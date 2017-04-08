План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам

Случится в итоге перезагрузка власти или нет — одному Богу известно. Но что такую перезагрузку готовят — несомненно. Её готовят как возможность. Как прорисованный тонкой линией намёк. Этакий план Б в ситуации, когда нарастание противоречий в обществе может привести к сценарию куда более радикальному, чем досрочные выборы.

Посмотрите на цепочку последних событий. Валерия Гонтарева в очередной раз намекнула на свою отставку, вызвав бурю ликования в социальных сетях. МВФ, как будто подслушав главу НБУ, таки принял решение выдать очередной транш кредита. Процесс предоставления безвизового режима с Европой на всех парах движется к долгожданному финалу. История с абонплатой за газ завершилась по всем правилам информационных операций класса "буря в стакане": с предельным возмущением граждан и резкой, негативной, по-отечески заботливой реакцией первых лиц державы. Кабмин вдруг вспомнил, что надо заниматься стратегией развития экономики и даже — вы будете смеяться — дерегуляцией.

Такое впечатление, что власть по крупицам собирает хоть какой-нибудь позитив, чтобы представить его обществу в виде достижений, "перемог" и "здобутків". А так бывает лишь в те моменты, когда перспектива выборов маячит на ближайшем горизонте. Потому что у нашей власти всегда хронический дефицит позитива. А значит, на этих крохах до очередных выборов можно и не дотянуть: к 2019 году позитив забудется, а новый взять негде. Негатив же есть всегда — в достаточном количестве и хорошего качества. Забористый, своими руками созданный, буквально handmade.

"Реформы и перемены в современном мире всегда означают установление жёсткого контроля общества над правящим классом, сокращение возможности кулуарных решений и договорняков. А пойти на это политики никак не могут"

Мотивы политиков понять можно. Гораздо сложнее — принять. Ведь внеочередные выборы — игра с непредсказуемым результатом. Никто не может поручиться, что после них мы получим более эффективный парламент, чем сейчас. А сам выборный процесс в нашей стране — это всегда осторожность инвесторов, растущий градус политического напряжения и ушаты популистских лозунгов, которые неизбежно выливаются на наши головы. Поэтому и думаешь: неужели не обойтись без этого плана Б? Неужели нельзя реализовать план А — по-настоящему радикальные реформы и системные изменения, которые помогут решить накопившиеся в государстве и обществе проблемы?

Но потом понимаешь, что, по всей вероятности, плана А просто не существует. Ни у власти, ни у её оппонентов. И даже если бы он был, реализовать его не хватило бы духу. Потому что реформы и перемены в современном мире всегда означают установление жёсткого контроля общества над правящим классом, сокращение возможности кулуарных решений и договорняков. А пойти на это политики никак не могут. Уж лучше план Б. Или что там дальше по алфавиту.