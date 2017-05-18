"Это какой-­то... позор?" Что стоит за запретом российских интернет-сервисов и компаний

Ответ на вопрос "Что это было?" по поводу решения СНБО и указа президента Порошенко о запрещении деятельности в нашей стране ряда более чем популярных российских интернет-ресурсов, программных продуктов и филиалов IT-компаний немедленно пришёл ко мне в виде бессмертной цитаты из фильма "Собачье сердце" — именно с этой полувопросительной интонацией опозоренного Швондера в блистательном исполнении Романа Карцева. Но дальше хотелось бы обратиться к авторам этого уникального решения в духе другого персонажа — уже из великолепного отечественного мультфильма "Приключения капитана Врунгеля". Итак — а известно ли господину председателю?..

Известно ли нашим властям, что существует масса эффективных решений по обходу любых блокировок сетевых ресурсов? Даже Великой китайской интернет-стены, в обороне которой круглосуточно задействованы десятки тысяч специалистов классом повыше, чем наши эсбэушные сетевые партизаны. А известно, что одно из самых эффективных решений, которое позволяет несознательным китайцам просачиваться "на волю, в пампасы" глобальной паутины, создано именно украинскими программистами?

Вы об этом не знали? Или, что более вероятно, не думали?

А известно было, что украинские волонтёры в Донбассе, которые, в отличие от государственного убогого министерства пропаганды, действительно сражаются на полях информационной войны с Россией, теперь будут лишены доступа именно в те социальные сети, через которые только и возможно было достучаться до жителей оккупированных территорий? Или вы об этом тоже не знали и не думали, или вы уже "втихую" решили окончательно сдать Донбасс Путину. И трудно даже сказать, какой из этих вариантов хуже.

Известны ли были потери малого и среднего бизнеса от необходимости покупать лицензии на новые программы финансового и бухгалтерского учёта?

Может быть, вы заранее подготовили для 80% этих предприятий какую-то комфортную схему перехода? Может быть, вы конкурс с солидным призовым фондом для украинских программистов провели — чтобы они заранее создали несколько доступных и качественных альтернатив российскому 1С?

"В России система "блокирования-разблокирования" сайтов в связи с якобы террористическим контентом изначально проектировалась с явными коммерческими интересами"

А известно ли было, сколько сотрудников филиалов российских IT-компаний сейчас вынуждены будут уйти в тень, а то и вовсе выехать из страны, вместо того чтобы платить, пусть и минимальные, налоги у себя на родине? Может быть, вы уже создали благоприятные условия для IT-бизнеса в Украине и тысячи новых рабочих мест в этом секторе экономики? Никто ничего подобного, случаем, не слыхал?

Зато многие слышали об очередной мутной схеме, рождённой ушлыми мозгами очередной группы охочих до чужих денег товарищей, якобы вхожей в кабинеты на Грушевского и Банковой.

Было бы смешно, кабы не было так стыдно, — но схема эта, как утверждается, один в один взята из практики той самой фашистской федерации, борьбой с которой её авторы бессовестно прикрываются. Дело в том, что в России система "блокирования-разблокирования" сайтов в связи с якобы террористическим или радикальным контентом изначально проектировалась с явными коммерческими интересами. В их случае — понятное дело: интересами ФСБ.

Схема проста: сайт блокируется, а за право возобновить работу владелец платит. В случае роста аппетитов стражей государственной безопасности деньги могут также взиматься заранее — за то, чтобы не блокировали, а когда, естественно, всё равно блокируют, деньги берутся ещё раз. В безопасности себя при этом чувствовать не может никто: даже если у вас сайт садоводов и огородников, хакеры в штатском взломают, засунут туда запрещённый контент и выставят счёт.

Приятным бонусом коммерческому интересу прилагается интерес политический — возможность в любой момент просто заткнуть рот любому неугодному интернет-СМИ.

Но у нас-то нет никаких оснований считать, что законопроект о блокировании антиукраинских интернет-ресурсов, который готовят во исполнение указа президента, будет направлен исключительно против вражеской информационной агрессии? Мы же наверняка знаем, что никто ни сейчас, ни после принятия этого закона не отправится "стричь" провайдеров, которым крайне сложно и дорого блокировать российские ресурсы? Мы же уверены, что никто не пойдёт "доить" бизнес за использование запрещённых программ? Что не будет объявлена охота на программистов, вынужденных зарабатывать свой хлеб работой на российские компании?

Кстати, мы же не сомневаемся, что только российские сайты, контент и IT-компании будут закрываться?

Конечно, ведь все мы свято верим в то, что наша власть руководствуется исключительно интересами национального развития и безопасности.

И пошлые деньги здесь совершенно ни при чём.