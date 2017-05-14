Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » С другой стороны жизни. Здоровый больного чаще всего понимает только на словах
Наталья Коваль (Глоба)
Наталья Коваль (Глоба)

С другой стороны жизни. Здоровый больного чаще всего понимает только на словах

С другой стороны жизни. Здоровый больного чаще всего понимает только на словах

Помните? Пригласи калеку (ой, друга) на пиво (ой, на кофе, хотя не суть). И телеканалы освещали, и тема была топовой. Три дня или чуть дольше. И всё, пиво закончилось. Тьфу ты, конечно же, кофе!

14.05.17 50
0000

Кто-то из вас знает, как на самом деле живут инвалиды, которых нынче стало модным называть людьми с особыми потребностями? Это такая попытка не обидеть, наверное. Хотя с обидами складывается по-разному, причём независимо от способа называния проблемы.

Эти люди, которые имеют почему-то особые потребности, живут рядом с вами, обычными людьми, и этих "особенных" действительно много. По статистике, ещё в 2013 году их было более 2,8 млн, с постоянной тенденцией к увеличению этого числа. Но самое тоскливое в другом. Около 80% инвалидов, которых частенько именуют совсем уж недипломатично — калеками, это люди трудоспособного возраста, которые далеко не всегда прикованы к инвалидной коляске. Более того, многие из них хотели бы работать, причём не ночными охранниками в каком-нибудь МАФе.

Не буду рассуждать о горькой доле инвалидов детства (а она действительно такая, что и врагу не пожелаешь). Не буду говорить о парнях и девчонках, которые ушли на фронт. Но вот о тех, кто стал инвалидом "по общему заболеванию", уже имея за плечами и недурственное образование, и немаленький жизненный и трудовой опыт, сказать могу.

Наверное, первым делом надо бы упомянуть о пенсии, которую получают люди с особыми потребностями. Даже если кому-то удалось уйти на "инвалидку" с приличной зарплаты и с полным страховым стажем, предположим в 2008 году, то сегодняшние выплаты никак не превышают эквивалента полсотни евро. А загляните-ка в аптеки. То-то же. Один препарат, который по меркам заболевания считается недорогим, тянет на треть государственного пенсионного вспомоществования/подаяния. Ну и коммуналка никуда не девается, и еда какая-то нужна — на одних-то кашах долго не протянешь. Пенсионная реформа, говорите? Ну-ну…

Так а почему бы не поработать? Идея гениальна, но часто весьма смахивает на малонаучную фантастику. Может, кому-то и повезёт, но что-то таких не очень много попадается. И налоговые льготы для работодателей, кажется, какие-то были, и удалённая работа стала практически обычным явлением… Но, к сожалению, услуги людей с особыми потребностями не нужны. А вдруг опять с ними что-то случится? А если и повезло, то не мешает помнить, что сытый голодному не товарищ, то есть здоровый больного чаще всего понимает только на словах. И хорошо, если это слова высокие и красивые. Хоть есть что послушать, а потом, может, и вспомнить.

"Несколько лет назад, список желающих и клятвенно обещающих помочь был длинным и убедительным, как собачья песня. Потом кто-то исчез, растворившись в тумане. У кого-то изменился номер телефона. Кто-то не пережил обычного вопроса о нынешней цене на виноград"

На самом деле человек с особыми потребностями, то есть инвалид, он же калека, способен вполне нормально работать. Но только немножечко по своему графику. Он может, например, чаще уставать. И что? Зато он не точит лясы в офисе, не пьёт постоянно кофе, не мотается на бесконечные перекуры… По-любому потери времени меньше. Есть и ещё одно "зато" — особые потребности подразумевают и особые возможности. Никогда не задумывались?

Отвлекаясь от пенсий и работы, потому что это всё на самом деле суета сует, можно ещё рассказать о главном. Не о лекарствах, не о больницах, не о всемогущей МСЭК. А о вас, о людях, которые ещё вчера (ну или несколько лет назад) считались друзьями. Дружба, как выяснилось в процессе её эксплуатации, — понятие ситуативное. И ведь почти не поверишь в это, пока сам не окажешься в ситуации, когда слушаешь лозунг-призыв из соцсетей или из телевизора. Помните? Пригласи калеку (ой, друга) на пиво (ой, на кофе, хотя не суть). И телеканалы освещали, и тема была топовой. Три дня или чуть дольше. И всё, пиво закончилось. Тьфу ты, конечно же, кофе!

А ещё закончилось другое. Тогда, несколько лет назад, список желающих и клятвенно обещающих помочь был длинным и убедительным, как собачья песня. Потом кто-то исчез, растворившись в тумане. У кого-то изменился номер телефона. Кто-то не пережил обычного вопроса о нынешней цене на виноград (практически не ходит человек, а узнать-то хочется). Кто-то просто объективно занят, и это понятно. Занят жёстко — 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Причём ведь не окна мыть нужно или по магазинам бегать, а просто поговорить, совершенно бесплатно, даже ехать никуда не надо, — о чём попало: о жизни, о книгах, о политике, в конце концов. Даже по телефону. И не нужен никакой кофе или глоток коньяка — просто поговори со мной… И это понятно тоже?

Конечно, такая неприглядная картина наблюдается далеко не у всех инвалидов или, если угодно и если так будет более политкорректно, не у всех людей с особыми потребностями. Но ведь и таких немало. Просто о них предпочитают не знать, не замечать, забыть. Зачем же к чужой беде прикасаться? Но, как писал когда-то Джон Донн, никогда не спрашивай, по ком звонит колокол…

Такая вот правда с другой стороны жизни.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Мама миа. Портрет украинской материУкраинские заробитчане могут получать пенсиюФокус №19. Сколько Украин в Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 10189
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 15184
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 12018
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6787
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3929
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4450
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4604
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 4094
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4343
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3435
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 12610 / 15952
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 11415 / 17591
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5440 / 8933
  4. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 5194 / 6000
  5. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 4726 / 4816
  6. В Украину идет тепло 2847 / 3149
  7. Букмекеры изменили прогноз на победителя Евровидения 1805 / 1931
  8. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1588 / 1967
  9. Сегодня пройдет финал Евровидения-2017 1265 / 1391
  10. Украинские танкисты заняли пятое место на танковом биатлоне НАТО 1165 / 1305
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 162 / 15952
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 95 / 17591
  3. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 25 / 6000
  4. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 19 / 4816
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 15 / 8933
  6. Шоб мы так жили. Инструкция Владимиру Гройсману перед поездкой в Израиль 10 / 454
  7. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 10 / 4343
  8. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 8 / 4450
  9. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 7 / 1697
  10. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 7 / 11463
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.