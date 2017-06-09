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Главная » Мнения » С фарой во лбу. Готовы ли наши верещагины к безвизу и к чему вообще они готовы
Андрей Лактионов
Андрей Лактионов

С фарой во лбу. Готовы ли наши верещагины к безвизу и к чему вообще они готовы

С фарой во лбу. Готовы ли наши верещагины к безвизу и к чему вообще они готовы
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Украинская таможня даёт добро. Во всех смыслах…

09.06.17 39
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Миграционная служба выдаёт по 20+ тысяч биометрических паспортов в день, и украинцы (или как минимум их часть) с интересом ждут возможности испытать их преимущества на практике.

Безвиз для каждого из нас — это прежде всего комфорт и возможность почувствовать себя полноправным (ух!) европейцем.

И если вы полетите в Европу самолётом, а главная национальная авиакомпания страны не продаст ваш билет кому-то ещё (а такие случаи нередки), то у вас есть все шансы получить дополнительное удовольствие от нового "чипированного" статуса.

Однако если вы решили рвануть к европейским ценностям на автомобиле, есть риск, что ощущения комфорта будут несколько смазанными. На подъезде к границе вас может ждать многокилометровая и многочасовая очередь из машин с польскими и литовскими номерами. Они заполнены жителями окрестных городов и сёл, которые также едут к европейским ценностям, чтобы продать там водку и сигареты (зачастую контрафактные) и привезти обратно товары народного потребления на необлагаемую пошлиной и НДС сумму до 500 евро. Заодно могут немного заработать и на вас, продав место в очереди.

Но это если повезёт и желающий продать будет найден. В противном случае восемь-десять часов подползания в очереди к пункту пропуска могут красочно продемонстрировать, что если европейские ценности уже и пропитали собой отдельные ткани украинского организма, то ещё не все и не до конца, и уж точно не организма государственного.

Хотя, надо отдать ему должное, он так или иначе движется в неспешном модернизационном проекте и, как минимум, внешние атрибуты цивилизованных практик "делания политики" перенимает достаточно активно. Вот и наш Минфин демонстрирует невиданную ранее открытость и готовность к диалогу на тему реформы таможни (это, кстати, без всякого сарказма), призывая всех желающих высказываться на эту тему.

Позволю себе этим предложением воспользоваться. Тем более, мне кажется, что при всём многообразии и многочисленности комментариев о таможне на этой сероватой палитре ещё можно найти белые пятна.

"Украинская таможня напоминает косящего траву бородато-анекдотичного солдата, на которого офицеры, чтобы уйти побыстрее в отпуск, навешивают разные рацприспособления"

Все высказывающиеся на эту тему относятся к двум группам. С одной стороны это большинство украинцев, которые имеют весьма приблизительное понимание того, что же такое таможня, ассоциируют её с любыми политиками при власти, потому что знают наверняка, что там все коррупционеры. С другой стороны это реальные эксперты и профессионалы своего дела с многолетним опытом работы по ту (государственную), или другую (импортно-экспортно-брокерскую), а зачастую и по обе стороны баррикады. Я же попробую сформулировать, как реформа таможни выглядит с точки зрения, которая находится примерно посредине между описанными: уже не обывательская, но ещё и далеко не экспертная.

Необходимость любой реформы предполагает, что что-то идёт не так или не совсем так. Ущемление интересов одной части общества не сбалансировано преимуществами для общества в целом. Есть проблемы.

Так вот, мне кажется, ни авторы проектов реформы таможни, ни её критики не отвечают на самый первичный вопрос: а что же с украинской таможней в её нынешнем состоянии не так.

Десятки тысяч людей, которые ежедневно пересекают границу, зарабатывая себе на жизнь перемещением небольших партий товаров на грани контрабанды, это нормально или нет?

Таможня должна этому каким-то образом противодействовать или, наоборот, должна ускорить и упростить прохождение границы для этой категории граждан?

Находится ли в правовом поле использование резидентами автомобилей с неукраинскими номерами, и если да, то не является ли это дискриминацией владельцев зарегистрированных в Украине машин, в цене которых были уплачены пошлина, акциз и импортный НДС?

Производство в Украине контрафактных сигарет, ориентированное на потребление в Европе, это проблема таможни или нет?

Физические досмотры импортных грузов представителями правоохранительных органов в портах большой Одессы это нормально или не совсем?

Ввоз контрафактного фармацевтического сырья для дальнейшего производства из него украинскими заводами лекарственных препаратов это проблема таможни или нет?

Трафик героина через Крым и кокаина через Одессу идёт или уже нет, а если все же идёт, то как таможня должна на него реагировать?

"Нужно дать казне на 30–40% больше сборов — таможня сделает. Но у этой продуктивности есть два побочных эффекта"

Ну и last but not least. В настоящее время украинская таможня является высокоэффективным инструментом государства по наполнению бюджета. С помощью де-факто применения индикативных цен таможня может взять с вашего импортного груза столько платежей, сколько посчитает нужным в данный момент времени. Нужно дать казне на 30–40% больше сборов — таможня сделает. Но у этой продуктивности есть два побочных эффекта.

Во-первых, так же легко, как направить несколько дополнительных десятков миллиардов гривен в бюджет, таможня может направить их и мимо, — весь правовой и организационный инструментарий для этого разработан и введён в действие ещё в 2012 году.

Во-вторых, бизнес не может прогнозировать ни свои издержки, ни издержки своих конкурентов на таможенное оформление, что сдерживает инвестиционную активность и снижает качество конечного потребления.

В связи с этим формулирую вопросы: такой статус-кво устраивает или нет? Если так нужно именно сейчас, на этапе общей турбулентности экономики, но планируется постепенный уход от этих практик, то когда и как? Если есть риск, что импортёр что-то недоплатил при таможенном оформлении, то, может быть, потом "добрать" с него и его контрагентов на этапах дальнейших продаж с помощью НДС и налога на прибыль, как это делается во всём цивилизованном мире? Если мы в Украине так не можем, то почему?

Осмелюсь предположить, что честные ответы на эти и другие вопросы помогли бы найти новый баланс интересов в украинской таможне и реально сдвинуть реформу с мёртвой точки.

А возвращаясь к заголовку и к вопросу о том, к чему готова украинская таможня, думаю, она готова практически уже ко всему. Будучи в течение семи последних лет жертвой управленческих экспериментов, украинская таможня напоминает косящего траву солдата из бородатого анекдота, на которого офицеры, чтобы уйти побыстрее в отпуск, навешивали разные рацприспособления. Осталось только действительно фару на лоб прицепить, чтобы она и ночью "косила".

Как больничных сестёр у Агаты Кристи можно было удивить только выздоровлением, так и украинских таможенников можно удивить только такой реформой, в результате которой они смогут работать честно и эффективно.

Очень хочется удивиться вместе с ними.

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