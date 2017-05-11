Лавка древностей. Какое будущее мы ищем, почему и зачем

Прошлое очень похоже на будущее — как бы парадоксально это ни звучало. У будущего есть бесконечное число вариантов и сценариев. Но ровно столько же вариантов и у прошлого

Сначала были дискуссии, затем драки. Потом решили совместить. И так каждый год в начале мая, между первым и девятым числами. Споры о том, кто победил фашизм и нацизм, чья история правдивее. Споры, перерастающие в потасовку с участием полиции. Пиар политических банкротов, которые в надежде на досрочные выборы готовы бросить в топку нужной телевизионной картинки и стариков, и молодых…

Тут по сценарию положено сказать шаблонную фразу о том, что прошлое нас опять раскалывает и разъединяет. На самом деле проблема гораздо глубже. Проблема в том, что прошлое очень похоже на будущее — как бы парадоксально это ни звучало. У будущего есть бесконечное число вариантов и сценариев. Но ровно столько же вариантов и у прошлого. И оно точно так же непредсказуемо. Разница лишь в том, что будущего мы не знаем. А о прошлом думаем, что знаем.

Тем, кто не верит на слово, советую посмотреть чудесный фильм "Точка обстрела", где покушение на американского президента показывается с точки зрения семи разных человек. И к концу фильма зритель понимает, что простая и очевидная картинка событий, сложившаяся у него в начале, очень далека от реальности. От того, что "на самом деле" произошло. А если бы точек зрения было не семь, а семьдесят, итоговая картинка вообще изменилась бы до неузнаваемости.

"Может, надо создавать прошлое на основе будущего? Для начала решить, какое будущее мы хотим для себя и своих детей. И уже под этим углом смотреть на свою историю"

Но если нам сложно прийти к адекватному общему выводу по поводу того, что произошло недавно, как мы можем утверждать, что обладаем окончательной истиной по поводу событий середины прошлого века? Не говоря уж о делах давно минувших дней? У каждого своя история. Общей и единственно правильной нет и никогда не будет. Полный консенсус по поводу прошлого, конечно, возможен. Более того, он у нас уже был. "Краткий курс истории ВКП(б)" назывался. И был навязан всем как единственно верный. Под страхом смертной казни. Мы хотим повторить? Можем, конечно. Но вот хотим ли?..

Впрочем, на разных, взаимоисключающих видениях прошлого жизнь тоже не построишь. Это мы также проходили, в последние 25 лет. Попытки построить будущее на основе прошлого не принесли нам ни гражданского мира, ни вменяемой стратегии развития. У нас 45 миллионов вариантов истории, и они слишком разные, чтобы мы могли договориться.

Так, может, стоит попробовать наоборот? Может, надо создавать прошлое на основе будущего? Для начала решить, какое будущее мы хотим для себя и своих детей. И уже под этим углом смотреть на свою историю. Лавка древностей — как супермаркет. В ней можно найти и скрепы "русского мира", и казацкие хоругви, и броники ДАПа. Вопрос лишь в том, что мы ищем, почему и зачем.