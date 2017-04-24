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Главная » Мнения » Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French
Вячеслав Бутко управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции

Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции
Жан-Люк Меланшон / Фото: 20minutes.fr

У нашего народа есть выбор: избрать и страдать или избрать и ждать

24.04.17 1678
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Итак, еще одна восходящая "звезда" системы качизма-орбанизма – Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции. Прошу любить и жаловать.

Он предлагает сделать Францию мирной европейской страной без атомной энергии и мощной армии, с полностью бесплатной медициной. Этот месье по итогам первого тура выборов набрал почти 20% голосов и занял 4-е место. Любопытно, но не ново, сближение позиций крайне левых и крайне правых.

Так, во время президентской кампании 2012 года кандидат Мари Ле Пен публично отказалась даже разговаривать с кандидатом Меланшоном. Сейчас по ряду вопросов ранее непримиримые противники занимают схожую позицию – неприятие единой Европы, ее межгосударственных институтов и общей валюты. Правда у Меланшона оно не столь демонстративно, как у Ле Пен (которая, например, потребовала от телеканала France 1, чтобы в студии на ее интервью не было европейского флага), но столь же непоколебимо.

Пока на Западе популизм расцветает буйным цветом, у наших политиков есть выбор:

1) быть честным и заявить народу Украины о необходимости тяжело и эффективно трудиться на благо следующих поколений, в результате чего навлечь на себя гнев электората и проиграть на выборах;

2) обнадеживать избирателей, не гнушаясь откровенной лжи, и победить на выборах.

Пока на Западе популизм расцветает буйным цветом, у нашего народа есть выбор:

1) избрать тех, кто обречет его на тяжелый труд, а, следовательно, на страдания;

2) избрать тех, кто обещает "манны небесные" сейчас и здесь и ждать ее.

"Казавшиеся 3-5 лет назад радикальными популистами Орбан и Качинский спустя некоторое время будут выглядеть респектабельными, умеренными и ответственными политиками"

Кого выберет народ, который не готов самоотверженно и эффективно трудиться, без надежды на улучшение уровня жизни нынешнего и следующего поколений? Но дело идет к тому, что мы можем повторить судьбу Ассирии или, коль уж разговор зашел о Франции, судьбу Бургундии с ее самоликвидацией государственности...

Мы напрасно не обратили внимание на сигналы, которые подавала Восточная Европа. Ведь правые демагоги Виктор Орбан и Ярослав Качинский (да и Зденек Земан) пришли к власти на лозунгах, которые использовал впоследствии Дональд Трамп: обещание уничтожить сложившуюся систему, уменьшить разрыв между бедными и богатыми. В демократической системе при росте разрыва в доходах и осознании большинством граждан неуклонного снижения шансов на заметное улучшение благосостояния в условиях неолиберальной модели, такие призывы должны были привести к переходу критической массы электората на антисистемные позиции. А на соцопросы тогда мы обращали внимание зря – люди просто боялись вслух признаться в таких политических симпатиях. Тогда еще боялись признаться…

Но выборы во Франции показали, что уже не боятся – реальный показатель Меланшона на выборах оказался крайне близким цифрам соцопросов.

Кстати, как это нередко бывает, последователи превосходят первопроходцев. Казавшиеся 3-5 лет назад радикальными популистами Орбан и Качинский спустя некоторое время будут выглядеть респектабельными, умеренными и ответственными политиками. На фоне некоторых других...

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