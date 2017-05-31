Люди ренты. Пройдёт ли в Украине когда-нибудь время "любых друзив"

Консолидация власти в одних руках ничем не лучше консолидации в нескольких

Цикличность политической жизни в Украине просматривается достаточно чётко. Наше общество по-прежнему демонстрирует достаточно высокую нетерпимость к сосредоточению полномочий в одних руках.

От первых протестов против СССР, через Оранжевую революцию мы пришли к Майдану. И каждый раз противодействие возникало как ответ на очередную узурпацию власти очередным желающим.

Однако и власть мимикрирует. Спецификой постмайданной формы организации власти становится не принятая ранее консолидация большинства полномочий в руках одного человека. Ныне мы имеем дело с консолидацией так называемых людей ренты.

Консолидация происходит на уровне старых лично проверенных кадров и от того не менее опасна для общества. Как следствие, в последнее время можем наблюдать явную избирательность в политических решениях.

Например, вопрос расследования происхождения чудовищных сумм в электронных декларациях не сдвигается с места. Процессы против Мартыненко, Насирова либо двигаются со страшным скрипом, либо окончательно притормаживаются. Когда речь заходит о снятии депутатской неприкосновенности или задержании чиновника, всегда оказывается, что сделать это чрезвычайно сложно.

В связи с этим возобновились разговоры о том, как трудно приходится президенту и правительству, ведь, если кого-то арестовать, потом можно "не собрать голосов" для важных законов и т. д.

Мы не видим массовых судебных процессов над виновными в преступлениях против участников Майдана. Мы не видим массового отстранения судей, выносивших тогда неправомерные решения. Объясняется всё просто. Люди ренты должны друг другу.

"Главный тезис Майдана о построении страны на базе общественного договора практически полностью уступил место тезису о патриотизме"

Запрет целого сегмента уанета, связанного с российскими компаниями, имеет одну подобную черту. Заблокированные без суда интернет-ресурсы не имеют никакого отношения ни к кому из властных структур.

Суровые и решительные меры принимаются исключительно по отношению к людям и компаниям, никак не связанным с рентой.

Понятно, что "любимым друзьям — всё, врагам — закон", но, согласитесь, нельзя восторгаться решительным исполнением второй части фразы, если первая соблюдается столь же неукоснительно.

Опасность для Украины представляют пророссийские депутаты, опасность для Украины представляют те, кто раз за разом пытается запретить ProZorro, опасность для Украины представляют чиновники, не стесняющиеся декларировать достаток, в сотни раз превышающий их оклады за десятилетия непорочной службы. И этих опасностей много.

Однако они игнорируются властью. Зато не игнорируются поисковые системы или организации, блокирующие торговлю с ОРДЛО.

Понятно, что избирательная реакция на опасности плоха сама по себе. Однако гораздо хуже то, что нынешняя избирательность реакции власти говорит о её произошедшей консолидации.

Неудивительно, что при таком развитии событий главный тезис Майдана о построении страны на базе общественного договора практически полностью уступил место тезису о патриотизме, который сейчас вынесен на повестку дня.

И его всё чаще используют для того, чтобы указать/натравить на врага, который не входит в узкий круг "людей ренты".