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Главная » Мнения » За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину

За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину

Нас вплотную подвели к черте раскола — гораздо худшего, чем разрыв по линии "восток — запад". Раскола между патриотами и либералами. Между Украиной и Свободой как ключевыми ценностями

27.05.17 68
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Иногда дискуссия по поводу чего-либо хуже самого повода. Именно так случилось с решением СНБО о запрете российских соцсетей и прочих электронных сервисов.

Уже две недели как в обществе разворачивается на эту тему нешуточная дискуссия, едва ли не перерастающая в дуэль на "духовных скрепах". "Либералы" видят в решении опасность усиления государства, которое в самом ближайшем будущем точно так же может "вырубить" любое неугодное ему СМИ и лишить нас права на информацию. "Патриоты" настаивают на необходимости разорвать все связи с Россией, ради чего и некоторыми свободами не грех поступиться. Ибо война.

Как-то незаметно для всех спор превратился в бесконечно гадкое выяснение вопроса, кто из нас настоящий патриот, а кто — нет. В уничтожающую критику "прогнивших либералов" и повальное зачисление патриотов в националисты. Власть только добавляет масла в огонь. Одно за другим, как на ксероксе, штампуются решения и проекты: о визовом режиме с Россией, о языковых квотах в телеэфире, о перспективах блокирования сайтов (пока только сепаратистских, а там жизнь покажет, ещё и как покажет!). Чувствуя тенденцию, поймав "волну", ребята в "удобных тренировочных штанах" идут громить ливанское кафе на Бессарабке — причём из самых лучших национальных побуждений.

"Украина и Свобода — это близнецы-братья. Украина без Свободы — это Россия, только размерами поменьше, какой бы флаг ни висел на административных зданиях. А Свобода без Украины — это эмиграция"

Нас вплотную подвели к черте раскола — гораздо худшего, чем разрыв по линии "восток — запад". Раскола между патриотами и либералами. Между Украиной и Свободой как ключевыми ценностями. А ведь именно этот сплав — любви к своей стране и стремления к свободе — сделал успешным Евромайдан и помог нам выстоять против российской агрессии. Ведь если бы бойцы патриотических сотен и десятки тысяч либерально настроенных людей не действовали вместе, жили бы мы сейчас в эпоху второй ходки Януковича, не добившись даже имитации реформ. И вот теперь союз, принёсший победу Майдану, реально может развалиться.

Зачем это нужно власти — понятно. У политтехнологов это называется укреплением электорального ядра. Своими действиями и шумом вокруг них власть хочет обеспечить симпатии патриотического электората и выбить козыри из рук конкурентов на этом поле. Пророссийский электорат власть не волнует — с Оппоблоком, как показывает практика, всегда можно договориться непосредственно в парламенте, хоть в этом, хоть в следующем. Тем более если бонусом к этому союзу пауков в банке пойдёт возможность блокирования неугодных политиков и сайтов. А главное — разрыв патриотов с либералами делает невозможным не только "третий Майдан", но и любое сколько-нибудь мощное давление на власть со стороны общества.

То есть зачем это власти — понятно. Но нам-то зачем? Мы же понимаем, что Украина и Свобода — это близнецы-братья. Украина без Свободы — это Россия, только размерами поменьше, какой бы флаг ни висел на административных зданиях. А Свобода без Украины — это эмиграция. Не внутренняя, не философская, а самая что ни на есть настоящая. Сегодня нам предлагают выбрать из этих двух сценариев. Они оба плохие, оба тупиковые. Впрочем, искать выход из тупика нам не впервой. Найдём?

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