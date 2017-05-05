Пятая колонна, или Федерализация, которую никто не заметил

Пятая колонна, с которой наши спецслужбы не раз сталкивались за время нынешней войны, всё чаще напоминает о себе

В середине февраля нынешнего года министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно заявил в программе "Итоги недели" на НТВ, что около трети областей Украины официально обратились к Киеву с требованием перейти на договорные отношения между областями и правительством.

"Такие тенденции есть в Одесской, Закарпатской областях, так что это не только восток и юг, это ещё и запад страны", – отметил он.

Появление "договорных отношений" между областями и Кабмином де-факто означало бы федерализацию или, по крайней мере, серьёзный шаг по направлению к ней. По этой схеме области становились отдельными от правительства единицами, которые в индивидуальном порядке должны были бы договариваться с Киевом о распределении средств и полномочий. Если бы эти договоры были подписаны, Львовская или Харьковская области могли бы, к примеру, потребовать в обмен на налоговые отчисления в общий бюджет не отправлять в армию своих призывников. А Черновицкая область могла бы договориться о том, что не будет платить налогов в обмен, например, на разрешения Киеву об использовании тех или иных ресурсов Буковины. И это в самый разгар реформы децентрализации власти, дающей широкие полномочия регионам, но предотвращающей сепаратизм.

Когда журналисты проверили слова Лаврова, оказалось, что он был прав. В мае-июне прошлого года несколько областей Украины (Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Хмельницкая, Закарпатская и другие) действительно направили обращение к президенту, премьер-министру и главе парламента "о необходимости заключения договоров о распределении полномочий между правительством, областными государственными администрациями и областными советами". Инициаторами обращений были фракции "Батькивщины" в соответствующих облсоветах.

"Кроме четырёх имеющихся в нашем распоряжении армейских колонн мы располагаем ещё "пятой колонной", которая находится в самом Мадриде. Эта решающая сила в нужный момент ударит с тыла"

Из радиообращения к нации командующего армией франкистов в гражданской войне в Испании генерала Эмилио Мола

"Наиболее эффективной моделью взаимоотношений между правительством и областями, по нашему мнению, является заключение договоров между Кабинетом министров Украины, областными государственными администрациями и областными советами, которое обеспечит распределение полномочий, позволит сформировать новую, динамичную и эффективную региональную политику, даст возможность решить характерные вопросы для всех областей и учесть специфику каждого отдельного региона", – говорится в обращении к Петру Порошенко, Андрею Парубию и Владимиру Гройсману Ивано-Франковского областного совета.

Почему полномочия должны распределяться на основе специальных договоров, а не на основе законов и Конституции Украины? Почему проблемы регионов нужно решать по отдельным договорам этих регионов с правительством? В обращениях, инициированных "Батькивщиной", много красивых слов, с помощью которых авторы документа пытаются ответить на этот вопрос.

Можно гадать, зачем на самом деле крупной украинской политической силе понадобилось то же, что было нужно Путину ещё в 2014 году. Возможно, она рассчитывала на политические дивиденды, предложив элитам, на первый взгляд, более выгодный для них формат управления их "вотчинами". Возможно, выполняла заказ олигархов, которые в подобных условиях получили бы области фактически во владение. А может быть, это была попытка сорвать реформу, которая наделяет исключительными полномочиями местное самоуправление и отбирает полномочия у районной власти.

Судя по реакции Лаврова, в России очень обрадовались попытке такой "реформы". После неё оставалось бы только взять под контроль местные советы, что в некоторых проблемных с точки зрения сепаратизма областях было бы не так уж и сложно. Пример подобной федерализации – Каталония, где полномочия во время проведения реформы децентрализации власти передали не на уровень общин, а на уровень областей. И теперь Мадрид ничего не может сделать с Барселоной, открыто заявляющей о желании выйти из состава Испании. По испанским законам Каталония является практически самостоятельной единицей, а её растущий промышленный потенциал даёт ей право поднимать вопрос: "А нужно ли нам кормить Мадрид?"

Пятая колонна не всегда выступает с оружием в руках. И в её ряды попадают не всегда осознанно.