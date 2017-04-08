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Главная » Мнения » План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам

План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам
Фото: Getty Images

В Украину пришла весна. В воздухе отчётливо запахло свежестью, молодой зелёной травкой и внеочередными выборами

08.04.17 12182
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Случится в итоге перезагрузка власти или нет — одному Богу известно. Но что такую перезагрузку готовят — несомненно. Её готовят как возможность. Как прорисованный тонкой линией намёк. Этакий план Б в ситуации, когда нарастание противоречий в обществе может привести к сценарию куда более радикальному, чем досрочные выборы.

Посмотрите на цепочку последних событий. Валерия Гонтарева в очередной раз намекнула на свою отставку, вызвав бурю ликования в социальных сетях. МВФ, как будто подслушав главу НБУ, таки принял решение выдать очередной транш кредита. Процесс предоставления безвизового режима с Европой на всех парах движется к долгожданному финалу. История с абонплатой за газ завершилась по всем правилам информационных операций класса "буря в стакане": с предельным возмущением граждан и резкой, негативной, по-отечески заботливой реакцией первых лиц державы. Кабмин вдруг вспомнил, что надо заниматься стратегией развития экономики и даже — вы будете смеяться — дерегуляцией.

Такое впечатление, что власть по крупицам собирает хоть какой-нибудь позитив, чтобы представить его обществу в виде достижений, "перемог" и "здобутків". А так бывает лишь в те моменты, когда перспектива выборов маячит на ближайшем горизонте. Потому что у нашей власти всегда хронический дефицит позитива. А значит, на этих крохах до очередных выборов можно и не дотянуть: к 2019 году позитив забудется, а новый взять негде. Негатив же есть всегда — в достаточном количестве и хорошего качества. Забористый, своими руками созданный, буквально handmade.

"Реформы и перемены в современном мире всегда означают установление жёсткого контроля общества над правящим классом, сокращение возможности кулуарных решений и договорняков. А пойти на это политики никак не могут"

Мотивы политиков понять можно. Гораздо сложнее — принять. Ведь внеочередные выборы — игра с непредсказуемым результатом. Никто не может поручиться, что после них мы получим более эффективный парламент, чем сейчас. А сам выборный процесс в нашей стране — это всегда осторожность инвесторов, растущий градус политического напряжения и ушаты популистских лозунгов, которые неизбежно выливаются на наши головы. Поэтому и думаешь: неужели не обойтись без этого плана Б? Неужели нельзя реализовать план А — по-настоящему радикальные реформы и системные изменения, которые помогут решить накопившиеся в государстве и обществе проблемы?

Но потом понимаешь, что, по всей вероятности, плана А просто не существует. Ни у власти, ни у её оппонентов. И даже если бы он был, реализовать его не хватило бы духу. Потому что реформы и перемены в современном мире всегда означают установление жёсткого контроля общества над правящим классом, сокращение возможности кулуарных решений и договорняков. А пойти на это политики никак не могут. Уж лучше план Б. Или что там дальше по алфавиту.

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