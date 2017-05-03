По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка"

Роскошь мыслить и жить в одиночестве сегодня могут позволить себе лишь избранные отшельники, да и мест для этого в мире почти не осталось

Пару дней назад наткнулся в интернете на любопытную дискуссию. Спорили о проектах нейросистем, способных связать мозг человека с компьютером, а через него — и с мозгом другого человека. То есть, проще говоря, о технологической возможности телепатии. Естественно, дискуссия была не на русском и не на украинском. И вели её не писатели-фантасты и не мажоры в соцсетях. Спорили учёные и инженеры на веб-страницах журнала Массачусетского технологического института. Обсуждали не абстрактные идеи, а концепции вполне конкретных проектов — Neuralink Илона Маска и "волшебную шапку" для телепатического общения от одного из топ-менеджеров Facebook Регины Дуган…

…А потом пришлось окунуться в параллельный мир украинского информпространства. Туда, где обсуждали решение не пустить в страну исполнительницу третьеразрядных шлягеров за выступление в оккупированном Крыму. И взятие экс-депутата на поруки. И известного певца, который аж четыре месяца назад брякнул что-то про гетто для неспособных выучить украинский язык. А теперь — когда эти слова чудесным образом всплыли в сознании общественности — решил подвести под них идеологическую и даже философскую базу.

"Именно коммуникации в конечном итоге определяют нашу жизнь. О чём спорим, о чём думаем, как общаемся — так и живём. Пока мы обсуждаем то, что есть, у нас не будет ничего нового"

Ну, по вопросу гетто, если разобраться, мы вообще специалисты широкого профиля. Всё время норовим кого-то в это гетто загнать. Кто-то — неспособных выучить украинский. Кто-то — неспособных понять по-русски. Одни мечтают видеть в гетто людей с нетрадиционной ориентацией, другие — как, например, некоторые депутаты Киевсовета, — считают, что гетто плачет по курильщикам. Но самое главное — обсуждая такую повестку дня, подброшенную информкиллерами в соцсети или в медиа, мы создаём гетто для себя самих. Смысловое гетто, информационное. Мы отгораживаемся от мира и проблем, которые его сегодня волнуют. Закрываемся на тяжёлый висячий замок. Смотрим из-за забора, как мимо проносятся вакуумные поезда будущего, как создаются нейросети "человек-компьютер" и как Илон Маск приземляет многоразовые космические корабли в любой точке мира. И нам остаётся лишь удивляться, почему у нас так всё плохо и безрадостно.

А удивляться в сущности нечему. Ведь современный мир — мир коммуникации. Мы живём в ней, мы живём ею. Роскошь мыслить и жить в одиночестве сегодня могут позволить себе лишь избранные отшельники, да и мест для этого в мире почти не осталось. А если так, то именно коммуникации в конечном итоге определяют нашу жизнь. О чём спорим, о чём думаем, как общаемся — так и живём. Пока мы обсуждаем то, что есть, у нас не будет ничего нового. Ему просто неоткуда появиться. Пока мы обсуждаем лишь то, что уже случилось, оно будет бесконечно повторяться, как события в фильме "День сурка". Пока мы обсуждаем "зраду" с "перемогой", не сможем выйти из пространства, ограниченного этими точками. Поэтому давайте не спрашивать, по ком плачет гетто. Оно плачет по всем нам.