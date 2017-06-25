Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму
Роман Кабачий
историк, заместитель руководителя аналитического отдела
Института массовой информации
Роман Кабачий историк, заместитель руководителя аналитического отдела <br> Института массовой информации

Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму

Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму

Украине следует так выстраивать свою историческую политику, чтобы она была не только понятна, но и воспринята в мире как абсолютно очевидное и правдивое толкование истории

25.06.17 149
100

Выступая недавно на ежегодном форуме Европейского центра солидарности в Гданьске, я должен был рассказать об украинской оценке прошедшего после большевистской революции столетия и о том, что в российской историографии называется Гражданской войной. Задание вроде бы простое: у россиян были свои революции, у нас — свои, в какой-то момент они пересеклись, и мы помним теперь о Крутах, артобстреле муравьёвскими войсками Киева, а они помнят о подавленном восстании на заводе "Арсенал" и убитом в бою с украинцами командарме Щорсе. Но если мы более-менее представляем разницу между событиями февраля и октября в Петрограде, то для россиян разница между УНР разлива Центральной Рады, или УНР времён Директории, или Гетманатом Скоропадского на одно лицо — "петлюровцы". Причём последние являются лишь элементом большой "гражданской войны" наряду с деникинцами, махновцами, внешними интервентами.

Для нас же ныне отправной точкой является украинская государственность и силы, за неё боровшиеся. Поэтому говорим о первой и второй украинско-большевистских войнах и об оккупации, в которой находилась Украина, от меченых знаков которой в виде названий улиц, городов и сёл, а также памятников идолам тех времён она избавляется до сегодняшнего дня. Наверное, для россиян будет откровением, но в Украине период 1917–1921 годов теперь зовётся "Перші визвольні змагання". Гражданская война же в части, касающейся Украины, была для нас столь же "гражданской", как сегодня преподносят нам кремлёвские пропагандисты российскую агрессию в Донбассе.

Читая изданную в 2012 году Институтом славяноведения Российской академии наук книгу "Русские об Украине и украинцах", не мог избавиться от мысли, что вести исторический диалог с северо-западным соседом нет смысла. Не только потому, что идёт война и сейчас антиукраинская истерия хлещет со всех дыр в российских СМИ и литературной беллетристике, но также в научной и даже либеральной среде. Судите сами: редактор книги Елена Борисёнок, специализирующаяся в вопросах украинизации, на полном серьёзе пишет о существовавшем до 1917 года "общерусском культурном пространстве", которое разбила "так называемая "украинская идея", ну и украинизация, конечно. Видела бы она цикл почтовых открыток, изданных с народными (!) поговорками в начале ХХ века, почему с москалём дела лучше не иметь.

"Постоянно переворачивать с головы на ноги сказанное российскими пропагандистами — идея благородная, но малоэффективная"

И чего только этим малороссам в империи не хватало — они же "никогда не дискриминировались на индивидуальном уровне" (почитать бы после этого поэму "Боярыня" Леси Украинки…). Историк из Москвы приводит множество аргументов, цитат, чтобы доказать насильнический характер украинизации, причём "не нужной" в селе и не воспринимаемой "даже малороссами" в городе  — "случаев взаимного непонимания между учреждениями и местным населением никогда не было" (как не вспомнить современную инициативу в соцсетях #итакпоймут). Гетман Скоропадский как бывший русский генерал, естественно, не мог самостоятельного принять решение о тотальной украинизации, а делал это, только чтобы угодить немцам. С другой стороны, Борисёнок обеляет Максима Горького, который обиделся, когда ему предложили перевести на украинский язык его повесть "Мать", дескать, он вовсе не является шовинистом: "…речь шла не о неприятии украинского языка как такового, а его статусе и отношении к языку русскому: считали по-прежнему его наречием [русского]". Всего-то.

Один из выводов госпожи Борисёнок: именно в тот период, то есть сто лет назад, начал формироваться стереотип украинца-сепаратиста, предателя, ассоциирующийся с "петлюровщиной". Копайте глубже, товарищ исследователь ХХ века, у нас в закромах есть ещё Мазепа, да и Сагайдачный стоял у стен Кремля вместе с польскими войсками, а Василь Острожский и Иван Выговский неплохо потрепали ваших бояр под Оршей и под Конотопом. Или тогда, может, тоже существовало "общерусское пространство"? Ну конечно, какой ещё вывод можно сделать, слушая слова Путина в Париже про "русскую Анну, королеву Франции, младшую дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого", которая, оказывается, породнила РФ с Францией. Такое, поди, только в истории СССР и найдёшь: из неё кроме экспроприированной Россией истории Киевской Руси можем также узнать, какую цивилизацию несла Москва народам Кавказа и Средней Азии, имеющим по 3 тыс. лет истории. Нам-то ещё грех жаловаться.

Впрочем, постоянно переворачивать с головы на ноги сказанное российскими пропагандистами — идея благородная, но малоэффективная. Вместо этого Украине следует так выстраивать свою историческую политику, чтобы она была не только понятна, но и воспринята в мире как абсолютно очевидное и правдивое толкование истории. В условиях гибридной войны время имитации культурной дипломатии давно прошло.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июняКрым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер ПомеранцевБегущий человек. Фантастические пророчества о 2017 годе стали реальностью

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 9537
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 5653
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1321
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 1475
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 7849
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 7982
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4017
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2341
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4444
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1687
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 5960 / 7982
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 2634 / 5653
  3. Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 2460 / 2768
  4. После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины 2062 / 2334
  5. Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 1781 / 5526
  6. Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 1636 / 1810
  7. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 1586 / 1800
  8. Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 1399 / 1594
  9. Украинцы на тракторе пытались вывезти в Россию три тонны мяса 1206 / 1384
  10. Циклопы, русалки и другие мутанты. 9 редких мутаций, носители которых стали героями мифов 1146 / 1319
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 39 / 7982
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 29 / 5653
  3. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 11 / 1475
  4. Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым 9 / 1800
  5. Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит 7 / 2768
  6. Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками 5 / 1810
  7. Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной 3 / 5526
  8. Далеко поедут. Семейная пара создала уникальный бизнес по производству протезов для зверей 3 / 1932
  9. После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины 3 / 2334
  10. Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Украины и ЕС, - Парубий 3 / 1594
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.