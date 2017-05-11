Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Лавка древностей. Какое будущее мы ищем, почему и зачем
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Лавка древностей. Какое будущее мы ищем, почему и зачем

Лавка древностей. Какое будущее мы ищем, почему и зачем
Фото: Getty Images

Прошлое очень похоже на будущее — как бы парадоксально это ни звучало. У будущего есть бесконечное число вариантов и сценариев. Но ровно столько же вариантов и у прошлого

11.05.17 33
0000

Сначала были дискуссии, затем драки. Потом решили совместить. И так каждый год в начале мая, между первым и девятым числами. Споры о том, кто победил фашизм и нацизм, чья история правдивее. Споры, перерастающие в потасовку с участием полиции. Пиар политических банкротов, которые в надежде на досрочные выборы готовы бросить в топку нужной телевизионной картинки и стариков, и молодых…

Тут по сценарию положено сказать шаблонную фразу о том, что прошлое нас опять раскалывает и разъединяет. На самом деле проблема гораздо глубже. Проблема в том, что прошлое очень похоже на будущее — как бы парадоксально это ни звучало. У будущего есть бесконечное число вариантов и сценариев. Но ровно столько же вариантов и у прошлого. И оно точно так же непредсказуемо. Разница лишь в том, что будущего мы не знаем. А о прошлом думаем, что знаем.

Тем, кто не верит на слово, советую посмотреть чудесный фильм "Точка обстрела", где покушение на американского президента показывается с точки зрения семи разных человек. И к концу фильма зритель понимает, что простая и очевидная картинка событий, сложившаяся у него в начале, очень далека от реальности. От того, что "на самом деле" произошло. А если бы точек зрения было не семь, а семьдесят, итоговая картинка вообще изменилась бы до неузнаваемости.

"Может, надо создавать прошлое на основе будущего? Для начала решить, какое будущее мы хотим для себя и своих детей. И уже под этим углом смотреть на свою историю"

Но если нам сложно прийти к адекватному общему выводу по поводу того, что произошло недавно, как мы можем утверждать, что обладаем окончательной истиной по поводу событий середины прошлого века? Не говоря уж о делах давно минувших дней? У каждого своя история. Общей и единственно правильной нет и никогда не будет. Полный консенсус по поводу прошлого, конечно, возможен. Более того, он у нас уже был. "Краткий курс истории ВКП(б)" назывался. И был навязан всем как единственно верный. Под страхом смертной казни. Мы хотим повторить? Можем, конечно. Но вот хотим ли?..

Впрочем, на разных, взаимоисключающих видениях прошлого жизнь тоже не построишь. Это мы также проходили, в последние 25 лет. Попытки построить будущее на основе прошлого не принесли нам ни гражданского мира, ни вменяемой стратегии развития. У нас 45 миллионов вариантов истории, и они слишком разные, чтобы мы могли договориться.

Так, может, стоит попробовать наоборот? Может, надо создавать прошлое на основе будущего? Для начала решить, какое будущее мы хотим для себя и своих детей. И уже под этим углом смотреть на свою историю. Лавка древностей — как супермаркет. В ней можно найти и скрепы "русского мира", и казацкие хоругви, и броники ДАПа. Вопрос лишь в том, что мы ищем, почему и зачем.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планетыКаждый имеет право умереть, но не обязан. Как литовцы учились договариваться между собой и с жизньюОдесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9352
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14145
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11671
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5778
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3529
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3849
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4371
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3499
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3658
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3116
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4782 / 5239
  2. Украина может оказаться под санкциями Евровидения после киевского финала 3088 / 3400
  3. Россия отправила в Сирию десятки новых гаубиц 2819 / 3254
  4. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 2740 / 2735
  5. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2432 / 3184
  6. Убийца украинской биатлонистки получил пожизненный срок 2397 / 2744
  7. Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин 2201 / 2409
  8. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 2151 / 2395
  9. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 2020 / 2302
  10. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 1932 / 3784
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 26 / 5239
  2. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 24 / 2302
  3. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 16 / 3784
  4. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 9 / 554
  5. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 9 / 747
  6. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 989
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2735
  8. За три года Россия против Украины совершила более 7 тысяч кибератак 6 / 109
  9. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 6 / 1058
  10. ГП "Антонов" изменит форму собственности 6 / 3751
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.