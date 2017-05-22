Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?"

Я плакала с первой минуты до последней. Все 95 минут фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва". Зачем? Зачем столько боли, её и так сейчас слишком много? Ведь можно было просто встать и уйти. А уйти хотелось ровно через две минуты после начала фильма. Но, я знала, на что иду, зачем лично мне это нужно, и пообещала себе, что буду смотреть его до конца.

Этот фильм не про крымских татар, евреев и немцев. Этот фильм про каждого из нас.

Если вы считаете, что в вас нет ни капли еврейской крови, в вашей украинской семье никто не умирал в Голодомор, у вас никто не был репрессирован, не был в лагерях за антисоветскую деятельность, не был расстрелян или не был покалечен во время войны, а героически прошел её от Киева до Берлина или Праги без сомнений в собственном величии, если вы не крымские татары и вашу семью не депортировали за тысячи километров, если вас не лишали дома, детей и родителей, запретив приближаться к своей родной земле, это вы просто ничего не знаете о своей семье и о себе. Просто вам ничего не сказали. Промолчали. Уничтожили документы, память и любое свидетельство того, кто вы есть на самом деле. Чтобы выжить.

Ваши предки сделали это, чтобы вас, быть может, не тронули. Меняли вам национальность, не давали вам свою фамилию, скрывали, кто вы есть на самом деле и молчали. Молчали всю жизнь, чтобы выжить и дать вам возможность жить иначе. Они попробовали оградить вас от боли. Не получилось. И теперь бОльшая часть из нас так и живет – без самоидентификации, без понимания "кто я и откуда я родом", в иллюзиях богатого и героического прошлого, в котором, на самом деле, было так мало героизма, и так много лжи, слез и боли.

"Переписанная история, ложь и боль – это наша жизнь, а принимать правду и эту боль не очень хочется"

Есть еще один вариант: это ваши предки писали доносы, выступали судьями в так называемых "судах-тройках" (а, на самом деле, органах внесудебного вынесения приговора), расстреливали ни в чем не повинных людей через месяц после ареста, занимали чужие дома, пользовались чужими вещами, воровали, грабили и насиловали, просто потому, что право силы, право победителя никто не отменял.

Но об этом вам тоже никто не сказал, потому что это стыдно, больно, некрасиво и совсем негероически. Вам рассказали про честных, искренних и порядочных дедов и прадедов, которые были очень хорошими людьми. Кто же признается в том, что лично расстреливал, выселял, грабил, насиловал? А еще никакого покаяния от этих людей никто никогда так и не услышал. Ведь они сами поверили в свою ложь и рассказали её вам. И правду вы не узнаете никогда. Потому что найти её практически нереально.

Как не могут найти тех выживших еврейских детей, которых спасла крымскотатарская девочка Саиде в Бахчисарае во время Второй мировой войны. Потому что переписанная история, ложь и боль – это наша жизнь, а принимать правду и эту боль не очень хочется.

Этот фильм нужен каждому. Не для слез. А для того, чтобы каждый из нас смог задать себе вопрос "кто я".

Ахтем Сеитаблаев. "Чужая молитва". Фильм, который нужно посмотреть каждому, чтобы выжить.