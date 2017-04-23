Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство

Недавно министр образования и науки Лилия Гриневич весьма однозначно заявила следующее: "Очень важно, чтобы в школе мы преодолели неэтичное и сложное явление, когда учитель стимулирует репетиторство тем, что недостаточно даёт детям на уроках…". Серьёзное заявление.

Итак, первая претензия — неэтичность. Не согласиться здесь сложно. Более того, если учитель предлагает дополнительные занятия за дополнительные же деньги, то это уж очень смахивает на вымогательство. Хотя педагогическая нагрузка предполагает не только "горловые" часы и методическую работу, но и оплачиваемые дополнительные и факультативные занятия. Другое дело, что нынешняя ситуация с оплатой учительского труда, мягко говоря, неутешительна, несмотря на какие-то повышения. Надо полагать, что претензии есть именно к такому "репетиторству". Но изобретательные родители, понимая бессмысленность дополнительных занятий с теми, кто всё равно не способен дать ребёнку необходимые знания, давно придумали систему "откупных", включающую не только букеты-конфеты, но и более существенные подношения по любому поводу. А ведь праздники не ограничиваются только Днём учителя и 8 Марта — при желании можно поздравить и с днём театра, и с днем рождения Эйнштейна или Анны Павловой. Если деньги всё равно тратить, то хоть ребёнка оградить от ненужных временных затрат.

Вторая претензия к тому, что учитель "недостаточно даёт детям на уроках". Так тут просто предмета для обсуждения не существует. К сожалению, уровень подготовки нынешних выпускников педагогических вузов не просто невысокий, а катастрофически низкий. А как иначе оценить высказывания учителя литературы, которая искренне считает, что "Маленький принц" — это "рассказ о том, что дети должны любить животных"? А как вам химик, который не только не способен внятно произнести слово "полиметилметакрылат", но и не догадывается, что это за зверь такой? Далее, как говорится, везде…

"Институт частных уроков далеко не нов — читаем Фонвизина, Грибоедова, Тургенева, Достоевского etc... И весьма сомнительно, что с ним стоит и имеет смысл бороться (и с Тургеневым, и с частными уроками)"

Кстати, вспомнилось. После недавней вступительной кампании то же министерство сообщало, что на педагогические специальности могли попасть абитуриенты, набравшие на ВНО чуть больше 100 баллов. Три пишем, два на ум пошло. И если эти митрофанушки от педагогики не смогут после окончания вуза никуда пристроиться, то придут в школу. И поиск репетиторов будет продолжаться. Уже хотя бы потому, что эти "учителя" не обеспечивают достаточных знаний — они просто не могут этого сделать.

Но тут возникает вопрос: а где же взять нормальных учителей? Да неоткуда им взяться, потому что престижность работы учителем давно уже не низкая, а её вообще нет. Исчезла. Тут много причин, и деньги в том числе. Но всё же не на первом месте.

Смогут ли любые административные министерские меры победить репетиторство? Тут, как говорится, и пяти мнений быть не может. И даже двух много. Никуда репетиторство не денется, потому что частные уроки бывают нужны не только из-за плохой работы школы. Дело в том, что дети все разные: со своими биоритмами, со своим темпом усвоения материала, со своими проблемами (часто недетскими), со своим восприятием или невосприятием людей, в том числе и учителя. Это учитель обязан "найти путь к сердцу каждого", а ребёнок ничего такого никому не должен. Добавьте к этому гормональную перестройку, первую любовь, максимализм… Вот вам и необходимость в дополнительных уроках. А часто просто в другом человеке, которому интересен и ребёнок со всеми его заморочками, и предмет, и конечный результат…

Институт частных уроков далеко не нов — читаем Фонвизина, Грибоедова, Тургенева, Достоевского etc... И весьма сомнительно, что с ним стоит и имеет смысл бороться (и с Тургеневым, и с частными уроками). Может быть, когда-нибудь репетиторство исчезнет, как Атлантида, или вымрет, как мамонт. Но не сейчас. Точно не сейчас. И не завтра. Может, в понедельник. Доживём до него и посмотрим…