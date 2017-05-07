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Главная » Мнения » Бал тщеславия. Почему в современном мире не награды ищут героев, а наоборот
Константин Николаев
обозреватель
Константин Николаев обозреватель

Бал тщеславия. Почему в современном мире не награды ищут героев, а наоборот

Бал тщеславия. Почему в современном мире не награды ищут героев, а наоборот
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

О британской имперскости, российской дружбе и украинской мудрости

07.05.17 64
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"Заберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер", — уговаривал когда-то Владимир Высоцкий в своей известной песне высшее советское руководство.

Не уговорил и не забрали. Впрочем, советская (а сейчас российская и украинская) система награждения высшими государственными наградами — вообще удивительная вещь. Чего стоит недавняя история с нынешним госсекретарем США Рексом Тилерсоном, который в 2013-м получил из рук президента Путина орден Дружбы. Это стало основанием для всеобщей истерии в РФ, что мол, глава Госдепа США будет самым дружелюбным в истории российско-американских взаимоотношений. Чем это закончилось, известно. Чем продолжится — пока нет.

В Украине тоже своя, не менее удивительная история. Например, с орденом Ярослава Мудрого, который вручается "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области его государственного строительства". Так и написано. В разные годы орденоносцами среди прочих становились Муаммар Каддафи, Башар Асад, патриарх Кирилл… И это только кавалеры ордена 1 степени. Всего степеней пять. И я до сих пор не могу понять, как определяют, чьи личные заслуги перед Украиной более заслуженные.

Я, собственно, всё это вспомнил в связи с Викторией Бекхэм. Она недавно получила Орден Британской империи из рук принца Уильяма. За вклад в модную индустрию. На церемонию пришла вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом, который получил эту награду ещё в 2004 году. Для церемонии 43-летняя Виктория, как сообщалось, выбрала платье собственного дизайна. Её выбор пал на чёрный длинный наряд, закрывающий руки. Дополнили образ ботильоны оттенка бургунди.

"Бал наградного тщеславия — мировой бал. Командор-Дамы в чёрных длинных нарядах приглашают Командор-Кавалеров с вперемежку навешанными на мундирах орденами Британской империи, российской дружбы и украинского Ярослава Мудрого"

В контексте Командора Виктории интересно ещё раз вспомнить и историю Командора Дэвида. Метросексуальный футболист был настолько уверен, что станет не просто кавалером, а именно сэром, что однажды в интервью заявил: "Открою секрет: меня ожидает пожалование в рыцари, я стану вторым после премьер-министра Англии Дизраэли евреем с таким титулом". Не стал. Так и остался бедолага простым Командором Ордена. А жена его стала Дамой-Командором. Орденоносная семья, в общем. Будь они советскими людьми, первые полосы всевозможных "правд" были бы посвящены им. Тогда такие истории любили. Сейчас над ними посмеиваются.

Кстати, среди советских людей кавалерами Ордена Британской империи, помимо прочих, становились Сева Новгородцев и Василий Ливанов (Елизавете он очень нравился в роли Шерлока Холмса). Так что у Виктории Бекхэм вполне хорошая компания. А потому как-то даже не смешно, что новоявленный Командор Британской империи получал свою награду в "ботильонах цвета бургунди". Как-то уже привычно. Чего уж там — за вклад в индустрию моды. И можно ещё долго ворчать словами всё того же Высоцкого "и там не тот товарищ правит бал". Но зачем? Бал то есть. Награды ищут героев. Герои — награды.

Бал наградного тщеславия — мировой бал. Командор-Дамы в чёрных длинных нарядах приглашают Командор-Кавалеров с вперемежку навешанными на мундирах орденами Британской империи, российской дружбы и украинского Ярослава Мудрого.

Забавно всё это наблюдать, учитывая, что давно нет ни империи, ни дружбы. Не говоря уже об украинской мудрости…

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