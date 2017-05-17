Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу

Мнение о том, что украинский народ за последние три с половиной года стал другим, — явное преувеличение. Конечно, активных граждан после революции и начала российской агрессии стало намного больше. Но эта прослойка невелика. Миллионы украинцев продолжают жить прежней довоенной жизнью. Конечно, они могут нацепить сине-жёлтую ленточку и выйти на парад в День независимости или поставить траурную аватарку после больших потерь на фронте — на этом их вовлечённость в жизнь воюющей страны заканчивается.

Речь не о том, что каждый украинец должен денно и нощно переживать за ситуацию на фронте, реформы и евроинтеграцию. Нормальная жизнь с фестивалями, концертами и "Евровидением" может и должна продолжаться, и как раз право остальных на такую жизнь защищают солдаты в АТО. Но то, что война в стране может внести дискомфорт в жизнь всех её граждан, а не только тех, кому пришлось уехать с оккупированных территорий или не повезло жить в зоне боевых действий, — вот этот факт стал для многих настоящим откровением.

Запрет на российские соцсети в Украине вызвал у них сверхбурную реакцию. Ведь было так удобно, когда Авдеевка — где-то далеко, а любимый вконтактик с халявной музыкой и фильмами — на расстоянии пары кликов. А теперь уютный мирок дал такую трещину. Власть обвинили в тоталитарных замашках, поставили Украину в один ряд с Россией и Северной Кореей. Хотя для многих критиков это на самом деле не вопрос свободы или прав человека. Какое-то действительно антидемократическое действие власти, к примеру запрет на свободу мирных собраний, они вряд ли бы заметили. Да и как тут заметишь, если на вконтактовской "ферме" надо успеть собрать урожай, а в "Одноклассниках" поставить "класс" банке маринованных помидоров.

"Было так удобно, когда Авдеевка — где-то далеко, а любимый вконтактик с халявной музыкой и фильмами — на расстоянии пары кликов. А теперь уютный мирок дал такую трещину"

Вопрос запрета российских соцсетей касается не только безопасности страны, о чём уже много написано, но и её цивилизационного выбора. Движение, а вернее возвращение, Украины в Европу, в западноевропейскую цивилизацию в целом невозможно без разрыва связей со стремительно проваливающейся в тёмное прошлое Россией. Этот разрыв не может быть безболезненным. Вспомним, сколько возмущения в своё время вызывало обязательное дублирование фильмов в кинотеатрах на украинском языке. Сейчас об этом даже смешно вспоминать. А когда запрещали въезд российским исполнителям, поддержавшим агрессию Кремля, — "как же теперь же теперь без любимых песен про "господ офицеров"? В итоге украинская эстрада с успехом заполнила нишу. То же самое с квотами на радио — "слушать будет нечего". Справились и тут. А запрет российских пропагандистских каналов — "альтернативного источника информации лишились". Остались без рассказов о распятом мальчике, радиоактивном пепле и визите Путина в Ханты-Мансийск. Сильно страдаем? Запретили показывать "Дождь" — опять "как мы будем слушать голос "другой России"? Ну не слушаем, как "другая Россия" в лице тамошней оппозиции, у нас почему-то обычно называемой "либералами", рассуждает, что с Крымом "не всё так однозначно". Велика потеря? Запретили российские сериалы — "и что теперь будут смотреть наши пенсионеры"? Смотрят, но теперь переживают за сериальных Мехмеда и Фериде, как раньше переживали за Ивана и Наталью. И так далее.

В чём действительно можно упрекать власть, так это в избирательности. Запрещают соцсети, когда в стране продолжают работать не менее опасные агенты влияния Москвы: компании, банки, религиозные организации, отдельные политики

Конечно, развиваться всегда непросто, это требует усилий, всегда проще оставить всё как есть. Но результат усилий того стоит, и речь не только о стране в целом, но и о гражданине в отдельности. Уже через несколько часов после выхода указа о санкциях появилось множество гидов о том, на каких сервисах, например, можно будет слушать музыку. Раз уж люди ленятся сами выходить за рамки удобного "русского мирка", придётся их к этому подтолкнуть. Потом сами благодарны будут, приобщившись к миру цивилизованному. Процесс будет долгим, особенно упорные ленивцы будут цепляться за старое, использовать анонимайзеры и подобные инструменты, но подрастающее поколение пользователей может и не вспомнить о "вконтактиках", как сейчас никто не помнит, что Майдан каких-то 26 лет назад был площадью Октябрьской революции. Согласно банальному принципу антикризисного менеджмента, любой кризис — это возможность. Украинские стартапы заполнят освободившуюся нишу и будут конкурировать с глобальными сервисами, пусть и в небольших нишах.

"В чём действительно можно упрекать власть, так это в избирательности. Запрещают соцсети, когда в стране продолжают работать не менее опасные агенты влияния Москвы: компании, банки, религиозные организации, отдельные политики"

Если бы вся эта история касалась лишь отдельных граждан, то бог с ним, пусть пользуются чем хотят и как хотят. Но воюют не отдельные индивиды, а страна в целом, и последствия распространяются на всех. Вопрос даже не в плоскости морали, хотя кто-то из-за войны лишился дома, работы и близких, а кто-то переживает из-за возможной потери фотографий с выпускного. Вопрос в том, каким будет будущее страны и общества.

Вот в чём действительно можно упрекать власть — так это в избирательности. Запрещают соцсети, когда в стране продолжают работать не менее опасные агенты влияния Москвы: компании, банки, религиозные организации, отдельные политики. Где-то причина в том, что разорвать эти связи намного сложнее, чем запретить "ВК" и "Одноклассники", где-то боятся последствий для экономики, где-то сказываются банальные договорняки власти. Но нельзя всецело руководствоваться принципом "как можно (любое действие), пока (фамилия негодяя) не сидит". Позитивный шаг — он всегда позитивный шаг, пусть за ним не следуют другие. Может быть, пока не следуют.