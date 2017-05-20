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Главная » Мнения » Экспорт 3D. Как украинским компаниям выйти на глобальные рынки
Татьяна Ревуцкая
управляющий партнёр компании Export Assistance Bureau (Франция)
Татьяна Ревуцкая управляющий партнёр компании Export Assistance Bureau (Франция)

Экспорт 3D. Как украинским компаниям выйти на глобальные рынки

Экспорт 3D. Как украинским компаниям выйти на глобальные рынки

Внешнеэкономические отношения у нас принято рассматривать под линейным фокусом: Украина — Польша, Украина — Китай, Италия — Украина... Однако столь прямолинейная модель в современном мире ограничена и вряд ли окажется инструментом конкурентного преимущества на глобальных рынках

20.05.17 274
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Мировая экономика вошла в фазу региональной специализации и локальной эффективности. Что это значит? На языке бизнеса всё достаточно просто — покупать ресурсы нужно там, где дешевле, а продавать результаты труда там, где в данное время существует наибольший спрос и адекватная закупочная цена.

Приведу пример. Европейская компания, специализирующаяся на производстве и дистрибуции одежды, имеет главный офис во Франции, основная функция которого — дизайнерские разработки, моделирование, реклама, коммерческая работа. Фабрики по производству продукции расположены во Вьетнаме, Южной Корее, Турции, частичное контрактное производство — в Украине. Компания развивает собственную и франчайзинговую сеть дистрибуции по всему миру. Инвестиционный портфель формируется за счёт привлечения средств из Китая, США, Израиля, России. Что это за экономическая система? Как классифицировать данный бизнес-процесс? И, в конце концов, как географически идентифицировать компанию — по месту регистрации основного офиса или расположению основных производственных мощностей?

Мы уже давно живём в новой экономической системе, где стандартные правила "классической" экономики не работают. Но многие компании, особенно постсоветского пространства, "зависли" в старой экономической формации и фактически тормозят инновационное развитие различными ограничениями в виде бюрократии, бумажного делопроизводства и т. д. Да и законодательная база многих стран всё ещё остаётся на службе классических двусторонних внешнеэкономических отношений. Например, трёхсторонний контакт, куда вовлечены три компании, принимающие участие в едином экономическом процессе, расположенные при этом в трёх географических зонах, подпадают под различное внутреннее регулирование, которое зачастую противоречит одно другому. И таких примеров множество.

Как поступать в такой ситуации руководителю или собственнику компании и каким образом повышать доход за счёт выхода и укрепления на глобальных рынках?

Первое и, пожалуй, самое важное, это перестроить стратегическую модель выхода на внешний рынок у себя в голове и постепенно передать своё стратегическое видение коллективу. Привыкните, что на внешних рынках придётся взаимодействовать с двумя-тремя, а то и четырьмя компаниями, каждая из которых будет выполнять свою роль в цепочке бизнес-процессов — производство, финансирование и инвестирование, распределение и дистрибуция, администрирование и общее руководство процессами. Фаза конкуренции на уровне предприятий и линейной модели организации внешней торговли осталась в эпоху расцвета товарной экономики.

"Мы уже давно живём в новой экономической системе, где стандартные правила "классической" экономики не работают"

Теперь же, в век информационных технологий, на уровне отрасли конкурируют цепочки предприятий. Поэтому биполярная модель выхода и работы на внешних рынках трансформировалась в Модель 3D. В этой связи меняется роль и задача руководителя — теперь он должен держать руку на пульсе и постоянно отслеживать изменения, чтобы предложить наилучшее решение по принципу "здесь и сейчас". Развивать нужно не столько деловую хватку, сколько управленческую гибкость, клиентоориентированность, сервисность, лояльность и способность быстро приспосабливаться к изменяющимся требованиям внешней экономической среды.

Каким же образом встроиться в международную экономическую систему? При этом ещё и быть звеном, вырабатывающим добавочную стоимость к общему результату всех участников экономического процесса, так как без данного понимания естественная конкуренция и потребитель просто "удаляют" ненужные звенья системы.

Как известно, любой большой путь к успеху начинается с первого шага.

1. После собственной перезагрузки владельца компании и определения стратегического пути и вектора развития компании на международных рынках можно переходить к внутреннему аудиту.

2. Внутренний аудит — что мы можем и в чём наши конкурентные преимущества? Что получается хорошо, а что не очень? В чём мы сильны, а где больше говорим, чем делаем?

3. Аудит сильных и слабых сторон ваших сотрудников. Именно люди станут вашим основным ресурсом в ближайшее время, а конкретно — их компетенции, умения, включая знания иностранных языков.

4. Сайт компании — как давно вы его обновляли? А версию сайта на английском языке?

5. После внутреннего аудита, перенастройки процессов в связи с новым курсом на глобальные рынки можно переходить к внешней экономической среде.

6. Маркетинг внешних ресурсов — как развивается ваша отрасль на глобальном рынке? Какие компании лидируют? Что они для этого делают и почему? Какие ресурсы используют?

7. Что вы и ваша компания можете предложить внешнему рынку? Не пытайтесь сразу предлагать готовый продукт — при глобальном распределении ресурсов это не всегда является успешной и конкурентоспособной стратегией. Эффективнее использовать ресурсы, сложившиеся на данный момент. В Украине это доступность трудовых ресурсов, возможность использования земель и территорий, производственные мощности, интеллектуальные ресурсы, возможность инновационных разработок и конструкторских решений, информационные технологии, административная и сервисная функции бизнес-процессов.

"Развивать нужно не столько деловую хватку, сколько управленческую гибкость, клиентоориентированность, сервисность, лояльность и способность быстро приспосабливаться к изменяющимся требованиям внешней экономической среды"

8. Поиск потенциальных партнёров и клиентов — этот этап лучше поручить профессионалам, специализирующимся на интересующих вас рынках, поскольку нужно учитывать множество законодательных ограничений и национальных особенностей.

9. Первые контакты — предложения о сотрудничестве потенциальным партнёрам, презентация вашего продукта или решения — также лучше поручить специалистам, так как на данном этапе можно "наломать дров" и, совершив коммуникационную ошибку, тратить время на её исправление.

10. После анализа потенциально интересных компаний и контактов можно переходить к организации целевой бизнес-миссии или бизнес-визита. Бизнес-миссия отличается от традиционного бизнес-тура тем, что, в отличие от обзорной экскурсии по предприятиям, вы встречаетесь и обсуждаете деловые вопросы с потенциальными партнёрами с теми компаниями, которые уже информированы о вашей продукции и выявили прямую заинтересованность в контакте с вами. Так вы не тратите ни своё время, ни время вашего бизнес-партнёра, поскольку время — самый дорогостоящий и невосполнимый ресурс в бизнесе!

11. Анализ требований и стандартов. Без этого никак. Нужно быть готовым к переналадке и перезапуску производства, закупке новых компонентов для производства продукции согласно международным стандартам и требованиям и т. д. Естественно, понадобятся инвестиции, но помните о Модели 3D и возможности вовлечения в процесс третьей и четвёртой сторон для достижения общей цели.

12. Репутация и имидж. У вас может быть отличный продукт, но не быть информации о компании в местных информационных каналах, просто о вас не знают, а доверие на пустом месте не возникает. Строить положительное информационное поле вокруг себя нужно начинать сейчас, задолго до первых реальных контактов.

13. Построение нового бизнес-процесса, в котором предприятие увеличивает доходность за счёт работы на внешних рынках, привлечения новых партнёров, организации дистрибуции. Здесь много вопросов: кто и каким образом будет участвовать в новом бизнес-процессе, как будут организованы финансовые потоки, как станет распределяться конечная прибыль?

14. Практически всё, можно переходить к юридической стороне вопроса и готовить внешнеэкономический контракт. А он у вас обязательно будет.

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