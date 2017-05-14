С другой стороны жизни. Здоровый больного чаще всего понимает только на словах

Помните? Пригласи калеку (ой, друга) на пиво (ой, на кофе, хотя не суть). И телеканалы освещали, и тема была топовой. Три дня или чуть дольше. И всё, пиво закончилось. Тьфу ты, конечно же, кофе!

Кто-то из вас знает, как на самом деле живут инвалиды, которых нынче стало модным называть людьми с особыми потребностями? Это такая попытка не обидеть, наверное. Хотя с обидами складывается по-разному, причём независимо от способа называния проблемы.

Эти люди, которые имеют почему-то особые потребности, живут рядом с вами, обычными людьми, и этих "особенных" действительно много. По статистике, ещё в 2013 году их было более 2,8 млн, с постоянной тенденцией к увеличению этого числа. Но самое тоскливое в другом. Около 80% инвалидов, которых частенько именуют совсем уж недипломатично — калеками, это люди трудоспособного возраста, которые далеко не всегда прикованы к инвалидной коляске. Более того, многие из них хотели бы работать, причём не ночными охранниками в каком-нибудь МАФе.

Не буду рассуждать о горькой доле инвалидов детства (а она действительно такая, что и врагу не пожелаешь). Не буду говорить о парнях и девчонках, которые ушли на фронт. Но вот о тех, кто стал инвалидом "по общему заболеванию", уже имея за плечами и недурственное образование, и немаленький жизненный и трудовой опыт, сказать могу.

Наверное, первым делом надо бы упомянуть о пенсии, которую получают люди с особыми потребностями. Даже если кому-то удалось уйти на "инвалидку" с приличной зарплаты и с полным страховым стажем, предположим в 2008 году, то сегодняшние выплаты никак не превышают эквивалента полсотни евро. А загляните-ка в аптеки. То-то же. Один препарат, который по меркам заболевания считается недорогим, тянет на треть государственного пенсионного вспомоществования/подаяния. Ну и коммуналка никуда не девается, и еда какая-то нужна — на одних-то кашах долго не протянешь. Пенсионная реформа, говорите? Ну-ну…

Так а почему бы не поработать? Идея гениальна, но часто весьма смахивает на малонаучную фантастику. Может, кому-то и повезёт, но что-то таких не очень много попадается. И налоговые льготы для работодателей, кажется, какие-то были, и удалённая работа стала практически обычным явлением… Но, к сожалению, услуги людей с особыми потребностями не нужны. А вдруг опять с ними что-то случится? А если и повезло, то не мешает помнить, что сытый голодному не товарищ, то есть здоровый больного чаще всего понимает только на словах. И хорошо, если это слова высокие и красивые. Хоть есть что послушать, а потом, может, и вспомнить.

"Несколько лет назад, список желающих и клятвенно обещающих помочь был длинным и убедительным, как собачья песня. Потом кто-то исчез, растворившись в тумане. У кого-то изменился номер телефона. Кто-то не пережил обычного вопроса о нынешней цене на виноград"

На самом деле человек с особыми потребностями, то есть инвалид, он же калека, способен вполне нормально работать. Но только немножечко по своему графику. Он может, например, чаще уставать. И что? Зато он не точит лясы в офисе, не пьёт постоянно кофе, не мотается на бесконечные перекуры… По-любому потери времени меньше. Есть и ещё одно "зато" — особые потребности подразумевают и особые возможности. Никогда не задумывались?

Отвлекаясь от пенсий и работы, потому что это всё на самом деле суета сует, можно ещё рассказать о главном. Не о лекарствах, не о больницах, не о всемогущей МСЭК. А о вас, о людях, которые ещё вчера (ну или несколько лет назад) считались друзьями. Дружба, как выяснилось в процессе её эксплуатации, — понятие ситуативное. И ведь почти не поверишь в это, пока сам не окажешься в ситуации, когда слушаешь лозунг-призыв из соцсетей или из телевизора. Помните? Пригласи калеку (ой, друга) на пиво (ой, на кофе, хотя не суть). И телеканалы освещали, и тема была топовой. Три дня или чуть дольше. И всё, пиво закончилось. Тьфу ты, конечно же, кофе!

А ещё закончилось другое. Тогда, несколько лет назад, список желающих и клятвенно обещающих помочь был длинным и убедительным, как собачья песня. Потом кто-то исчез, растворившись в тумане. У кого-то изменился номер телефона. Кто-то не пережил обычного вопроса о нынешней цене на виноград (практически не ходит человек, а узнать-то хочется). Кто-то просто объективно занят, и это понятно. Занят жёстко — 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Причём ведь не окна мыть нужно или по магазинам бегать, а просто поговорить, совершенно бесплатно, даже ехать никуда не надо, — о чём попало: о жизни, о книгах, о политике, в конце концов. Даже по телефону. И не нужен никакой кофе или глоток коньяка — просто поговори со мной… И это понятно тоже?

Конечно, такая неприглядная картина наблюдается далеко не у всех инвалидов или, если угодно и если так будет более политкорректно, не у всех людей с особыми потребностями. Но ведь и таких немало. Просто о них предпочитают не знать, не замечать, забыть. Зачем же к чужой беде прикасаться? Но, как писал когда-то Джон Донн, никогда не спрашивай, по ком звонит колокол…

Такая вот правда с другой стороны жизни.