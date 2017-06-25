Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму

Украине следует так выстраивать свою историческую политику, чтобы она была не только понятна, но и воспринята в мире как абсолютно очевидное и правдивое толкование истории

Выступая недавно на ежегодном форуме Европейского центра солидарности в Гданьске, я должен был рассказать об украинской оценке прошедшего после большевистской революции столетия и о том, что в российской историографии называется Гражданской войной. Задание вроде бы простое: у россиян были свои революции, у нас — свои, в какой-то момент они пересеклись, и мы помним теперь о Крутах, артобстреле муравьёвскими войсками Киева, а они помнят о подавленном восстании на заводе "Арсенал" и убитом в бою с украинцами командарме Щорсе. Но если мы более-менее представляем разницу между событиями февраля и октября в Петрограде, то для россиян разница между УНР разлива Центральной Рады, или УНР времён Директории, или Гетманатом Скоропадского на одно лицо — "петлюровцы". Причём последние являются лишь элементом большой "гражданской войны" наряду с деникинцами, махновцами, внешними интервентами.

Для нас же ныне отправной точкой является украинская государственность и силы, за неё боровшиеся. Поэтому говорим о первой и второй украинско-большевистских войнах и об оккупации, в которой находилась Украина, от меченых знаков которой в виде названий улиц, городов и сёл, а также памятников идолам тех времён она избавляется до сегодняшнего дня. Наверное, для россиян будет откровением, но в Украине период 1917–1921 годов теперь зовётся "Перші визвольні змагання". Гражданская война же в части, касающейся Украины, была для нас столь же "гражданской", как сегодня преподносят нам кремлёвские пропагандисты российскую агрессию в Донбассе.

Читая изданную в 2012 году Институтом славяноведения Российской академии наук книгу "Русские об Украине и украинцах", не мог избавиться от мысли, что вести исторический диалог с северо-западным соседом нет смысла. Не только потому, что идёт война и сейчас антиукраинская истерия хлещет со всех дыр в российских СМИ и литературной беллетристике, но также в научной и даже либеральной среде. Судите сами: редактор книги Елена Борисёнок, специализирующаяся в вопросах украинизации, на полном серьёзе пишет о существовавшем до 1917 года "общерусском культурном пространстве", которое разбила "так называемая "украинская идея", ну и украинизация, конечно. Видела бы она цикл почтовых открыток, изданных с народными (!) поговорками в начале ХХ века, почему с москалём дела лучше не иметь.

"Постоянно переворачивать с головы на ноги сказанное российскими пропагандистами — идея благородная, но малоэффективная"

И чего только этим малороссам в империи не хватало — они же "никогда не дискриминировались на индивидуальном уровне" (почитать бы после этого поэму "Боярыня" Леси Украинки…). Историк из Москвы приводит множество аргументов, цитат, чтобы доказать насильнический характер украинизации, причём "не нужной" в селе и не воспринимаемой "даже малороссами" в городе — "случаев взаимного непонимания между учреждениями и местным населением никогда не было" (как не вспомнить современную инициативу в соцсетях #итакпоймут). Гетман Скоропадский как бывший русский генерал, естественно, не мог самостоятельного принять решение о тотальной украинизации, а делал это, только чтобы угодить немцам. С другой стороны, Борисёнок обеляет Максима Горького, который обиделся, когда ему предложили перевести на украинский язык его повесть "Мать", дескать, он вовсе не является шовинистом: "…речь шла не о неприятии украинского языка как такового, а его статусе и отношении к языку русскому: считали по-прежнему его наречием [русского]". Всего-то.

Один из выводов госпожи Борисёнок: именно в тот период, то есть сто лет назад, начал формироваться стереотип украинца-сепаратиста, предателя, ассоциирующийся с "петлюровщиной". Копайте глубже, товарищ исследователь ХХ века, у нас в закромах есть ещё Мазепа, да и Сагайдачный стоял у стен Кремля вместе с польскими войсками, а Василь Острожский и Иван Выговский неплохо потрепали ваших бояр под Оршей и под Конотопом. Или тогда, может, тоже существовало "общерусское пространство"? Ну конечно, какой ещё вывод можно сделать, слушая слова Путина в Париже про "русскую Анну, королеву Франции, младшую дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого", которая, оказывается, породнила РФ с Францией. Такое, поди, только в истории СССР и найдёшь: из неё кроме экспроприированной Россией истории Киевской Руси можем также узнать, какую цивилизацию несла Москва народам Кавказа и Средней Азии, имеющим по 3 тыс. лет истории. Нам-то ещё грех жаловаться.

Впрочем, постоянно переворачивать с головы на ноги сказанное российскими пропагандистами — идея благородная, но малоэффективная. Вместо этого Украине следует так выстраивать свою историческую политику, чтобы она была не только понятна, но и воспринята в мире как абсолютно очевидное и правдивое толкование истории. В условиях гибридной войны время имитации культурной дипломатии давно прошло.