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Милан Лелич
политический обозреватель Фокуса
Милан Лелич политический обозреватель Фокуса
Запрет российских сайтов

Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу

Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу

Запрет российских соцсетей — это дело не только безопасности страны, но и преодоления банальной человеческой лени

17.05.17 367
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Мнение о том, что украинский народ за последние три с половиной года стал другим, — явное преувеличение. Конечно, активных граждан после революции и начала российской агрессии стало намного больше. Но эта прослойка невелика. Миллионы украинцев продолжают жить прежней довоенной жизнью. Конечно, они могут нацепить сине-жёлтую ленточку и выйти на парад в День независимости или поставить траурную аватарку после больших потерь на фронте — на этом их вовлечённость в жизнь воюющей страны заканчивается.

Речь не о том, что каждый украинец должен денно и нощно переживать за ситуацию на фронте, реформы и евроинтеграцию. Нормальная жизнь с фестивалями, концертами и "Евровидением" может и должна продолжаться, и как раз право остальных на такую жизнь защищают солдаты в АТО. Но то, что война в стране может внести дискомфорт в жизнь всех её граждан, а не только тех, кому пришлось уехать с оккупированных территорий или не повезло жить в зоне боевых действий, — вот этот факт стал для многих настоящим откровением.

Запрет на российские соцсети в Украине вызвал у них сверхбурную реакцию. Ведь было так удобно, когда Авдеевка — где-то далеко, а любимый вконтактик с халявной музыкой и фильмами — на расстоянии пары кликов. А теперь уютный мирок дал такую трещину. Власть обвинили в тоталитарных замашках, поставили Украину в один ряд с Россией и Северной Кореей. Хотя для многих критиков это на самом деле не вопрос свободы или прав человека. Какое-то действительно антидемократическое действие власти, к примеру запрет на свободу мирных собраний, они вряд ли бы заметили. Да и как тут заметишь, если на вконтактовской "ферме" надо успеть собрать урожай, а в "Одноклассниках" поставить "класс" банке маринованных помидоров.

"Было так удобно, когда Авдеевка — где-то далеко, а любимый вконтактик с халявной музыкой и фильмами — на расстоянии пары кликов. А теперь уютный мирок дал такую трещину"

Вопрос запрета российских соцсетей касается не только безопасности страны, о чём уже много написано, но и её цивилизационного выбора. Движение, а вернее возвращение, Украины в Европу, в западноевропейскую цивилизацию в целом невозможно без разрыва связей со стремительно проваливающейся в тёмное прошлое Россией. Этот разрыв не может быть безболезненным. Вспомним, сколько возмущения в своё время вызывало обязательное дублирование фильмов в кинотеатрах на украинском языке. Сейчас об этом даже смешно вспоминать. А когда запрещали въезд российским исполнителям, поддержавшим агрессию Кремля, — "как же теперь же теперь без любимых песен про "господ офицеров"? В итоге украинская эстрада с успехом заполнила нишу. То же самое с квотами на радио — "слушать будет нечего". Справились и тут. А запрет российских пропагандистских каналов — "альтернативного источника информации лишились". Остались без рассказов о распятом мальчике, радиоактивном пепле и визите Путина в Ханты-Мансийск. Сильно страдаем? Запретили показывать "Дождь" — опять "как мы будем слушать голос "другой России"? Ну не слушаем, как "другая Россия" в лице тамошней оппозиции, у нас почему-то обычно называемой "либералами", рассуждает, что с Крымом "не всё так однозначно". Велика потеря? Запретили российские сериалы — "и что теперь будут смотреть наши пенсионеры"? Смотрят, но теперь переживают за сериальных Мехмеда и Фериде, как раньше переживали за Ивана и Наталью. И так далее.

В чём действительно можно упрекать власть, так это в избирательности. Запрещают соцсети, когда в стране продолжают работать не менее опасные агенты влияния Москвы: компании, банки, религиозные организации, отдельные политики

Конечно, развиваться всегда непросто, это требует усилий, всегда проще оставить всё как есть. Но результат усилий того стоит, и речь не только о стране в целом, но и о гражданине в отдельности. Уже через несколько часов после выхода указа о санкциях появилось множество гидов о том, на каких сервисах, например, можно будет слушать музыку. Раз уж люди ленятся сами выходить за рамки удобного "русского мирка", придётся их к этому подтолкнуть. Потом сами благодарны будут, приобщившись к миру цивилизованному. Процесс будет долгим, особенно упорные ленивцы будут цепляться за старое, использовать анонимайзеры и подобные инструменты, но подрастающее поколение пользователей может и не вспомнить о "вконтактиках", как сейчас никто не помнит, что Майдан каких-то 26 лет назад был площадью Октябрьской революции. Согласно банальному принципу антикризисного менеджмента, любой кризис — это возможность. Украинские стартапы заполнят освободившуюся нишу и будут конкурировать с глобальными сервисами, пусть и в небольших нишах. 

"В чём действительно можно упрекать власть, так это в избирательности. Запрещают соцсети, когда в стране продолжают работать не менее опасные агенты влияния Москвы: компании, банки, религиозные организации, отдельные политики"

Если бы вся эта история касалась лишь отдельных граждан, то бог с ним, пусть пользуются чем хотят и как хотят. Но воюют не отдельные индивиды, а страна в целом, и последствия распространяются на всех. Вопрос даже не в плоскости морали, хотя кто-то из-за войны лишился дома, работы и близких, а кто-то переживает из-за возможной потери фотографий с выпускного. Вопрос в том, каким будет будущее страны и общества.

Вот в чём действительно можно упрекать власть — так это в избирательности. Запрещают соцсети, когда в стране продолжают работать не менее опасные агенты влияния Москвы: компании, банки, религиозные организации, отдельные политики. Где-то причина в том, что разорвать эти связи намного сложнее, чем запретить "ВК" и "Одноклассники", где-то боятся последствий для экономики, где-то сказываются банальные договорняки власти. Но нельзя всецело руководствоваться принципом "как можно (любое действие), пока (фамилия негодяя) не сидит". Позитивный шаг — он всегда позитивный шаг, пусть за ним не следуют другие. Может быть, пока не следуют.

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