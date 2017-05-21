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Главная » Мнения » Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров
Наталья Коваль (Глоба)
Наталья Коваль (Глоба)

Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров

Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров
Фото: svoboda.org

О человеческом достоинстве и достатке в Украине

21.05.17 1270
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Высокая и очень прямая старуха стояла возле хлебного магазина. Молча. В глаза никому не смотрела. Просто стояла. Всегда по утрам, когда кто-то бежал к метро, чтобы не опоздать к началу рабочего дня, а кто-то выходил из дома за свежим и ещё горячим хлебом, чтобы кормить семью завтраком.

Появлялась старуха не каждый день. Мне кажется, что примерно в конце месяца. Она была явно одинока. И от неё исходило какое-то достоинство, что ли… Назвать её бабушкой язык не поворачивался — слишком уж величественной она была. Даже в своём потёртом пальто и обувке "прощай молодость" она была именно старухой.

Однажды я не смогла пройти мимо — зашла в хлебный и купила "Украинский", батон и московскую плюшку. Помните? Раньше такие были, их выпекали на БКК.

Я вышла из магазина с только что купленным пакетом, в котором лежал горячий хлеб. И вложила в руки старухи. Она наконец-то подняла глаза и сказала: "Спасибо, но зачем так много? Здесь же на неделю. А до пенсии всего шесть дней. Спасибо, деточка". Я достала кошелёк и выгребла оттуда все деньги. Оставила только двухдолларовую бумажку, которую всегда носила с собой "на счастье". Старуха пыталась отказаться, но я всунула купюры ей в сухую сморщенную ладонь, поцеловала в такую же сухую и сморщенную холодную щёку и убежала.

Ноги не несли. Пришлось сесть на скамейку на ближайшем бульварчике. Старуха всё ещё была у магазина, но теперь возле неё стоял огромный рыжий пёс — лохматый, очень красивый, но явно ничей. И смотрел. Не на пакет с хлебом, а на старуху. Она достала плюшку, отломила изрядный кусок и дала псу. Потом отщипнула ещё немного. И они вдвоём, стоя у двери магазина, стали есть это сладкое и ароматное булочно-кондитерское изделие производства БКК…

"Когда через положенные четыре недели договаривались об очередном визите, я спросила, что привезти брошенной? Кроме памперсов. "Не нужны уже памперсы. Там без них обходятся…"

Когда я смогла, наконец, вытереть слёзы, то увидела, что старуха и рыжая собака медленно расходятся. В разные стороны…

Теперь я всегда ходила к метро этой дорогой. Раза два ещё покупала старухе, с которой мы никогда ни о чём не разговаривали, хлеб, батон и плюшку. Она просто говорила "спасибо". А потом перестала появляться…

Пёс ещё несколько раз приходил и выжидательно смотрел на каждого, кто открывал магазинную дверь. Я брала его за холку и вела к соседней двери с надписью "Молоко" — там продавалась и колбаса… Потом перестал появляться и он.

…Совсем недавно, когда я в очередной раз была вынуждена посетить одну из киевских больниц, завотделением — немолодая врач, обычно очень живая и общительная, почему-то была необыкновенно мрачной. Я спросила. Она ответила. В отделении лежала пожилая пациентка, от которой отказались родные. Совсем отказались. Так и сказали — ходить не будем, покупать ничего не будем, забирать и хоронить тоже не будем, потому как самим есть нечего. Кто-то из врачей принёс халат, кто-то из санитарок чашку. Какие-то лекарства всё же в больницах есть. Но вот памперсов для взрослых там не предусмотрено… Назавтра я привезла две самые большие упаковки. Завотделением почти плакала и тут же, забыв обо мне, начала давать распоряжения, сколько раз в сутки их менять, чтобы хватило подольше.

Когда через положенные четыре недели договаривались об очередном визите, я спросила, что привезти брошенной? Кроме памперсов. "Не нужны уже памперсы. Там без них обходятся…"

Наверное, это всё, что я думаю о пенсионной реформе, которую 17 мая представлял на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман. Полного текста документа я, конечно, не видела, но всё, что удалось прочитать, вызывает именно эти, старушечьи, воспоминания. О мыслях не будем…

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