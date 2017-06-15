ЭКСПО-2017. Почему в современном мире важно быть энергичным

ЭКСПО-2017 в Астане — первая по-настоящему глобальная всемирная выставка, которая проводится на территории всего постсоветского пространства. Мне, как постсоветскому человеку, повезло на ней оказаться. Не знаю, с чем сравнить. Даже наше Евро-2012 не дотягивает. Там весь мир на одном пятачке.

Современные ЭКСПО можно сравнить скорее с Олимпиадами и Генассамблеями ООН, на которые собираются и простые смертные, и не очень, — к примеру, лидеры стран. Причём, те, встретить которых, даже бывая на различных официальных мероприятиях, довольно сложно в силу их закрытости. Например, я перекинулся кивками головой с Гурбангулы Бердымухаммедовым (пересеклись у туркменской экспозиции). Помахал рукой королю Испании Филиппу VI (дивный дядька — час гулял в одиночестве вокруг своей гостиницы). Обменялся "викториями" с популярным нынче премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Улыбнулся его пакистанскому коллеге Мухамаду Наваз Шарифу (тот был явно не в духе, хотя, может, у него всегда такое выражение лица).

Из украинского истеблишмента на открытии ЭКСПО-2017 не было никого. Даже если на секунду представить, что ему не интересна эта мировая политтусовка вместе с Си Цзиньпином, то тема выставки, которая посвящена возобновляемым источникам энергии и энергетической независимости, связанной с "зелёными технологиями", хоть как-то могла бы увлечь? Ну, хоть кого-нибудь? Ну, хотя бы профильного министра?

Ведь мы же так много говорим о необходимости энергетической независимости!

115 стран, 22 международных организации (ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и др.), плюс несколько мировых брендов. На территории 25 га поместились все: от Анголы до Японии.

Чехи пляшут на ходулях. Пакистанцы бьют в барабаны, завлекая в свой искрометный танец всех проходящих мимо. Туркмены исполняют… танго и дарят белые розы женщинам. Ребята из Ашхабада умилили. Один из их экспонатов — обычная зелёнка. Я спросил: "Она тоже умеет возобновлять энергию?". Туркмены пожали плечами и предложили просто угоститься чак-чаком. Маленькой (человек 150) нестройной стайкой, весело галдя, порхают китайские детишки в одинаковой униформе.

"Все павильоны интерактивны, голограммны. Где-то живо, где-то скучно. Впрочем, как и во всём мире"

От вежливости распорядителей японского павильона уже болит спина (им же тоже в ответ кланяться нужно). Малайзийцы приглашают к какому-то зеркалу и просят нажать на кнопку, после чего на тебе оказывается их национальный наряд (мне выпал женский, среднедекольтированный, ещё и с короной). Какой-то мужик с люксембургским флажком в руке (не Беттель) в этот момент томно на меня смотрит. Или мне показалось…

Американец, приглашающий на казахском в свой павильон, вызывает сначала смех, затем уважение и таки желание войти. Швейцарцы зовут подёргать за висящие на верёвках пластиковые бутылки, которые к чему-то там подсоединены. В результате лампочка горит, приводя в неописуемый восторг не только детвору, но и взрослых.

Качели, такие же, как в наших дворах, австрийцы научили генерировать энергию. Предлагают покачаться одной красивой женщине в не менее красивой юбке. Она садится. Юбка застревает. Энергии от её хохота генерируется гораздо больше, чем планировалось. Женщину (вместе с юбкой) вытаскивают сразу трое бравых австрийцев во главе с генеральным конструктором всего этого энергетического диснейленда.

Белорусы решили не размениваться на всякие интерактивные мелочи, а просто пригнали автобус. Очень большой и очень (по их словам) экологический. Втиснулся даже Ватикан, главной фишкой экспозиции которого стала "Белая комната" — для молитв представителей всех конфессий. Заходили, молились.

Все павильоны интерактивны, голограммны. Где-то живо, где-то скучно. Впрочем, как и во всём мире.

В центре всего этого высокотехнологичного великолепия возвышается "Нур Алем". Это шарик такой (13 тыс. тонн веса, для сравнения: Эйфелева башня, которая стала сначала символом ЭКСПО-1889, а потом и всего Парижа, весит всего 7 тыс. тонн). Общая площадь шарика 41,5 тыс. кв. м, диаметр 80 м, его концепция обозначена как "Музей энергии будущего". На семи этажах сферы продемонстрированы основные виды энергии — космоса, солнца, биомассы (не в электоральном понимании), ветра, воды, кинетическая энергия. В шарике собраны 22 наиболее выдающиеся разработки в области возобновляемых источников энергии.

"В "Нур Алем" есть экспозиция "Астана — город будущего — 2050". Если всё у них к этому сроку сложится, потомки нынешних строителей Астаны действительно будут жить при коммунизме"

На восьмом этаже экспозиция "Астана — город будущего — 2050". Если всё у них к этому сроку сложится, то потомки нынешних строителей Астаны действительно будут жить при коммунизме. Во всяком случае при таком, каким его рисовали в агиткартинках 60-х.

Кстати, на этом восьмом этаже я впервые увидел так много трусоватых мужчин. Казахи развлечения ради сделали узкую стеклянную дорожку, под которой бездна метров в 80. Ходить по ней можно всем желающим. Их немного. Как-то жались все друг к другу, не решаясь сделать первый шаг. Со словами "Не перевелись ещё батыры на земле казахской!", я шагнул. Сначала страшно, потом прошло. За мной двинулся местный аксакал в тюбетейке — заслуженный мелиоратор (прочитал на медали, висящей на пиджаке). Потом подтянулись остальные.

И вы подтягивайтесь, если будет желание и возможность. И в Астану, и в Казахстан вообще. Выставка завершит свою работу 10 сентября. Там есть на что посмотреть. Только обзаведитесь тенге до захода на ЭКСПО-2017. По малопонятным причинам обменников там нет, терминалов для приёма банковских карт тоже. Кстати, и подзарядить телефон проблема, несмотря на всю энергетичность происходящего.