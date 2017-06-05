Кредит с отсрочкой платежа. Почему наши отношения с детьми напоминают инвестиционный проект

Если бы какой-то инопланетянин всерьёз начал изучать нашу жизнь, он бы сделал однозначный вывод: дети — это существа, которые должны практически всем, должны довольно много и зачастую — взаимоисключающие вещи.

Дети должны быть послушными и вежливыми. И в то же время — уметь постоять за себя. Должны каким-то образом научиться свободно мыслить, но лишь после того, как выучат предписанное государственной программой. Должны быть щедрыми и добрыми, но игрушками пусть лучше не делятся, ибо всякое может быть. Должны вызубрить интегралы и решать квадратные уравнения, но при этом не высказывать своего мнения по "взрослым", неприятным или неудобным вопросам — малы ещё, рано, вот поживите с наше, начните сами зарабатывать, может, тогда...

Конечно, на персональном уровне мы делаем многое, чтобы у детей было всё хорошо. Мы стараемся их обеспечить знаниями, навыками и умениями. Деньгами на первое время. И на второе тоже. Но за это хотим, чтобы дети были и умными, и социально адаптированными, и с хорошей работой, и чтоб в старости родителям помогали, и желательно всё это в одном флаконе. Так и выходит, что отношения с детьми у нас — нечто среднее между инвестиционным проектом и кредитным соглашением с отсрочкой платежа. Нечто сугубо рыночное.

"Мы могли бы сказать им, что любим их безусловно и всегда будем рядом, кем бы они в итоге ни стали, каких бы высот ни достигли. Это непросто, знаю. Но уж точно лучше, чем рассматривать их как инвестиционный проект"

Может, наши ожидания так высоки оттого, что мы сами справляемся "на троечку"? Не персонально, а в целом, как поколение? Ведь мы оставляем им в наследство довольно загаженную нашей бурной деятельностью планету. Оставляем представительскую демократию, превращённую в трагикомическое шоу с непредсказуемым концом. Оставляем кучу расовых, религиозных и национальных противоречий, массу мин замедленного действия, территориальных претензий, актов насилия. А тут такая возможность — спихнуть все эти проблемы на них, чтобы потом наблюдать за их попытками. С лавочки у подъезда.

Порой неплохо бы остановиться. Оглядеться вокруг себя. И чуточку подумать. Например, о том, что процентов восемьдесят знаний, которые наши дети сегодня получают в школе, им не пригодятся — технологии и мир меняются слишком быстро. Или о том, что они растут в цифровую, а не книжную эпоху. Или о том, что для них уже сегодня важнее интересная и социально значимая деятельность, чем стабильная и предсказуемая, но скучная и монотонная работа. Короче говоря, подумать о том, что они принципиально другие люди, чьи взгляды и убеждения, культуру и способ общения неплохо бы по меньшей мере понимать. А ещё лучше — уважать.

Мы могли бы подумать о том, что на самом деле можем сделать для них. И понять, что самое главное — научить наших детей быть самими собой. Не нашими копиями и не выжимкой наших ожиданий, а теми, кем они сами хотят быть. Мы могли бы сказать им, что любим их безусловно и всегда будем рядом, кем бы они в итоге ни стали, каких бы высот ни достигли. Это непросто, знаю. Но уж точно лучше, чем рассматривать их как инвестиционный проект. Не говоря уж о кредитном соглашении.