Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям

"От же ж бреше, курво!" Именно с таким выражением лица многие слушают вдохновенные пассажи Юлии Тимошенко. Но поделать ничего не могут.

Вот и на прошлой неделе лидер Батькивщины заслонила собой других персонажей украинского политпаноптикума. Причина одна — решение Стокгольмского арбитражного суда, решившего спор о скандальном договоре между Нафтогазом и Газпромом в пользу украинской компании. А в основе скандального договора — она — великая и ужасная ЮВТ, которая, по сути, и заключила тот договор. Пусть и чужими руками.

Вообще, за полтора десятка лет пребывания Юлии Владимировны в высшей лиге украинской политики было много тех, кто пытался вывести её на чистую воду, калёным словом правды разбить фирменные нагромождения фантазий и своеобразных интерпретаций реальных событий. Ложь Тимошенко была столь очевидной и отчаянной, что опровергнуть её казалось плёвым делом. Ну вот же цифры, вот факты, всё элементарно доказывается. Но ничего не получалось. По какой-то причине Тимошенко-политик пережила и переиграла их всех. Имена большинства из них давно канули в новостную Лету и стёрлись из народной памяти. Страна прошла через кровь и войну. Общество, казалось бы, изменилось до неузнаваемости. А Юлия Тимошенко, используя всё те же, знакомые до оскомины приёмы и техники, продолжает успешно пережёвывать уже новых политических оппонентов.

Самый свежий пример — недавние дебаты с лидером фракции "Блок Петра Порошенко" Артуром Герасимовым, которые сама Тимошенко назвала схваткой до "политической крови". Тот тоже попался на старую тимошенковскую удочку: доказывал, что белое — это белое (хотя белого в нашей ситуации нет), человеку, который не просто способен убедить наблюдателя в том, что шахматная доска раскрашена всеми цветами радуги, а продолжает двигать фигуры даже после того, как партия, казалось, была окончена. Спустя пару дней после того эфира Тимошенко, выступая на Шестом молитвенном завтраке, неожиданно произнесла прочувствованную речь о том, как важно доверять и быть добрее друг к другу, попросила прощения у Герасимова и спустилась в зал, чтобы его обнять. Юлия Тимошенко — это ферзь, который при случае умеет ходить и конём.

Нельзя сказать, что её тактика всегда и безоговорочно успешна. Баланс общественного доверия и недоверия у Тимошенко — один из самых неблагоприятных. Свежий соцопрос группы "Рейтинг" даёт ей 21% на 74% соответственно. Но Юлия Владимировна и не ставит перед собой таких задач — быть политиком, которому больше всего верят. Её цель — стать той, кого сильнее всех любят. Или ненавидят: это тоже подходящее чувство для того, чтобы удерживаться на пике общественного внимания.

"Юлия Тимошенко — единственный украинский политик, которому удалось подобрать универсальный ключ к умам и сердцам своих невезучих сограждан. Но она не хочет открывать этим ключом никакие двери в будущее"

Поверхностный взгляд на психотип Тимошенко выхватывает черты, присущие истероидной личности. Она предпринимает много усилий для того, чтобы выглядеть как можно более женственно и привлекательно, она эмоциональна, но её эмоции неглубоки и неустойчивы. Но самая главная особенность, конечно — это театральность и способность представлять желаемое действительным. Истерики часто бывают настолько талантливы в актёрстве и одновременно внушаемы, что начинают сами верить себе "по Станиславскому". Самоубеждение в том, что всё сказанное — чистая правда, очень помогает убедить в этом и других.

Но это только поверхностный взгляд. На самом деле Юлия Тимошенко сложнее, рациональнее, умнее. Она скорее играет в ту, "которая играет". Не является истероидной личностью, а лишь позволяет этому проявиться. Потому что это работает. Потому что по какой-то рационально трудно объяснимой причине именно лидеры истероидного типа наилучшим образом удовлетворяют основным потребностям и эмоциональным запросам украинских граждан. Не всех, конечно. Но всех и не нужно. Достаточно относительного большинства. А социологические замеры показывают, что Юлия Тимошенко сегодня является лидером электоральных симпатий.

Так что же это за потребности, которые так тонко умеет улавливать в согражданах и на которые так точно умеет отвечать Юлия Владимировна?

Можно выделить четыре основных, хотя их больше.

1. Потребность в понимании, в наличии ясной картины мира. Ситуация в Украине сегодня тревожная и запутанная, и поэтому людям очень важно иметь удовлетворительное понимание того, что происходит и к чему всё идёт. Эту потребность эксплуатируют многие политики, но только Тимошенко можно назвать политиком нарратива (то есть взаимосвязанного изложения событий). Юлия Владимировна как никто другой умеет упаковать противоречивый мир украинской политики в простую и логично построенную цепь событий. Умеет создавать связные истории, в которых понятно, кто злодей, каков его коварный план и как от него защищаться. То, над чем привыкли потешаться оппоненты Тимошенко — её умение рассказывать сказки, — с позиций современной лингвистики и когнитивных наук является ценнейшим навыком политического лидера. Например, забавная трактовка Батькивщины решения Стокгольмского арбитража по иску Нафтогаза к Газпрому в духе "подписав кабальный газовый контракт с Россией в 2009 году, мы обеспечили судебную победу Украине в 2017-м" — это полноценный нарратив (логичное объяснение сложной реальности). Не самый удачный, конечно, но тем не менее.

"Хрупкая, но не сломленная Тимошенко задевала те глубокие струны в народной душе, которые очевидно резонировали с архетипом Украины — терзаемой, несвободной, но стойкой"

2. Потребность в сострадании. Это отдельная большая история, которая уходит корнями в далёкое прошлое, в национальную историю и архетипику. В восприятии украинских граждан (опять же не всех, но все и не требуются) жестокие испытания, преследования и несправедливость, выпавшие на долю героини, являются лучшим подтверждением её достоинств. Тимошенко действительно пострадала от Кучмы, от Януковича и оба раза пыталась выжать из этих страданий максимум дивидендов. Правда, не очень удачно. Неважно, насколько обоснованными были инкриминируемые ей обвинения. Важно то, что в Украине страдание политика равнозначно презумпции его (её) невиновности. Хрупкая, но не сломленная Тимошенко задевала те глубокие струны в народной душе, которые очевидно резонировали с архетипом Украины — терзаемой, несвободной, но стойкой.

3. Потребность в причастности. Одним из излюбленных риторических приёмов Тимошенко является оборот "мы с вами". Она одна из немногих научилась избегать вечной ошибки украинских политиков отделять себя от своей аудитории неудачным использованием местоимений "я" и "вы". Юлия Владимировна не такая. Всё, что она предписывает своей аудитории — опасения оказаться обокраденными и обманутыми, мечты о лучшей жизни, негодование и праведный гнев, — Тимошенко примеряет и на себя. Мы с вами, говорит она, на одной стороне. И мы не позволим! Это подкупает. Даёт иллюзию причастности к чему-то большему, принадлежности светлой стороне силы.

4. Потребность в заботе. Сложно представить себе более скудно удовлетворяемую потребность в Украине. Государство заботится о своих гражданах из рук вон плохо. Политики в массе своей не имеют понятия, что такое забота о благе общества, всё, что они могут придумать, — это пообещать немного добавить денег. А потому не способны ставить хоть адекватные цели в этой сфере. Юлия Тимошенко тоже не способна, но она хотя бы умеет это сыграть. За неимением лучшего варианта людям приходится покупать этот. И это по-настоящему прискорбное обстоятельство.

Однако самая главная проблема Тимошенко не в том, что она играет. И даже не в том, что она умеет ловко манипулировать как лучшими, так и худшими чувствами своих сограждан. И даже не в том, что она переигрывает своих оппонентов в знании "чего хотят люди". А в том, что у неё нет по-настоящему масштабной и значимой цели, ради которой стоило бы делать всё это. У неё нет амбициозного плана для Украины, нет стратегического видения того, что и как тут нужно изменить, чтобы стало лучше. Трагедия в том, что ей всё равно.

Юлия Тимошенко — единственный украинский политик, которому удалось подобрать универсальный ключ к умам и сердцам своих невезучих сограждан. Но она не хочет открывать этим ключом никакие двери в будущее. Она хочет приколоть этот ключик в виде брошки на лацкан модного пиджака и просто быть красивой.