"ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом

Надворі в нас п’ятниця, погода в Києві чудова, 19 травня старше покоління пам’ятає, як день піонерії. Хоча єдині приємні спогади про піонерське дитинство зводяться здебільшого до розповідей про те, хто, як і коли лазив у піонертаборі в кімнати до інших загонів, щоб помазати їх, сплячих, зубною пастою. Нічого цікавішого ота організація дітям СССР, здається, запропонувати так і не зуміла.

Водночас, бездумні багатогодинні стояння на лінійках, марширування та репетування "речовок" надзвичайно сприяли формуванню в душах підростаючого покоління паростків ненависті до радянської влади, яка забороняє їм купатися в річках і озерах, а натомість примушує малювати дурні стінгазети. Не дивно, що коли комуністична партія тихо й сумно сконала, колишні юні ленінці зустріли цю новину злорадними коментарями. Отже свій величезний внесок у святу справу розвалу СРСР Всесоюзна піонерська організація імені В.І.Леніна зробила, не будемо про це забувати.

На цій ностальгічній ноті заварюємо собі гостродефіцитні в часи СРСР запашну каву, або ароматний чай та дивимося, що в світі відбувається і куди світ котиться. Котиться світ безперечно до світлого майбутнього, хоча деякі з колишніх юних будівників комунізму всіляко цьому заважають і впираються.

Наприклад, піонер Вова Путін, 65-річний хлопчик з Росії, явно не хоче прощатися з дитинством і продовжує гратися в "Зарніцу" з танчиками, самольотиками та ракетами. Цивілізований дорослий світ дивиться на оті ігри, думаючи, що то така хитра неоімперська політика. А насправді нічого хитрого у поведінці пристаркуватого піонера нема. Просто воно в дитинстві не награлося.

Так само, як і нужденне радянське дитинство кинуло багатьох з колишніх піонерів у захоплюючий і романтичний світ багатства і розкошів. Учора, наприклад, на екранах інтернету з великим успіхом пройшов виступ піонера Алішера Усманова. Котрий навіть зовні являє собою цілковите втілення літературного образу Мальчіша-Плохіша, лише у старості.

Втім, ситуація з піонером Усмановим набагато цікавіша, ніж просто порівняння з героєм радянської казки Аркадія Гайдара. Учора отой виступ, у якому піонер Усманов полемізує з головним злочинцем РФ Навальним, переглянуло багато мільйонів глядачів. В тому числі і чимало професійних політологів, політтехнологів. І всі вони одностайно вирячили очі: "Яке ж воно дурне!". Маючи на увазі Усманова. Постать якого слугує живим свідченням того, що навіть 15 мільярдів доларів розумнішою людину не роблять. А навпаки.

"Цивілізований дорослий світ дивиться на оті ігри, думаючи, що то така хитра неоімперська політика. А насправді нічого хитрого у поведінці пристаркуватого піонера нема. Просто воно в дитинстві не награлося"

Найбільша дурниця, яку встругнув Усманов у тому, що він пробує боротися з Навальним на його полі – на полі публічних виступів і живого спілкування з інтернет-громадськістю. З таким же успіхом Усманов міг би викликати на змагання з бігу Усейна Болта. Цілком зрозуміло, що Навальний морально знищить піонера Усманова і отримає при цьому величезне задоволення та сотні тисяч нових симпатиків.

Поширюються чутки, що Навальний – проект Кремля і що це все задумав піонер Путін, щоб... та називаються десятки причин навіщо Путіну Навальний. Повірити в таку версію можуть лише люди, які ніколи не носили піонерських галстуків. І які не знають, наскільки піонерська організація була відірвана від реального життя. А в Росії ота відірвана від життя піонерщина просто перекочувала у Кремль та імітує там життєрадісність і бадьорість. Шляхом організації колорадських парадів чи церковних ходінь, бо нічого іншого убога фантазія колишніх юних ленінців їм підказати не може.

Піонер Путін, як і весь його піонерський загін, не лише відірвані від реального життя. Вони свято переконані, що живуть якраз у справжньому світі. Де поразка збірної Росії з хокею у грі зі збірною США ніщо в порівнянні з шайбами, які закинув хокеїст Путін граючи з своїми пристаркуватими піонерами в аматорський нічний хокей. А між тим, про поразку від американців телевізор росіянам нічого не сказав. А от матч, де цар-батюшка катається по льоду на ковзанах, а його бояри підлабузницьки перед ним вигинаються, показали в прайм-тайм. І тут Навальний цілком правий – Путін уже просто вижив з розуму.

Таким чином, еволюція Путіна цілком нагадує еволюцію і піонерської організації. Спочатку це була молода й бадьора організація, далі стала кузнею кадрів для комсомольського істеблішменту, а далі поступово вироджувалася і перетворилася на посміховисько. Піонер Вова Путін зараз уже навіть не опудало. Він – посміховисько. Це зрозуміло багатьом навіть в Росії. Але ж для Путіна бути посміховиськом не просто образа. Це вирок. Бо московський цар може бути будь-ким. Лише не смішним.

Наскільки все в Росії зараз смішно ми побачимо 12 червня. Навальний обіцяє Путіну дуже веселий день. Чи влаштують москвичі на Красній площі велике піонерське вогнище, невідомо. Навряд чи наважаться. Але перший важливий крок вони без сумніву зроблять. І скажуть отим засівшим у Кремлі юним ленінцям слова знаменитої Фаїни Ранєвської: "ПионЭры, идите в жопу!"