пропаганде. Дежурный тезис, используемый украинскими инвесткомпаниями для привлечения клиентов, звучит так: 50% инвестиций граждан США приходятся на фондовый рынок, в основном — на акции. Однако 92% всех инвестиций американцев в 2015–2016 годах были осуществлены в депозиты, пенсионные и страховые резервы. Инвестпредпочтения в США за последние два года исключительно консервативны. Если эту заметку читают представители украинских инвесткомпаний, представляю их возмущение: мол, пенсионные фонды инвестируют в инструменты фондового рынка! Мне есть чем парировать.

Во-первых, пенсионные фонды вкладывают преимущественно в консервативные и надёжные фининструменты, например, гособлигации (да, они инвестируют в акции, но удельный вес инвестиций в акции сравнительно невелик). А во-вторых, граждане вкладывают в пенсионные фонды и депозиты. Следовательно, граждане фактически и юридически являются вкладчиками банков и владельцами счетов в пенсионных фондах, а не собственниками акций.

Из прямого владения акциями население США постепенно выходит — по мере старения многие переводят деньги на депозиты, в пенсионные резервы или используют на текущее потребление: общий прирост по группе "Акции и взаимные фонды" составляет $65 млрд (за счёт притока во взаимные фонды), в то время как по группе "Депозиты" приток составляет $1,2 трлн, по группе "Пенсионные и страховые резервы" приток составляет $910 млрд. Может быть, отечественным фондовикам стоит слегка актуализировать используемую для привлечения клиентов информацию?

Как бы там ни было, призывают ли операторы фондового рынка покупать ценные бумаги, или продавать их, в любом случае они побуждают к действиям, результатом которых будет извлечение ими материальной выгоды от "телодвижений клиентов" (не факт, что сами клиенты получат от этого пользу). Кстати, от осознания того, что эти клиенты действуют, исходя из несовершенного понимания ситуации, операторы рынка ценных бумаг предпочитают их "оберегать".