Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО

Количество толкований, гаданий и проявлений других "особенностей перевода" недавнего резонансного заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о необходимости "закончить АТО и перейти к другим формам защиты страны от российской гибридной агрессии" просто зашкаливает.

Так всё же, что он имел в виду на самом деле?

"Кровавого пастора" уже заподозрили в подготовке к внеочередным выборам (видел и противоположную версию — намерение сорвать очередные выборы), желании развязать большую войну с Россией и вообще — резко активизировать бойню в Донбассе, начав реализацию пресловутого "хорватского сценария". Тем более Гройсман побывав в Загребе, заявил, что внимательно изучил опыт Хорватии в реинтеграции…

Страсти попытался немного приглушить Арсен Аваков, который не придумал ничего лучшего, как прокомментировать слова Турчинова допущением того, что тот, мол, просто хочет "формализовать" ситуацию, назвав войну войной, а не какой-то АТО. При этом не меняя сути происходящего, то есть не отказываясь от минского процесса. Тем самым Аваков только подлил бензина в костёр.

Попытался всех успокоить и Пётр Порошенко. Он подтвердил, что поручил разработать законопроект "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса", и больше всего напирал на то, что будущий закон направлен именно на это, а не отбивание оккупированных территорий в стиле "лезем в драку, а там разберёмся".

А зря. На самом деле сказанное Турчиновым не было никоим образом случайным, неправильно понятным или неверно интерпретированным. Оно обозначило всего лишь один простой, но вполне очевидный факт — Украина коренным образом меняет свою главную стратегическую линию в конфликте.

"После встречи Трампа и Порошенко станет более-менее понятно, откуда у нас "прорезались зубки"

Разворот состоит в том, что если ранее, ввиду очевидного подавляющего преимущества РФ в силах и средствах, её перманентного запугивания большой войной, Киеву приходилось делать вид, что ничего особенного не происходит, полагаясь в основном на реакцию мирового сообщества, то ныне ситуация (по мнению военно-политического руководства страны) некоторым образом изменилась.

Мы переходим от стратегии сдерживания к более агрессивной стратегии адекватной "ответки". За счёт чего? Пока не знаю, но, думаю, после встречи Трампа и Порошенко станет более-менее понятно, откуда у нас "прорезались зубки"…

Если чёрное назвать чёрным, а белое — белым, войну — войной, а оккупацию Донбасса — оккупацией Донбасса, то последствия будут однозначными.

В первую очередь для того, кого назовут в мире реальным агрессором. При этом донбасский "чемодан без ручки" сразу станет его ЗАКОННЫМ предметом ответственности.

Вместе с зарплатами, пенсиями, "безвозмездными" поставками электричества, газа, топлива, дотаций для "национализированной" промышленности. Не говоря уже о содержании двух армейских корпусов. Ситуация в таком случае для Кремля может пойти по более жёсткому и в перспективе фатальному пути. И, что характерно, невзирая на его собственное мнение по этому поводу.

Реакция мирового сообщества может в таком случае разрастись до такой степени "озабоченности", что… вплоть до начала легальных поставок Украине летального вооружения (пускай даже через третьих лиц). И это не говоря про ещё более мощные удары по России на финансово-экономическом фронте.

Более того, ВСУ в таком случае непосредственно на вполне реальном фронте смогут отстреливаться от "ватных" 120-мм миномётов не только из автоматов и пулемётов, а навернуть в ответ чем-нибудь потяжелее. При этом, что важно, помахав приветственно ручкой ОБСЕ. И сделать это ОФИЦИАЛЬНО.

"Донбасский "чемодан без ручки" станет законной ответственностью агрессора. Вместе с зарплатами, пенсиями, дотациями для "национализированной" промышленности и содержанием двух армейских корпусов"

Совсем не случайно настоящую суть сказанного Турчиновым очень хорошо поняли те, кому, собственно, и был адресован этот спич.

"Эта часть Донбасса не оккупирована Россией. Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами — это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации минских договорённостей". Это официальное мнение Кремля, высказанное пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, в переводе это означает: не так страшны для нас законы, принятые в Верховной Раде, как признание их мировым сообществом.

Увы, у меня для Кремля плохие новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей уже предположил, что Киев и Москва могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса при помощи заключения новых соглашений, которые могут сильно отличаться от минских.

Насколько сильно? Оказывается, достаточно сильно. Практически коренным образом. Само русло минской вялотекущей соглашательской "речки", оказывается, можно подвинуть.

Учтя, что правительство России может быть официально признано Киевом (а вслед за ним и мировым сообществом) оккупантом-агрессором, то новое соглашение вряд ли будет содержать такие плюшки для Кремля, как "амнистию", "выборы" и прочие глупости под соусом "федерализации Украины". Пресловутый "особый статус оккупированных территорий" тоже в таком случае придётся послать подальше. И что непонятного сказал "кровавый пастор"?..