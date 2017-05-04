Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине

В девяти случаях из десяти визит в больницу причиняет пациенту новую боль (как минимум головную). Да и врачам работать в XXI веке по лекалам ХХ нелегко. Так что лечить надо украинский медицинский сервис

Я не врач. Я обыкновенный айтишник и, конечно же, пациент. Не скажу, что болеть приходится часто, однако даже обычные ОРВИ могут вывести из строя. Причём не только в смысле состояния здоровья, но и в смысле категорического неприятия всего, что творится в наших медицинских учреждениях, начиная с обычной районной поликлиники, обойти которую никак невозможно, особенно если нужен больничный лист, подтверждающий временную нетрудоспособность.

Сейчас много говорят о том, что у людей просто нет денег, чтобы качественно лечиться. Но не существует никакой статистики, которая бы предоставила хоть мало-мальски достоверные сведения о том, сколько людей стараются держаться подальше от любых врачей и медицинских учреждений только потому, что не способны прорваться через многочасовые очереди и прочие больничные неурядицы. Причём далеко не факт, что, даже просидев под кабинетом полдня, к нужному специалисту всё же попадешь.

Примерно из этих личных впечатлений и появилась идея создать IT-разработку, которая упростит общение врача и пациента, а заодно и сократит очереди или даже вообще их упразднит. Принимаясь за работу, мы понимали, что медицина — очень сложная и весьма консервативная отрасль. Кроме того, именно в медицине крайне важна безопасность. Из этого мы и исходили.

IT-технологии могут решить множество проблем, даже если не исключительно медицинских (хотя и их тоже), то уж точно организационных. Почему для внедрения современных технологий выбрано именно это время? Во-первых, в стране проводится медицинская реформа, поэтому новшества будут восприняты более безболезненно, а во-вторых, во многих странах IT-технологии в здравоохранении уже стали обычным делом.

Почему Украина, которая хоть и медленно, но уверенно движется в Европу, до сих пор держится за совковые правила и традиции? Бесконечная очередь в коридоре, давно устаревшие плакаты о ЗОЖ, затрёпанные карточки, злые и раздражённые очереди в регистратуру — просто тоска от всего этого. Знакомо всем? Вот поэтому мы предлагаем проект "Поликлиника без очередей".

Запрос на технологичность медучреждений в Украине давно сформирован — и у населения, и у медиков, и даже у правительства. В девяти случаях из десяти визит в государственную больницу причиняет пациенту новые, отнюдь не приятные ощущения и даже новую боль (как минимум головную). Да и врачам работать в XXI веке по лекалам ХХ нелегко. Да и зачем? Мировые IT-разработки в сфере здравоохранения доступны по цене, понятны и просты в использовании, легко адаптируются под конкретные требования. Так что лечить надо украинский медицинский сервис.

"Почему Украина до сих пор держится за совковые правила и традиции? Давно устаревшие плакаты о ЗОЖ, затрёпанные карточки, злые и раздражённые очереди — просто тоска от всего этого"

Прежде всего цель программы — максимально упростить жизнь пациента. И для этого понадобится всего лишь специально разработанная IT-система. Только представьте: онлайн запись на приём в поликлинику со смартфона или компьютера. Никаких очередей. Экономия времени и нервов. Электронные карточки вместо привычных бумажных. Система знает о вашем здоровье всё и доступна в любое время. Данные в неё попадают автоматически, отпадает необходимость носить за собой гору справок, выписок, снимков.

Ещё одно предложение — онлайн-запись и электронная очередь, которые позволяют попасть на приём в удобное время. С сентября 2016 года в Киевском городском детском диагностическом центре уже начала работать эта система — записаться к врачу можно онлайн или через терминал в самой поликлинике, или по телефону в регистратуре, где система тоже используется.

Отдельный разговор о так называемой телемедицине. Благодаря этому сервису с врачом можно связаться онлайн в режиме реального времени и получить консультацию, ведь далеко не в каждом случае обязателен личный визит к специалисту. Сегодня телемедицинские сервисы в Украине уже признаны и имеют законодательную базу, поэтому начинают появляться сеансы видеосвязи "врач-пациент" и "врач-врач". Однако развиваться ещё есть куда — в некоторых странах телемедицина давно сделала доступным целый комплекс возможностей по диагностике, по сопровождению пациента и по мониторингу его здоровья.

Немалая роль в IT-системе отводится мобильным приложениям, которые напомнят о приёме лекарственных средств, проследят за назначенным курсом лечения и даже самостоятельно свяжутся с врачом, если любые заданные параметры здоровья будут нарушены. Чтобы система работала более эффективно, создано немало разных гаджетов, которые могут контролировать и даже фиксировать многие показатели. Врач не может быть рядом с пациентом круглосуточно, а трекер на руке — вполне. С помощью IT-системы лечащий врач быстро и в удобном формате сможет получать все необходимые данные о пациенте. В срочных и сложных случаях это может спасти жизнь.

В Украине уже довольно активно используются медицинские информационные системы (МИС), позволяющие быстро обрабатывать данные пациента, изучать историю болезни, а также снизить риск медицинской ошибки, что, наверное, важнее всего. Кроме прочего, МИС — это административное решение для учёта ресурсов, для работы с документацией, с финансами и отчётностью, для мониторинга эффективности работы персонала.

"Медицинские IT-системы позволяют увидеть многие (если не все) ошибки в работе медучреждения. А всем ли это понравится?"

При диагностике всё большее распространение приобретают системы передачи и хранения медицинских изображений PACS (Picture Archiving and Communication System), работающие с "тяжеловесными" файлами объёмом около гигабайта. Это рентгенографические изображения, результаты компьютерной томографии или маммографии... PACS не только получают, размещают и передают файлы, полученные из медицинского оборудования, но и позволяют дистанционно просматривать снимки нескольким врачам одновременно. С их помощью можно экономить на жёстких носителях (DVD-дисках, плёнках).

Ещё одно неоспоримое преимущество использования IT-систем в медицине — аналитика Business Intelligence (BI). При работе с большими массивами информации медучреждения получают возможность использовать качественную аналитику для отслеживания паттернов (схем, шаблонов) и изменений в эпидемиологических прогнозах, а также для предотвращения осложнений при лечении. И всё это в реальном времени.

Казалось бы, предлагается готовое решение, которое прекрасно работает во многих странах мира. Но препятствия при внедрении технологий в медучреждениях в Украине возникают повсеместно. Наверное, сказываются и негативный опыт многих проблемных новшеств, и боязнь перемен в "налаженной" работе, даже если её методы давно устарели и работа на самом деле налажена плохо.

Медицинские IT-системы позволяют увидеть многие (если не все) ошибки в работе медучреждения. А всем ли это понравится? Например, при внедрении системы управления потоком пациентов "Поликлиника без очередей" система сигнализирует, что врач принимает слишком много больных, а это неизбежно сказывается на качестве. Либо наоборот — нагрузка неполная. Система ограничивает поток пациентов или предлагает подкорректировать график. Но часто и к таким переменам клиники относятся с недоверием и даже болезненно. Хотя, как показал опыт внедрения системы в Киевском городском детском диагностическом центре, где онлайн-записью к врачу воспользовались уже более двадцати тысяч киевлян, главное — не бояться перемен.

Мировой опыт показывает, что если все эти технологические решения внедрять в комплексе, то их результативность существенно повышается и формируется эффективная медицинская экосистема. И теперь уже речь может идти об интероперабельности, то есть о способности различных систем, которые работают по международным стандартам, взаимодействовать между собой и корректно обмениваться данными.