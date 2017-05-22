Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?"
Елена Богатыренко
маркетолог
Елена Богатыренко маркетолог

Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?"

Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?"

Этот фильм не про крымских татар, евреев и немцев. Этот фильм про каждого из нас

22.05.17 23
000

Я плакала с первой минуты до последней. Все 95 минут фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва". Зачем? Зачем столько боли, её и так сейчас слишком много? Ведь можно было просто встать и уйти. А уйти хотелось ровно через две минуты после начала фильма. Но, я знала, на что иду, зачем лично мне это нужно, и пообещала себе, что буду смотреть его до конца.

Этот фильм не про крымских татар, евреев и немцев. Этот фильм про каждого из нас. 

Если вы считаете, что в вас нет ни капли еврейской крови, в вашей украинской семье никто не умирал в Голодомор, у вас никто не был репрессирован, не был в лагерях за антисоветскую деятельность, не был расстрелян или не был покалечен во время войны, а героически прошел её от Киева до Берлина или Праги без сомнений в собственном величии, если вы не крымские татары и вашу семью не депортировали за тысячи километров, если вас не лишали дома, детей и родителей, запретив приближаться к своей родной земле, это вы просто ничего не знаете о своей семье и о себе. Просто вам ничего не сказали. Промолчали. Уничтожили документы, память и любое свидетельство того, кто вы есть на самом деле. Чтобы выжить.

Ваши предки сделали это, чтобы вас, быть может, не тронули. Меняли вам национальность, не давали вам свою фамилию, скрывали, кто вы есть на самом деле и молчали. Молчали всю жизнь, чтобы выжить и дать вам возможность жить иначе. Они попробовали оградить вас от боли. Не получилось. И теперь бОльшая часть из нас так и живет – без самоидентификации, без понимания "кто я и откуда я родом", в иллюзиях богатого и героического прошлого, в котором, на самом деле, было так мало героизма, и так много лжи, слез и боли.

"Переписанная история, ложь и боль – это наша жизнь, а принимать правду и эту боль не очень хочется"

Есть еще один вариант: это ваши предки писали доносы, выступали судьями в так называемых "судах-тройках" (а, на самом деле, органах внесудебного вынесения приговора), расстреливали ни в чем не повинных людей через месяц после ареста, занимали чужие дома, пользовались чужими вещами, воровали, грабили и насиловали, просто потому, что право силы, право победителя никто не отменял.

Но об этом вам тоже никто не сказал, потому что это стыдно, больно, некрасиво и совсем негероически. Вам рассказали про честных, искренних и порядочных дедов и прадедов, которые были очень хорошими людьми. Кто же признается в том, что лично расстреливал, выселял, грабил, насиловал? А еще никакого покаяния от этих людей никто никогда так и не услышал. Ведь они сами поверили в свою ложь и рассказали её вам. И правду вы не узнаете никогда. Потому что найти её практически нереально.

Как не могут найти тех выживших еврейских детей, которых спасла крымскотатарская девочка Саиде в Бахчисарае во время Второй мировой войны. Потому что переписанная история, ложь и боль – это наша жизнь, а принимать правду и эту боль не очень хочется.

Этот фильм нужен каждому. Не для слез. А для того, чтобы каждый из нас смог задать себе вопрос "кто я". 

Ахтем Сеитаблаев. "Чужая молитва". Фильм, который нужно посмотреть каждому, чтобы выжить.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Всё по-взрослому. Почему секс после 50 меняется только к лучшемуСтарушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеровФокус №20. Поколение wtf

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11340
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5458
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3495
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4195
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3681
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4036
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5218
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2816
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 1880
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1897
  1. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3523 / 3896
  2. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 2954 / 3241
  3. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 2622 / 3030
  4. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2506 / 2779
  5. Вне закона. Топ-5 государств внутри государства 1806 / 2071
  6. Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров 1438 / 1629
  7. Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ 1408 / 1512
  8. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1379 / 37222
  9. Отныне пенсии будут платить по месту фактического проживания 1376 / 1547
  10. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 1268 / 1571
  1. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 24 / 3241
  2. Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров 21 / 1629
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 20 / 37222
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 14 / 3151
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 13 / 1571
  6. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 10 / 3896
  7. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3030
  8. Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ 8 / 1512
  9. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 8 / 2779
  10. Вне закона. Топ-5 государств внутри государства 7 / 2071
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.